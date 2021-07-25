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Sve serije

  • 5 različitih napitaka od kave od svježih zrna
  • 5 različitih napitaka od kave od svježih zrna
  • 5 različitih napitaka od kave od svježih zrna
  • 5 različitih napitaka od kave od svježih zrna
  • 5 različitih napitaka od kave od svježih zrna
  • 5 različitih napitaka od kave od svježih zrna
  • 5 različitih napitaka od kave od svježih zrna
  • 5 različitih napitaka od kave od svježih zrna

Obustavljeno

Serija Philips 4300Automatski aparat za espresso

EP4321/50

4.6
| (9) Recenzije | 86% osoba preporučuje ovaj proizvod
5 različitih napitaka od kave od svježih zrna
Zahvaljujući našem sustavu AromaExtract uživajte u sjajnom okusu i aromi kave od svježih zrna, na savršenoj temperaturi. Novi klasični nastavak za mliječnu pjenu omogućava jednostavnu pripremu svilenkasto glatkog cappuccina ili pjenastog vrućeg mlijeka.
Pogledajte sve prednosti

Zahvaljujući intuitivnom zaslonu

5 različitih napitaka od kave od svježih zrna

  • 5 napitaka

  • Klasični nastavak za mliječnu pjenu

  • Crna

  • TFT zaslon

Uživajte u 5 napitaka nadohvat ruke

Uživajte u 5 napitaka nadohvat ruke

Svaki trenutak pogodan je za svoju vrstu kave u kojoj možete uživati. Od snažnog espressa do raskošnog cappuccina, automatski aparat za espresso u tren oka će vam pripremiti savršen napitak, bez napora.

Ukusna mliječna pjena ili vruće mlijeko uz novu cijev za paru

Ukusna mliječna pjena ili vruće mlijeko uz novu cijev za paru

Klasični nastavak za mliječnu pjenu pojednostavljuje pripremu toplog, svilenkasto glatkog pjenastog mlijeka za vaš sljedeći cappuccino ili pjenastog vrućeg mlijeka za vaš caffé latte.

Lak odabir kave uz intuitivni zaslon

Lak odabir kave uz intuitivni zaslon

Zahvaljujući našem jednostavnom zaslonu, malo toga stoji između vas i sljedeće ukusne šalice kave. U nekoliko koraka možete prilagoditi okus od svježih zrna i pretočiti želju u ukusnu šalicu.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.6

od 5

9

Recenzije

86%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2

25/07/2021

Hrvatska

Hrvatska

odličan aparat!

Uređaj kupljen na akciji, jako lijep dizajn i jednostavna upotreba. Lijepo sučelje za upravljanje uređajem, i solidan broj napitaka koje može pripremiti. Npr. ujutro par klikova, odem se obući i dok se vratim super kava je spremna.

Prednosti

funkcionalnost, dizajn, mogućnosti, ne čini se zahtjevan za održavanje

Mane

malo bučniji

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija Philips 4300 EP4321/50 Automatski aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija Philips 4300 EP4321/50 Automatski aparat za espresso

29/06/2021

Hrvatska

Hrvatska

Lijep

Dizajn uređaja je lijep. Sviđa mi se što ima više opcija pri izradi kave.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija Philips 4300 EP4321/50 Automatski aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija Philips 4300 EP4321/50 Automatski aparat za espresso

01/10/2021

Srbija

Srbija

Najbolje kafa je iz ovog najboljeg aparata.Nikada

Sve mi se dopada,izgleda I kvalitet,a najvise ukus kafe iz aparata.

Prednosti

da

Mane

Ne

Ova recenzija je napravljena za Philips serija 4300 EP4321/50 Automatski aparati za espreso

Ova recenzija je napravljena za Philips serija 4300 EP4321/50 Automatski aparati za espreso

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Upozorenja

  1. Na temelju 8 zamjena filtra prema uputama aparata. Broj dobivenih šalica ovisi o odabranim vrstama kave te načinima ispiranja i čišćenja.

  2. Na temelju 70 – 82 °C.