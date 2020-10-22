Obustavljeno
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HX9342/02
Obustavljeno
U kojim je državama dostupna aplikacija Sonicare?
Kako mogu promijeniti postavke intenziteta na četkici za zube Sonicare?
Kako punim četkicu za zube Sonicare?
Mogu li svoj punjač Sonicare upotrebljavati s drugim četkicama?
Kako mogu registrirati četkicu za zube Sonicare?
Koje načine četkanja ima moja četkica za zube Sonicare?
Zašto se između glave i drške četkice nalazi razmak?
Kako ću povezati četkicu za zube i aplikaciju Sonicare?
Kako čistiti četkicu za zube Philips Sonicare?
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