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Bjelji, zdraviji zubi za cijeli život
Najbolje Sonicare izbjeljivanje u našoj najelegantnijoj električnoj četkici za zube Sonicare tvrtke Philips. Prijeđite na Sonicare.
brend br.1 električnih četkica za zube koju upotrebljavaju stomatolozi diljem svijeta
5 načina rada
2 glave četkice
Uklanja do 7 puta više naslaga s teško dostupnih mjesta u odnosu na običnu četkicu za zube.
Ova električna četkica za zube Sonicare tvrtke Philips pruža optimalno čišćenje područja između zuba i uzduž linije desni radi osiguravanja zdravijih desni u samo dva tjedna.
Četkica za zube Philips Sonicare izbjeljuje zube više nego dvostruko bolje u odnosu na običnu četkicu za zube u roku od samo tjedan dana. Uklanja do 100 % više mrlja radi postizanja bjeljih zuba u samo tjedan dana.
4.8
od 5
55
Recenzije
94%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Hrvoje00
11/02/2022
Hrvatska
Savrsena cetkica za zube
Svima bih preporucio ovu cetkicu za zube. Od kako ju koristim vise nema potrebe za stomatoloskim ciscenjem naslaga. Jedini minus je visoka cijena
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DiamondClean HX9342/02 Sonična električna četkica za zube
Datum upotrebe 2020-02-11
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DiamondClean HX9342/02 Sonična električna četkica za zube
Datum upotrebe 2020-02-11
hrvoje
10/07/2018
Hrvatska
odlicna cetkica
izvrsno cisti zube, predivan dizajn, jednostavna za upotrebu. Jedini nedostatak je sto se u nekoj buducnosti ne moze zamjeniti baterija, nego mora kupovati nova cetkica.
Ova recenzija je napravljena za DiamondClean HX9342/02 Sonična električna četkica za zube
Ova recenzija je napravljena za DiamondClean HX9342/02 Sonična električna četkica za zube
Bet-A
25/05/2021
Česká republika
Skvělé funkce, super čištění, už mají i děti a bav
Kartáček bych nevyměnila za nic jiného. Má super funkce a jsem s ním spokojená
Prednosti
Čisté zuby , i zubařka poznala
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DiamondClean HX9342/02 Sonický elektrický zubní kartáček
Datum upotrebe 2019-05-25
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DiamondClean HX9342/02 Sonický elektrický zubní kartáček
Datum upotrebe 2019-05-25
na temelju dva razdoblja dvominutnog četkanja dnevno, u načinu rada za čišćenje