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Dodaci za ur. za usis. i mokro brisanje
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s-bag Antialergijska vrećica za prašinu
Obustavljeno
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FC8022/04
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s-bag® je univerzalna vrećica za prašinu za sve usisivače s vrećicom tvrtki Philips i Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Prilikom kupnje zamjenskih vrećica samo potražite logotip s-bag®. Uporabom vrećica koje nisu originalne možete oštetiti usisivač.
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