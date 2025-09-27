2 godine jamstva
HX3671/14
HX367BK
brend br.1 električnih četkica za zube koju upotrebljavaju stomatolozi diljem svijeta
Sonična tehnologija
Senzor za pritisak
QuadPacer i SmarTimer
Tanak ergonomski dizajn
Snažne vibracije vlakana potiskuju male mjehuriće duboko između zuba i uzduž linije desni za osvježavajući doživljaj. U samo 2 minute postići ćete ono što se standardnom četkicom postigne u mjesec dana.** 31 000 poteza četkicom u minuti čisti zube, razbija i uklanja naslage te tako pruža izvanredno svakodnevno čišćenje.
Električna četkica za zube Sonicare s naprednom sonicare tehnologijom klinički dokazano do 3 puta bolje* uklanja naslage u odnosu na običnu četkicu za zube. Uklanja naslage sa zuba i uzduž linije desni, istovremeno štiteći desni.
Ugrađeni senzor za pritisak automatski otkriva primijenjeni pritisak te vas upozorava i automatski smanjuje vibracije četkice radi zaštite desni. Četkica će vas pulsirajućim zvukom podsjetiti da smanjite pritisak. 7 od 10 ljudi smatra da im je ta značajka pomogla da bolje četkaju zube.
4.7
od 5
373
Recenzije
96%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Bananca
27/09/2025
Slovenija
Dio promocije
Odlična ščetka
Všeč mi je delovanje ščetke, mikro gibi 😁 Super šcetka
Ova recenzija je napravljena za 3100 series HX3675/15 Sonična električna zobna ščetka
Ova recenzija je napravljena za 3100 series HX3675/15 Sonična električna zobna ščetka
Sim1994
24/09/2025
Slovenija
Dio promocije
Odlična zobna ščetka
Zelo sem zadovoljna z nakupom. Ščetka ima mehke ščetine, ki so prijazne do dlesni, hkrati pa učinkovito očisti zobe. Po uporabi imam občutek resnične svežine in čistoče. Uporabljam jo že nekaj tednov in vidim razliko – manj oblog in bolj gladki zobje. Priporočam vsem, ki iščejo kakovostno in zanesljivo zobno ščetko.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 3100 series HX3675/15 Sonična električna zobna ščetka
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 3100 series HX3675/15 Sonična električna zobna ščetka
ajla24
24/09/2025
Slovenija
Dio promocije
Odličen je
Izbrala bi ker je odličen priporočam ga vsem dobro umije zobe
Ova recenzija je napravljena za 3100 series HX3675/15 Sonična električna zobna ščetka
Ova recenzija je napravljena za 3100 series HX3675/15 Sonična električna zobna ščetka
u usporedbi s običnom četkicom za zube za zdravije zube i desni
Individualni rezultati mogu se razlikovati
Podaci dostupni u arhivi
na temelju dva razdoblja dvominutnog četkanja dnevno, u standardnom načinu rada