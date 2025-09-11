2 godine jamstva
Obustavljeno
TAT1207BL/00
Slušalice udobne za nošenje
Iznimno mala kutija za punjenje
IPX4 zaš. od prskanja / otporne na znoj
Do 18 sati reprodukcije
Ove udobne slušalice sigurno sjedaju u slušni kanal, stvarajući savršenu izolaciju koja izolira vanjsku buku. Čut ćete svaki takt i riječ! Uživajte u istinskoj udobnosti uz meke, izmjenjive silikonske umetke za uši u tri veličine.
Ova iznimno mala kutija daje vam pravu snagu u sićušnom pakiranju. Potpuno napunjene slušalice pružaju 6 sati reprodukcije, a potpuno napunjena kutija pruža još 12 sati reprodukcije. Kako biste brzo nadopunili, punite slušalice 15 minuta i dobit ćete dodatni sat!
Klasa IPX4 i snažne pogonske jedinice od 6 mm omogućuju vam uživanje u odličnom zvuku bez obzira na vremenske prilike! Slušalice su otporne na prskanje i neće imati ništa protiv malo kiše ili znoja, tako da se ne morate brinuti zbog pljuska.
3.9
od 5
14
Recenzije
Tari Car
11/09/2025
Srbija
Dobar Bass
Slusalice imaju jako dobar zvuk sa dosta Basova! Lepo stoje u usima i ne ispadaju.
Ova recenzija je napravljena za TAT1207BK Potpuno bežične slušalice
Ova recenzija je napravljena za TAT1207BK Potpuno bežične slušalice
mornar Popaj
22/05/2023
Srbija
Prema ceni, odlične slušalice, sa jasnom glasnoćom
Što se tiče zvuka jasan je,dinamičan ,ne kasni, ali može da se desi problem sinhronizacije sa Android-om, npr. Youtube... Zapravo potrebno je ponovo isključiti-uključiti BT na Androidu. Za LapTop su odlične. Ja lično nisam uspeo da postavim stereo na Androidu Mi telefonu, ali nije mi problem. Moje iskustvo uglavnom u teretani, imaju fenomenalnu izolaciju, pa pored glasne spoljne muzike mogu bez problema da slušam svoju omiljenu. Trajnost baterije je odlična, nemam zamerke
Prednosti
Odličan zvuk, dobra izolacija, trajanje baterije
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAT1207WT Potpuno bežične slušalice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAT1207WT Potpuno bežične slušalice
mercuryk12
07/05/2023
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Spokojenost se sluchátky TAT1207BK
Se sluchátky jsem velmi spokojen skvěle mi sedí, výdrž baterie je přesně jak udává výrobce, dlouho jsem hledal sluchátka která mi budou vyhovovat až jsem našel TAT1207BK
Prednosti
Výdrž, velikost, zvuk
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAT1207BK Pravá bezdrátová sluchátka
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za TAT1207BK Pravá bezdrátová sluchátka