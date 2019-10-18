2 godine jamstva
Obustavljeno
Natural
U kompletu su 3 čašice za sprem. mlij.
Pumpa za izdajanje ima jedinstven dizajn koji omogućava protok mlijeka izravno iz dojke u bočicu, čak i kada sjedite uspravno. To znači da prilikom pumpanja možete udobnije sjediti: ne morate se naginjati naprijed kako bi mlijeko završilo u bočici. Kada udobno sjedite i kada ste opušteni tijekom pumpanja, mlijeko lakše protječe.
Naš masažni jastučić ima novu baršunastu teksturu koja ostavlja topao osjećaj na koži radi ugodnog, nježnog poticanja protoka mlijeka. Jastučić je dizajniran da nježno oponaša bebino sisanje kako bi se potaklo otpuštanje mlijeka.
Upotrijebite istu čašicu za izdajanje i spremanje izdojenog mlijeka te hranjenje bebe njime. Idealno za spremanje u hladnjaku ili zamrzivaču
4.7
od 5
7
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
KAnita
18/10/2019
Magyarország
Megfelelő
Könnyen használható! Bárhol, bármikor tudom használni, kis helyet foglal, így könnyebben magammal tudom vinni
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF330/12 Comfort Manual breast pump
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF330/12 Comfort Manual breast pump
RoxanaIosub
22/06/2019
România
Un produs ergonomic creat special pentru proaspetele mămici, practic și util!
Pompa manuala de la Philips Avent, prin designul și forma sa ergonomica ușurează munca oricărei mămici. Se atașează ușor, nu doare, accesoriile bine gândite (capacul pt cupa, mamelonul din silicon cu "striații" care stimulează lactația, mânerul care se pliază ușor datorita formei).
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF330/12 Pompa manuală pentru sân Confort
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF330/12 Pompa manuală pentru sân Confort
AnaCucu
14/06/2019
România
Produs de calitate superioară
Acest produs m-a ajutat enorm în perioada cea mai frumoasă dar și dificilă din viaţă. Este un produs de calitate, ușor de folosit și foarte eficient. Este singura pompă care îndr-adevăr realizează ceea ce promite. Recomand cu mare drag!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF330/12 Pompa manuală pentru sân Confort
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF330/12 Pompa manuală pentru sân Confort
Na temelju online ankete o zadovoljstvu, provedenoj globalno 2023. godine na 10.109 korisnika brendova i proizvoda za njegu majke i djeteta.
0 % BPA – sukladno EU regulativi 10/2011