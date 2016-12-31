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Obustavljeno

Shaver series 3000Električni aparat za suho brijanje

PT731/16

4.5
| (335) Recenzije | 96% osoba preporučuje ovaj proizvod
ComfortCut
PowerTouch unosi snagu u vaša jutra. Sada pruža više minuta uporabe uz jedno punjenje, glave koje se u potpunosti peru i ComfortCut oštrice za ugodnije brijanje. PowerTouch vam omogućava brzu i jednostavnu jutarnju rutinu.
Pogledajte sve prednosti
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Brend broj 1 u svijetu za električno brijanje

Ugodno i brzo brijanje

ComfortCut

  • ComfortCut, pomične glave

  • 45 min bežičnog korištenja/8 h punjenja

  • Skočni trimer

ComfortCut oštrice nježno klize, osiguravajući glatko brijanje

ComfortCut oštrice nježno klize, osiguravajući glatko brijanje

ComfortCut oštrice imaju zaobljene rubove koji glatko klize kožom, osiguravajući glatko i ugodno brijanje.

Tehnologija Flex & Float prilagođava se pregibima lica i vrata

Tehnologija Flex & Float prilagođava se pregibima lica i vrata

Automatski se prilagođava svakoj oblini lica i vrata te osigurava glatko brijanje.

45+ minuta brijanja, 8 sati punjenja

45+ minuta brijanja, 8 sati punjenja

Energetski učinkovita, snažna litij-ionska baterija osigurava duže vrijeme brijanja uz jedno punjenje. Dobivate 45+ minuta brijanja – to je otprilike 15 brijanja – nakon 8 sati punjenja. Priključite aparat 3 minute i dobit ćete dovoljno napajanja za jedno brijanje.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.5

od 5

335

Recenzije

96%

osoba preporučuje ovaj proizvod

31/12/2016

Hrvatska

Hrvatska

Provjereni kupac

Dobar proizvod za pristojnu cijenu

Odličan dizajn proizvoda. Jednostavan način korištenja. Sve potrebne funkcije integrirane u sam proizvod. Pouzdan u radu. Baterija dugo traje bez punjenja.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 3000 PT731/16 Električni aparat za suho brijanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 3000 PT731/16 Električni aparat za suho brijanje

05/11/2016

Hrvatska

Hrvatska

Provjereni kupac

odlične karakteristike

Izborom ovog aparata jako sam zadovoljan,a i cijenom.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 3000 HQ6927/16 Električni aparat za suho brijanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 3000 HQ6927/16 Električni aparat za suho brijanje

08/08/2016

Hrvatska

Hrvatska

Provjereni kupac

Savršen proizvod u svojoj klasi

Prije ovog proizvoda koristio sam Philishave 850 oko 10+ godina i bio sam jako zadovoljan. Stoga sam ponovo kupio Philips proizvod sličnih karakteristika i definitivno sam oduševljen. Brijanje ovim aparatom je barem dvostruko bolje, brže i ugodnije za moju kožu od prethodno opisanog modela.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 3000 HQ6927/16 Električni aparat za suho brijanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 3000 HQ6927/16 Električni aparat za suho brijanje

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