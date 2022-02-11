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Obustavljeno

Philips Sonicare DiamondCleanSonična električna četkica za zube

HX9342/02

4.8

| (55) Recenzije | 94% osoba preporučuje ovaj proizvod

Bjelji, zdraviji zubi za cijeli život

Najbolje Sonicare izbjeljivanje u našoj najelegantnijoj električnoj četkici za zube Sonicare tvrtke Philips. Prijeđite na Sonicare.

Pogledajte sve prednosti
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brend br.1 električnih četkica za zube koju upotrebljavaju stomatolozi diljem svijeta

Električna četkica za zube Sonicare pruža najbolje izbjeljivanje

Bjelji, zdraviji zubi za cijeli život

  • 5 načina rada

  • 2 glave četkice

Uklanja do 7 puta više naslaga od obične četkice za zube

Uklanja do 7 puta više naslaga od obične četkice za zube

Uklanja do 7 puta više naslaga s teško dostupnih mjesta u odnosu na običnu četkicu za zube.

Poboljšava zdravlje desni u samo dva tjedna

Poboljšava zdravlje desni u samo dva tjedna

Ova električna četkica za zube Sonicare tvrtke Philips pruža optimalno čišćenje područja između zuba i uzduž linije desni radi osiguravanja zdravijih desni u samo dva tjedna.

Izbjeljuje zube dva puta bolje u odnosu na običnu četkicu za zube

Izbjeljuje zube dva puta bolje u odnosu na običnu četkicu za zube

Četkica za zube Philips Sonicare izbjeljuje zube više nego dvostruko bolje u odnosu na običnu četkicu za zube u roku od samo tjedan dana. Uklanja do 100 % više mrlja radi postizanja bjeljih zuba u samo tjedan dana.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

55

Recenzije

94%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3

11/02/2022

Hrvatska

Hrvatska

Savrsena cetkica za zube

Svima bih preporucio ovu cetkicu za zube. Od kako ju koristim vise nema potrebe za stomatoloskim ciscenjem naslaga. Jedini minus je visoka cijena

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DiamondClean HX9342/02 Sonična električna četkica za zube

Datum upotrebe 2020-02-11

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DiamondClean HX9342/02 Sonična električna četkica za zube

Datum upotrebe 2020-02-11

10/07/2018

Hrvatska

Hrvatska

odlicna cetkica

izvrsno cisti zube, predivan dizajn, jednostavna za upotrebu. Jedini nedostatak je sto se u nekoj buducnosti ne moze zamjeniti baterija, nego mora kupovati nova cetkica.

Ova recenzija je napravljena za DiamondClean HX9342/02 Sonična električna četkica za zube

Ova recenzija je napravljena za DiamondClean HX9342/02 Sonična električna četkica za zube

25/05/2021

Česká republika

Česká republika

Skvělé funkce, super čištění, už mají i děti a bav

Kartáček bych nevyměnila za nic jiného. Má super funkce a jsem s ním spokojená

Prednosti

Čisté zuby , i zubařka poznala

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DiamondClean HX9342/02 Sonický elektrický zubní kartáček

Datum upotrebe 2019-05-25

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DiamondClean HX9342/02 Sonický elektrický zubní kartáček

Datum upotrebe 2019-05-25

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Upozorenja

  1. na temelju dva razdoblja dvominutnog četkanja dnevno, u načinu rada za čišćenje