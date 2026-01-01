Novi
TAT3000WT/00
Male slušalice. Udobno pristajanje.
Prilagodljivo blokiranje buke
Tehnologija sa 6 mikrofona
Detaljan, prirodni zvuk
Teksturirane kapice SecureFit laganije su i udobnije te pružaju dobru izolaciju za još bolji zvuk. Značajke Philips Spatial Audio obuhvaćaju načine rada Cafe i Lounge uz koje vaša glazba zvuči kao dio pozadinskog okruženja: odlično kada se želite usredotočiti na zadatak dok slušate.
Prilagodljivo blokiranje buke brzo reagira na vaše okruženje i potiskuje vanjsku buku, uključujući vjetar, u stvarnom vremenu. Ako želite čuti što se događa oko vas, način rada Awareness propušta zvukove izvana. Quick Awareness poboljšava glasove, tako da možete razgovarati bez skidanja slušalica.
Bluetooth® 6.0 osigurava brzu i stabilnu vezu, a podrška za Auracast™ omogućuje vam slušanje javnih emitiranja na putovanjima. Možete povezati do dva Bluetooth® uređaja istovremeno i upravljati povezanim uređajima putem naše aplikacije. Osim toga, Microsoft Swift Pair olakšava život korisnicima sustava Windows.