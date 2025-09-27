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Sve serije

  • Zaboravite na običnu četkicu. Pozdravite soničnu tehnologiju.
  • Zaboravite na običnu četkicu. Pozdravite soničnu tehnologiju.
  • Zaboravite na običnu četkicu. Pozdravite soničnu tehnologiju.
  • Zaboravite na običnu četkicu. Pozdravite soničnu tehnologiju.
  • Zaboravite na običnu četkicu. Pozdravite soničnu tehnologiju.
  • Zaboravite na običnu četkicu. Pozdravite soničnu tehnologiju.
  • Zaboravite na običnu četkicu. Pozdravite soničnu tehnologiju.
  • Zaboravite na običnu četkicu. Pozdravite soničnu tehnologiju.
  • Zaboravite na običnu četkicu. Pozdravite soničnu tehnologiju.
  • Zaboravite na običnu četkicu. Pozdravite soničnu tehnologiju.
  • Zaboravite na običnu četkicu. Pozdravite soničnu tehnologiju.
  • Zaboravite na običnu četkicu. Pozdravite soničnu tehnologiju.
  • Zaboravite na običnu četkicu. Pozdravite soničnu tehnologiju.
  • Zaboravite na običnu četkicu. Pozdravite soničnu tehnologiju.

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Philips Sonicare 3100 seriesSonična električna četkica za zube

HX3671/14

HX367BK

4.7
| (373) Recenzije | 96% osoba preporučuje ovaj proizvod

Dostupno

Bijela
Bijela
Crna
Crna
Zaboravite na običnu četkicu. Pozdravite soničnu tehnologiju.
Sonična tehnologija u kombinaciji s kretanjem naše četkice nježno uklanja naslage do 3 puta bolje* od obične četkice za zube.
Pogledajte sve prednosti
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brend br.1 električnih četkica za zube koju upotrebljavaju stomatolozi diljem svijeta

Uklanja do 3 puta više naslaga*

Zaboravite na običnu četkicu. Pozdravite soničnu tehnologiju.

  • Sonična tehnologija

  • Senzor za pritisak

  • QuadPacer i SmarTimer

  • Tanak ergonomski dizajn

Naša jedinstvena tehnologija pruža snažno, a ipak nježno čišćenje

Naša jedinstvena tehnologija pruža snažno, a ipak nježno čišćenje

Snažne vibracije vlakana potiskuju male mjehuriće duboko između zuba i uzduž linije desni za osvježavajući doživljaj. U samo 2 minute postići ćete ono što se standardnom četkicom postigne u mjesec dana.** 31 000 poteza četkicom u minuti čisti zube, razbija i uklanja naslage te tako pruža izvanredno svakodnevno čišćenje.

Do 3 puta bolje uklanjanje naslaga u odnosu na običnu četkicu za zube*

Do 3 puta bolje uklanjanje naslaga u odnosu na običnu četkicu za zube*

Električna četkica za zube Sonicare s naprednom sonicare tehnologijom klinički dokazano do 3 puta bolje* uklanja naslage u odnosu na običnu četkicu za zube. Uklanja naslage sa zuba i uzduž linije desni, istovremeno štiteći desni.

Ugrađeni senzor za pritisak štiti zube i desni

Ugrađeni senzor za pritisak štiti zube i desni

Ugrađeni senzor za pritisak automatski otkriva primijenjeni pritisak te vas upozorava i automatski smanjuje vibracije četkice radi zaštite desni. Četkica će vas pulsirajućim zvukom podsjetiti da smanjite pritisak. 7 od 10 ljudi smatra da im je ta značajka pomogla da bolje četkaju zube.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.7

od 5

373

Recenzije

96%

osoba preporučuje ovaj proizvod

27/09/2025

Slovenija

Slovenija

Odlična ščetka

Všeč mi je delovanje ščetke, mikro gibi 😁 Super šcetka

Ova recenzija je napravljena za 3100 series HX3675/15 Sonična električna zobna ščetka

Ova recenzija je napravljena za 3100 series HX3675/15 Sonična električna zobna ščetka

24/09/2025

Slovenija

Slovenija

Odlična zobna ščetka

Zelo sem zadovoljna z nakupom. Ščetka ima mehke ščetine, ki so prijazne do dlesni, hkrati pa učinkovito očisti zobe. Po uporabi imam občutek resnične svežine in čistoče. Uporabljam jo že nekaj tednov in vidim razliko – manj oblog in bolj gladki zobje. Priporočam vsem, ki iščejo kakovostno in zanesljivo zobno ščetko.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 3100 series HX3675/15 Sonična električna zobna ščetka

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 3100 series HX3675/15 Sonična električna zobna ščetka

24/09/2025

Slovenija

Slovenija

Odličen je

Izbrala bi ker je odličen priporočam ga vsem dobro umije zobe

Ova recenzija je napravljena za 3100 series HX3675/15 Sonična električna zobna ščetka

Ova recenzija je napravljena za 3100 series HX3675/15 Sonična električna zobna ščetka

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Upozorenja

  1. u usporedbi s običnom četkicom za zube za zdravije zube i desni

  2. Individualni rezultati mogu se razlikovati

  3. Podaci dostupni u arhivi

  4. na temelju dva razdoblja dvominutnog četkanja dnevno, u standardnom načinu rada