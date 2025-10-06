,,Philips Sonicare 4100" je vrlo kvalitetna električna četkica za zube koja nudi dobar balans između cijene i performansi. Korisnici i stručnjaci hvale njezinu sposobnost dubinskog čišćenja zubi i uklanjanja naslaga, što potvrđuju i testovi s otkrivanjem plaka. Četkica ima dva načina rada- intenzivniji ,,Clean" i nježniji ,,Sensitive", što je korisno za osobe s osjetljivim desnima ili za početnike. Motor je nešto drugačije konfiguriran u odnosu na skuplje modele ,,Sonicare" četkica pa je čišćenje možda malo manje intenzivno, ali to ne utječe značajno na rezultate čišćenja zahvaljujući podešenoj amplitudi pokreta. Ugrađeni senzor pritiska štiti desni tako što upozorava i smanjuje vibracije ako previše pritiskate četkicu. Također, ima ugrađeni 2-minutni ,,timer" i 30-sekundni ,,pacer", a koji pomažu u pravilnom četkanju svih dijelova usta. Ova četkica jednostavna je za korištenje, pouzdana i preporučena od strane stomatologa, a baterija joj traje do 14 dana na jednom punjenju. Nema dodatnih naprednih ,,modova" poput izbjeljivanja ili njege desni, ali za osnovnu i učinkovitu oralnu higijenu, serija 4100 odličan je izbor. Ukratko, ,,Philips Sonicare 4100" je pouzdana i učinkovita električna četkica koja pruža kvalitetno čišćenje, jednostavnu upotrebu i korisne značajke poput senzora pritiska i ,,timer" funkcija, a pritom je pristupačnija od ,,premium" modela.