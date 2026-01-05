HX3901/01
Osnovna njega za zdrave zube i desni
Jednostavno počnite upotrebljavati električnu četkicu uz osnovnu seriju Philips Sonicare 1000. Uklonit ćete do 3 puta više naslaga u odnosu na običnu četkicuSaznajte više
Ova električna četkica za zube ima glavu četkice Intercare. Iznimno dugačka vlakna uklanjaju više naslaga između zuba i na teško dostupnim mjestima.
Četkice za zube Philips Sonicare čiste nježno i učinkovito te njeguju vaše zube i desni uz do 31 000 pokreta vlakana. Sonicare Fluid Action podržava vlakna u čišćenju usmjeravanjem tekućine duboko između zuba i uzduž linije desni.
Program četkice Sonicare za jednostavan početak namijenjen je onima koji nikad nisu upotrebljavali električnu četkicu. Program omogućuje postupno i nježno povećanje snage četkanja tijekom prvih 14 četkanja.
Maksimalno iskoristite svako pranje zuba zahvaljujući mjeračima vremena četkice za zube Sonicare. Svakih 30 sekundi BrushPacer vas obavještava da prijeđete na čišćenje novog područja. Nakon 2 minute SmartTimer naznačuje da je pranje zubi gotovo.
Iskusite do 14 dana redovitog četkanja uz jedno potpuno punjenje, što donosi novu razinu praktičnosti vašoj rutini pranja zuba.
