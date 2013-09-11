2 godine jamstva
Obustavljeno
Brend broj 1 u svijetu za električno brijanje
DualPrecision i sustav GyroFlex 2D
50 min bežične uporabe / 1 h punjenja
Precizni trimer i torbica
Sustav Jet Clean
DualPrecision glave ugodno briju i duge dlake i kratku bradu 1. Otvori za brijanje dugačkih dlaka 2. Rupe za brijanje kratke brade
Sustav s dvije oštrice ugrađen u električni aparat za brijanje tvrtke Philips podiže dlačice kako bi ih nježno podrezao ispod razine kože i tako osigurao glatko brijanje.
Aparat za brijanje ima sustav GyroFlex 2D koji prati oblik i lako se prilagođava obliku vašeg lica, smanjujući pritisak i nadraženost te osiguravajući glatko brijanje.
Nagrade
4.5
od 5
22
Recenzije
91%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Václav44
11/09/2013
Česká republika
Produkt je opravdu vynikající
Dříve jsem používal holicí strojky BRAUN, ale podle mne je váš produkt mnohem lepší, nebo alespoň mně mnohem více vyhovuje. Jsem nadmíru spokojený.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 holicí strojek pro mokré a suché holení
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 holicí strojek pro mokré a suché holení
lukaszh28
05/05/2020
Polska
TO JEST TO !!!!!
Witam Golarkę używam od ponad 8 lat. najlepsza golarka jaką kiedy kol wiek miałem przez 8 lat tylko raz zmieniłem głowice. Super goli , super działa niezniszczalna nic dodać nic ując. Zaznaczam że golarka dalej działa w 100% ale nadgryzł ja jednak ząb czasu. W tym roku jednak przyszedł czas na zmiany, wybór mógł być tylko jeden Philips a dokładnie model S9711/31 - myślę że posłuży tak długo jak poprzednik.
Prednosti
Niezawodność, długi czas golenia na jednym ładowaniu
Mane
Nie ma
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 Wet & dry electric shaver
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 Wet & dry electric shaver
Жека95
01/04/2019
Україна
Отличная машинка
отличная бритва пользуюсь много лет с 2011г и на сегодня 2019г проблем нет и не было кроме сломавшейся в течении года дополнительной насадки триммер для висков, бороды, очень доволен как товаром так и фирмой филипс, покупаю в основном товары этой фирмы надежные, красивые и практичные
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/22 Електробритва для вологого та сухого гоління
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/22 Електробритва для вологого та сухого гоління