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  • Robotski usisivač koji pere pod kao nijedan drugi
  • Robotski usisivač koji pere pod kao nijedan drugi
  • Robotski usisivač koji pere pod kao nijedan drugi
  • Robotski usisivač koji pere pod kao nijedan drugi
  • Robotski usisivač koji pere pod kao nijedan drugi
  • Robotski usisivač koji pere pod kao nijedan drugi
  • Robotski usisivač koji pere pod kao nijedan drugi
  • Robotski usisivač koji pere pod kao nijedan drugi
  • Robotski usisivač koji pere pod kao nijedan drugi
  • Robotski usisivač koji pere pod kao nijedan drugi
  • Robotski usisivač koji pere pod kao nijedan drugi
  • Robotski usisivač koji pere pod kao nijedan drugi

HomeRun 9000Robotski usisivač za usisavanje i pranje

XU9100/10

4.6
| (11) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Robotski usisivač koji pere pod kao nijedan drugi
Oprostite se od napornog čišćenja! PowerCyclone Aqua trenutno uklanja prljavu vodu i neprestano ispire krpu svježom, čistom vodom, ostavljajući podove besprijekorno čistima. Uživajte u do 3 tjedna¹ čišćenja bez potrebe za održavanjem s pomoću stanice „sve u jednom”.
Pogledajte sve prednosti

S revolucionarnom tehnologijom PowerCyclone Aqua

Robotski usisivač koji pere pod kao nijedan drugi

  • Lako i superiorno čišćenje čistom vodom

  • Dizajn jednostavan za uporabu i održav.

  • Personalizirano za dom uz HomeRun

Poboljšajte rezultate čišćenja podova uz tehnologiju PowerCyclone Aqua

Poboljšajte rezultate čišćenja podova uz tehnologiju PowerCyclone Aqua

Uz Philipsovu seriju HomeRun 9000 uvijek ćete čistiti čistom vodom. Tehnologija PowerCyclone Aqua odvaja prljavu vodu, što znači da ćete u svakom trenutku čistiti samo svježom vodom. Iskusite nenadmašnu čistoću uz našu krpu za brisanje koja vaše podove ostavlja besprijekorno čistima.

Bez potrebe za održavanjem do 3 tjedna¹

Bez potrebe za održavanjem do 3 tjedna¹

Uživajte u do 3 tjedna čišćenja bez potrebe za održavanjem uz stanicu „sve u jednom” koja automatski prazni spremnik za prašinu, zadržavajući je do 70 dana¹. Zasebno puni spremnik za čistu vodu i prazni spremnik za prljavu vodu, zadržavajući je do 3 tjedna¹. Lako čišćenje i sušenje krpe za brisanje vrućim zrakom (50 °C) omogućuje vam da svako novo čišćenje započnete čistom krpom.

Riješite se zapetljanih četki

Riješite se zapetljanih četki

Riješite se zapetljanih četki – naša napredna značajka za raspetljavanje osigurava četke bez dlaka², a vas oslobađa napornog ručnog čišćenja.

Tehničke specifikacije

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Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.6

od 5

11

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2

25/11/2025

България

България

Продукта има чудесни характеристики

Супер продукт. Точно това което търсех. Препоръчвам с две ръце

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване

25/11/2025

България

България

Взех XU9100/10 основно заради функцията му за миене, защото у дома имам и куче, и малко дете. Още след първите няколко почиствания видях разликата — подът е видимо по-чист, а след кучето почти не остават следи или косъмчета, които детето да рови или да лепнат по ръцете му. Мопът разпределя равномерно водата и маха ежедневните замърсявания по плочките и ламината. Точно това търсех: стабилно миене, което ми спестява време и ме успокоява, че подът е безопасен за игра

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване

25/11/2025

България

България

Заслужава си!

Много съм доволна от XU9100/10. Благодарение на силното му засмукване подът ми изглежда винаги поддържан, без да се налага да минавам след него. Функцията за миене ми спестява време — само го пускам и подът е чист и освежен. Навигацията е прецизна и не се притеснявам, че ще се блъска или заседне.

Prednosti

Лесен за употреба

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване

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Upozorenja

  1. ¹ Ovisno o intenzitetu i kontekstu uporabe.

  2. ² Rezultati se razlikuju ovisno o kontekstu uporabe.

  3. ³ Prema internim testovima i u usporedbi sa serijom HomeRun 7000 s 5000 Pa.

  4. ⁴ Najmanja veličina prepreke koja se može otkriti: 2,5 x 2,5 cm

  5. ⁵ Testirano u načinu rada samo za usisavanje s najnižom razinom usisne snage.

  6. ⁶ Hvata 96,5 % čestica veličine 0,3 μm.