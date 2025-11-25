2 godine jamstva
Lako i superiorno čišćenje čistom vodom
Dizajn jednostavan za uporabu i održav.
Personalizirano za dom uz HomeRun
Uz Philipsovu seriju HomeRun 9000 uvijek ćete čistiti čistom vodom. Tehnologija PowerCyclone Aqua odvaja prljavu vodu, što znači da ćete u svakom trenutku čistiti samo svježom vodom. Iskusite nenadmašnu čistoću uz našu krpu za brisanje koja vaše podove ostavlja besprijekorno čistima.
Uživajte u do 3 tjedna čišćenja bez potrebe za održavanjem uz stanicu „sve u jednom” koja automatski prazni spremnik za prašinu, zadržavajući je do 70 dana¹. Zasebno puni spremnik za čistu vodu i prazni spremnik za prljavu vodu, zadržavajući je do 3 tjedna¹. Lako čišćenje i sušenje krpe za brisanje vrućim zrakom (50 °C) omogućuje vam da svako novo čišćenje započnete čistom krpom.
Riješite se zapetljanih četki – naša napredna značajka za raspetljavanje osigurava četke bez dlaka², a vas oslobađa napornog ručnog čišćenja.
4.6
od 5
11
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Дончо
25/11/2025
България
Dio promocije
Продукта има чудесни характеристики
Супер продукт. Точно това което търсех. Препоръчвам с две ръце
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване
vvvbbb
25/11/2025
България
Dio promocije
Взех XU9100/10 основно заради функцията му за миене, защото у дома имам и куче, и малко дете. Още след първите няколко почиствания видях разликата — подът е видимо по-чист, а след кучето почти не остават следи или косъмчета, които детето да рови или да лепнат по ръцете му. Мопът разпределя равномерно водата и маха ежедневните замърсявания по плочките и ламината. Точно това търсех: стабилно миене, което ми спестява време и ме успокоява, че подът е безопасен за игра
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване
I.Peneva
25/11/2025
България
Dio promocije
Заслужава си!
Много съм доволна от XU9100/10. Благодарение на силното му засмукване подът ми изглежда винаги поддържан, без да се налага да минавам след него. Функцията за миене ми спестява време — само го пускам и подът е чист и освежен. Навигацията е прецизна и не се притеснявам, че ще се блъска или заседне.
Prednosti
Лесен за употреба
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване
¹ Ovisno o intenzitetu i kontekstu uporabe.
² Rezultati se razlikuju ovisno o kontekstu uporabe.
³ Prema internim testovima i u usporedbi sa serijom HomeRun 7000 s 5000 Pa.
⁴ Najmanja veličina prepreke koja se može otkriti: 2,5 x 2,5 cm
⁵ Testirano u načinu rada samo za usisavanje s najnižom razinom usisne snage.
⁶ Hvata 96,5 % čestica veličine 0,3 μm.