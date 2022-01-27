2 godine jamstva
SH50/50
Oštrice MultiPrecision
Odgovara seriji S5000 sa zaobljenim oblikom
Odgovara seriji S6000 sa zaobljenim oblikom
Oštrice MultiPrecision podižu sve dlačice, kao i preostale najkraće dlačice, te ih zatim podrezuju, a sve to u samo nekoliko poteza.
Pregledajte stražnju stranu drške aparata za brijanje i provjerite koju zamjensku glavu trebate. Trebate pomoć? Posjetite philips.com/accessories
1. Otvorite aparat za brijanje pritiskom tipke za otpuštanje; 2. Izvadite prstenove za pričvršćivanje okretanjem u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu; 3. Izvadite stare glave za brijanje i pažljivo umetnite zamjenske; provjerite jesu li glave pravilno poravnate; 4. Vratite prstenove za pričvršćivanje i pričvrstite ih okretanjem brave u smjeru kazaljke na satu; 5. Nakon što pravilno zatvorite glavu za brijanje, čut ćete „klik”.
4.1
od 5
66
Recenzije
Baginec
27/01/2022
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Výrobek je kvalitní
Holící strojek používám denně, doporučuji každému.
Prednosti
Kvalita
Mane
Bez připomínek
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SH50 SH50/50 Náhradní holicí hlavy
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SH50 SH50/50 Náhradní holicí hlavy
uzivatel123
04/08/2021
Česká republika
Provjereni kupac
Splnuje ocekavani
Dobry vyrobek, zustava ostry cely rok i dele. Kupuji uz po nekolikate.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SH50 SH50/50 Náhradní holicí hlavy
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SH50 SH50/50 Náhradní holicí hlavy
Strojek123
19/05/2020
Česká republika
Nové holicí hlavy
Holicí strojek Philips používám již několik let bez jakékoliv závady nebo problém, nedávno jsem zjistil, že jedna z holicích hlav je již poškozená častým používáním..Zakoupil jsem proto pouze nové holicí hlavy Philips a strojek je jako nový!!
Prednosti
Spolehlivost holicího strojku Philips
Mane
Nic mne nenapadá
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SH50 SH50/50 Náhradní holicí hlavy
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SH50 SH50/50 Náhradní holicí hlavy
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