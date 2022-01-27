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  • Obnovite aparat za brijanje da bude kao nov
  • Obnovite aparat za brijanje da bude kao nov
  • Obnovite aparat za brijanje da bude kao nov
  • Obnovite aparat za brijanje da bude kao nov
  • Obnovite aparat za brijanje da bude kao nov

SH50Zamjenske glave za brijanje

SH50/50

4.1
| (66) Recenzije
Obnovite aparat za brijanje da bude kao nov
U roku od dvije godine glave vašeg aparata za brijanje podrezat će 9 milijuna dlačica na vašem licu. Zamijenite glave za brijanje i vratite pune radne značajke.
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Kompatibilni proizvodi
Shaver series 6000

Shaver series 6000
Električni aparat za mokro i suho brijanje

S6680/26

Zamijenite svaka 24 mjeseca kako bi aparat za brijanje bio kao nov

Obnovite aparat za brijanje da bude kao nov

  • Oštrice MultiPrecision

  • Odgovara seriji S5000 sa zaobljenim oblikom

  • Odgovara seriji S6000 sa zaobljenim oblikom

Brzo i temeljito brijanje

Brzo i temeljito brijanje

Oštrice MultiPrecision podižu sve dlačice, kao i preostale najkraće dlačice, te ih zatim podrezuju, a sve to u samo nekoliko poteza.

Za aparate za brijanje serije 5000 i 6000 (zaobljeni oblik)

Za aparate za brijanje serije 5000 i 6000 (zaobljeni oblik)

Pregledajte stražnju stranu drške aparata za brijanje i provjerite koju zamjensku glavu trebate. Trebate pomoć? Posjetite philips.com/accessories

Vrlo jednostavno obnovite aparat za brijanje

Vrlo jednostavno obnovite aparat za brijanje

1. Otvorite aparat za brijanje pritiskom tipke za otpuštanje; 2. Izvadite prstenove za pričvršćivanje okretanjem u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu; 3. Izvadite stare glave za brijanje i pažljivo umetnite zamjenske; provjerite jesu li glave pravilno poravnate; 4. Vratite prstenove za pričvršćivanje i pričvrstite ih okretanjem brave u smjeru kazaljke na satu; 5. Nakon što pravilno zatvorite glavu za brijanje, čut ćete „klik”.

Tehničke specifikacije

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Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.1

od 5

66

Recenzije

27/01/2022

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Výrobek je kvalitní

Holící strojek používám denně, doporučuji každému.

Prednosti

Kvalita

Mane

Bez připomínek

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SH50 SH50/50 Náhradní holicí hlavy

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SH50 SH50/50 Náhradní holicí hlavy

04/08/2021

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Splnuje ocekavani

Dobry vyrobek, zustava ostry cely rok i dele. Kupuji uz po nekolikate.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SH50 SH50/50 Náhradní holicí hlavy

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SH50 SH50/50 Náhradní holicí hlavy

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Nové holicí hlavy

Holicí strojek Philips používám již několik let bez jakékoliv závady nebo problém, nedávno jsem zjistil, že jedna z holicích hlav je již poškozená častým používáním..Zakoupil jsem proto pouze nové holicí hlavy Philips a strojek je jako nový!!

Prednosti

Spolehlivost holicího strojku Philips

Mane

Nic mne nenapadá

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SH50 SH50/50 Náhradní holicí hlavy

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SH50 SH50/50 Náhradní holicí hlavy

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