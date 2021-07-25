2 godine jamstva
Obustavljeno
5 napitaka
Klasični nastavak za mliječnu pjenu
Crna
TFT zaslon
Svaki trenutak pogodan je za svoju vrstu kave u kojoj možete uživati. Od snažnog espressa do raskošnog cappuccina, automatski aparat za espresso u tren oka će vam pripremiti savršen napitak, bez napora.
Klasični nastavak za mliječnu pjenu pojednostavljuje pripremu toplog, svilenkasto glatkog pjenastog mlijeka za vaš sljedeći cappuccino ili pjenastog vrućeg mlijeka za vaš caffé latte.
Zahvaljujući našem jednostavnom zaslonu, malo toga stoji između vas i sljedeće ukusne šalice kave. U nekoliko koraka možete prilagoditi okus od svježih zrna i pretočiti želju u ukusnu šalicu.
4.6
od 5
9
Recenzije
86%
osoba preporučuje ovaj proizvod
jbniki
25/07/2021
Hrvatska
odličan aparat!
Uređaj kupljen na akciji, jako lijep dizajn i jednostavna upotreba. Lijepo sučelje za upravljanje uređajem, i solidan broj napitaka koje može pripremiti. Npr. ujutro par klikova, odem se obući i dok se vratim super kava je spremna.
Prednosti
funkcionalnost, dizajn, mogućnosti, ne čini se zahtjevan za održavanje
Mane
malo bučniji
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija Philips 4300 EP4321/50 Automatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija Philips 4300 EP4321/50 Automatski aparat za espresso
Ante031
29/06/2021
Hrvatska
Lijep
Dizajn uređaja je lijep. Sviđa mi se što ima više opcija pri izradi kave.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija Philips 4300 EP4321/50 Automatski aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija Philips 4300 EP4321/50 Automatski aparat za espresso
01/10/2021
Srbija
Dio promocije
Najbolje kafa je iz ovog najboljeg aparata.Nikada
Sve mi se dopada,izgleda I kvalitet,a najvise ukus kafe iz aparata.
Prednosti
da
Mane
Ne
Ova recenzija je napravljena za Philips serija 4300 EP4321/50 Automatski aparati za espreso
Ova recenzija je napravljena za Philips serija 4300 EP4321/50 Automatski aparati za espreso
Na temelju 8 zamjena filtra prema uputama aparata. Broj dobivenih šalica ovisi o odabranim vrstama kave te načinima ispiranja i čišćenja.
Na temelju 70 – 82 °C.