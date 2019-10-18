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  • Mlijeko za bebu i udobnost za majku
  • Mlijeko za bebu i udobnost za majku
  • Mlijeko za bebu i udobnost za majku
  • Mlijeko za bebu i udobnost za majku
  • Mlijeko za bebu i udobnost za majku
  • Mlijeko za bebu i udobnost za majku
  • Mlijeko za bebu i udobnost za majku
  • Mlijeko za bebu i udobnost za majku
  • Mlijeko za bebu i udobnost za majku
  • Mlijeko za bebu i udobnost za majku
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  • Mlijeko za bebu i udobnost za majku
  • Mlijeko za bebu i udobnost za majku
  • Mlijeko za bebu i udobnost za majku
  • Mlijeko za bebu i udobnost za majku
  • Mlijeko za bebu i udobnost za majku
  • Mlijeko za bebu i udobnost za majku
  • Mlijeko za bebu i udobnost za majku
  • Mlijeko za bebu i udobnost za majku
  • Mlijeko za bebu i udobnost za majku

Obustavljeno

Philips AventRučna pumpa za ugodno izdajanje

SCF330/12

4.7
| (7) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Mlijeko za bebu i udobnost za majku
Kada se osjećate udobno i opušteno, vaše mlijeko lakše teče. Zato smo stvorili dosad najudobniju pumpu za izdajanje: sjednite udobno, bez potrebe za naginjanjem prema naprijed, i prepustite našem mekanom jastučiću za masažu da potakne protok mlijeka.
Pogledajte sve prednosti
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Brend broj 1 koji preporučuju majke širom svijeta1

Mlijeko za bebu i udobnost za majku

  • Natural

  • U kompletu su 3 čašice za sprem. mlij.

Udobniji položaj prilikom pumpanja zahvaljujući jedinstvenom dizajnu

Udobniji položaj prilikom pumpanja zahvaljujući jedinstvenom dizajnu

Pumpa za izdajanje ima jedinstven dizajn koji omogućava protok mlijeka izravno iz dojke u bočicu, čak i kada sjedite uspravno. To znači da prilikom pumpanja možete udobnije sjediti: ne morate se naginjati naprijed kako bi mlijeko završilo u bočici. Kada udobno sjedite i kada ste opušteni tijekom pumpanja, mlijeko lakše protječe.

Mekani jastučić za masažu koji pruža osjećaj topline

Mekani jastučić za masažu koji pruža osjećaj topline

Naš masažni jastučić ima novu baršunastu teksturu koja ostavlja topao osjećaj na koži radi ugodnog, nježnog poticanja protoka mlijeka. Jastučić je dizajniran da nježno oponaša bebino sisanje kako bi se potaklo otpuštanje mlijeka.

U kompletu su 3 praktične čašice za spremanje mlijeka

U kompletu su 3 praktične čašice za spremanje mlijeka

Upotrijebite istu čašicu za izdajanje i spremanje izdojenog mlijeka te hranjenje bebe njime. Idealno za spremanje u hladnjaku ili zamrzivaču

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.7

od 5

7

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
2
1

18/10/2019

Magyarország

Magyarország

Megfelelő

Könnyen használható! Bárhol, bármikor tudom használni, kis helyet foglal, így könnyebben magammal tudom vinni

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF330/12 Comfort Manual breast pump

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF330/12 Comfort Manual breast pump

22/06/2019

România

România

Un produs ergonomic creat special pentru proaspetele mămici, practic și util!

Pompa manuala de la Philips Avent, prin designul și forma sa ergonomica ușurează munca oricărei mămici. Se atașează ușor, nu doare, accesoriile bine gândite (capacul pt cupa, mamelonul din silicon cu "striații" care stimulează lactația, mânerul care se pliază ușor datorita formei).

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF330/12 Pompa manuală pentru sân Confort

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF330/12 Pompa manuală pentru sân Confort

14/06/2019

România

România

Produs de calitate superioară

Acest produs m-a ajutat enorm în perioada cea mai frumoasă dar și dificilă din viaţă. Este un produs de calitate, ușor de folosit și foarte eficient. Este singura pompă care îndr-adevăr realizează ceea ce promite. Recomand cu mare drag!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF330/12 Pompa manuală pentru sân Confort

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF330/12 Pompa manuală pentru sân Confort

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Upozorenja

  1. Na temelju online ankete o zadovoljstvu, provedenoj globalno 2023. godine na 10.109 korisnika brendova i proizvoda za njegu majke i djeteta. 

  1. 0 % BPA – sukladno EU regulativi 10/2011