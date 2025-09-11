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  • Zgrabite i krenite
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Obustavljeno

Potpuno bežične slušalice

TAT1207BK/00

3.9
| (14) Recenzije

Dostupno

Bijela
Bijela
Crna
Crna
Plava
Plava
Žuta
Žuta
Zgrabite i krenite
Zgrabite, povežite i krenite! Ove fantastične potpuno bežične slušalice isporučuje se s izuzetno malom kutijom za punjenje koju lako možete ubaciti u džep kako biste uživali u pouzdanom, praktičnom zvuku kamo god krenete. Oznaka IPX4 za otpornost na prskanje i znoj te do 18 sati reprodukcije!
Pogledajte sve prednosti

Zgrabite i krenite

  • Slušalice udobne za nošenje

  • Iznimno mala kutija za punjenje

  • IPX4 zaš. od prskanja / otporne na znoj

  • Do 18 sati reprodukcije

Sigurno, udobno prianjanje u uhu

Sigurno, udobno prianjanje u uhu

Ove udobne slušalice sigurno sjedaju u slušni kanal, stvarajući savršenu izolaciju koja izolira vanjsku buku. Čut ćete svaki takt i riječ! Uživajte u istinskoj udobnosti uz meke, izmjenjive silikonske umetke za uši u tri veličine.

Iznimno mala kutija za USB-C punjenje

Iznimno mala kutija za USB-C punjenje

Ova iznimno mala kutija daje vam pravu snagu u sićušnom pakiranju. Potpuno napunjene slušalice pružaju 6 sati reprodukcije, a potpuno napunjena kutija pruža još 12 sati reprodukcije. Kako biste brzo nadopunili, punite slušalice 15 minuta i dobit ćete dodatni sat!

Zaštita od prskanja i otporne na znoj sukladno IPX4

Zaštita od prskanja i otporne na znoj sukladno IPX4

Klasa IPX4 i snažne pogonske jedinice od 6 mm omogućuju vam uživanje u odličnom zvuku bez obzira na vremenske prilike! Slušalice su otporne na prskanje i neće imati ništa protiv malo kiše ili znoja, tako da se ne morate brinuti zbog pljuska.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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3.9

od 5

14

Recenzije

2

11/09/2025

Srbija

Srbija

Dobar Bass

Slusalice imaju jako dobar zvuk sa dosta Basova! Lepo stoje u usima i ne ispadaju.

Ova recenzija je napravljena za TAT1207BK Potpuno bežične slušalice

Ova recenzija je napravljena za TAT1207BK Potpuno bežične slušalice

22/05/2023

Srbija

Srbija

Prema ceni, odlične slušalice, sa jasnom glasnoćom

Što se tiče zvuka jasan je,dinamičan ,ne kasni, ali može da se desi problem sinhronizacije sa Android-om, npr. Youtube... Zapravo potrebno je ponovo isključiti-uključiti BT na Androidu. Za LapTop su odlične. Ja lično nisam uspeo da postavim stereo na Androidu Mi telefonu, ali nije mi problem. Moje iskustvo uglavnom u teretani, imaju fenomenalnu izolaciju, pa pored glasne spoljne muzike mogu bez problema da slušam svoju omiljenu. Trajnost baterije je odlična, nemam zamerke

Prednosti

Odličan zvuk, dobra izolacija, trajanje baterije

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAT1207WT Potpuno bežične slušalice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAT1207WT Potpuno bežične slušalice

07/05/2023

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Spokojenost se sluchátky TAT1207BK

Se sluchátky jsem velmi spokojen skvěle mi sedí, výdrž baterie je přesně jak udává výrobce, dlouho jsem hledal sluchátka která mi budou vyhovovat až jsem našel TAT1207BK

Prednosti

Výdrž, velikost, zvuk

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAT1207BK Pravá bezdrátová sluchátka

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za TAT1207BK Pravá bezdrátová sluchátka

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