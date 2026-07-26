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s-bag Antialergijska vrećica za prašinu

Obustavljeno

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s-bagAntialergijska vrećica za prašinu

FC8022/04

s-bag Antialergijska vrećica za prašinu

Obustavljeno

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Priručnici i dokumentacija

s-bag® je univerzalna vrećica za prašinu za sve usisivače s vrećicom tvrtki Philips i Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Prilikom kupnje zamjenskih vrećica samo potražite logotip s-bag®. Uporabom vrećica koje nisu originalne možete oštetiti usisivač.

  • PDF dat.
  • 26 July 2026

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