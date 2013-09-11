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  • Nježan dodir, glatka koža
  • Nježan dodir, glatka koža
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  • Nježan dodir, glatka koža

Obustavljeno

Shaver series 7000 SensoTouchelektrični aparat za mokro i suho brijanje

RQ1160/21

4.5
| (22) Recenzije | 91% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Nježan dodir, glatka koža
Aparat za brijanje serije 7000 tvrtke Philips pruža nježan dodir i omogućava glatko brijanje. Sustav GyroFlex 2D lako se prilagođava obliku vašeg lica pa uklanja čak i najkraće dlačice svojim DualPrecision oštricama.
Pogledajte sve prednosti
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Brend broj 1 u svijetu za električno brijanje

Nježan dodir, glatka koža

  • DualPrecision i sustav GyroFlex 2D

  • 50 min bežične uporabe / 1 h punjenja

  • Precizni trimer i torbica

  • Sustav Jet Clean

Utori i otvori za rezanje hvataju čak i najkraće dlačice

Utori i otvori za rezanje hvataju čak i najkraće dlačice

DualPrecision glave ugodno briju i duge dlake i kratku bradu 1. Otvori za brijanje dugačkih dlaka 2. Rupe za brijanje kratke brade

Oštrice s tehnologijom Super Lift and Cut podižu dlačice i nježno ih podrezuju

Oštrice s tehnologijom Super Lift and Cut podižu dlačice i nježno ih podrezuju

Sustav s dvije oštrice ugrađen u električni aparat za brijanje tvrtke Philips podiže dlačice kako bi ih nježno podrezao ispod razine kože i tako osigurao glatko brijanje.

2-smjerne pomične glave lako se prilagođavaju obliku lica

2-smjerne pomične glave lako se prilagođavaju obliku lica

Aparat za brijanje ima sustav GyroFlex 2D koji prati oblik i lako se prilagođava obliku vašeg lica, smanjujući pritisak i nadraženost te osiguravajući glatko brijanje.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image AWARD-612375

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.5

od 5

22

Recenzije

91%

osoba preporučuje ovaj proizvod

1

11/09/2013

Česká republika

Česká republika

Produkt je opravdu vynikající

Dříve jsem používal holicí strojky BRAUN, ale podle mne je váš produkt mnohem lepší, nebo alespoň mně mnohem více vyhovuje. Jsem nadmíru spokojený.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 holicí strojek pro mokré a suché holení

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 holicí strojek pro mokré a suché holení

05/05/2020

Polska

Polska

TO JEST TO !!!!!

Witam Golarkę używam od ponad 8 lat. najlepsza golarka jaką kiedy kol wiek miałem przez 8 lat tylko raz zmieniłem głowice. Super goli , super działa niezniszczalna nic dodać nic ując. Zaznaczam że golarka dalej działa w 100% ale nadgryzł ja jednak ząb czasu. W tym roku jednak przyszedł czas na zmiany, wybór mógł być tylko jeden Philips a dokładnie model S9711/31 - myślę że posłuży tak długo jak poprzednik.

Prednosti

Niezawodność, długi czas golenia na jednym ładowaniu

Mane

Nie ma

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 Wet & dry electric shaver

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 Wet & dry electric shaver

27/05/2014

Polska

Polska

jest wygodny w uzyciu i ergonomiczny

Produkt w stosunku do swojej ceny jest bardzo dobry. łatwo się go czyści, bateria trzyma bardzo długo. Twarz po goleniu nie jest podrażniona

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 Wet & dry electric shaver

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 Wet & dry electric shaver

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