2 godine jamstva
brend br.1 električnih četkica za zube koju upotrebljavaju stomatolozi diljem svijeta
Tehnologija Sonicare
QuadPacer i SmarTimer
Tanak ergonomski dizajn
Trajanje baterije od 14 dana
Philips Sonicare električna četkica za zube s naprednom soničnom tehnologijom nježno uklanja naslage za zdravije zube i desni.
Ugrađeni senzor za pritisak automatski otkriva primijenjeni pritisak te vas upozorava i automatski smanjuje vibracije četkice radi zaštite desni. Četkica će vas pulsirajućim zvukom podsjetiti da smanjite pritisak. 7 od 10 ljudi smatra da im je ta značajka pomogla da bolje četkaju zube.
SmarTimer za 2 minute i QuadPacer za 30 sekundi navode vas na preporučeno vrijeme četkanja svih područja usta kako bi se osiguralo potpuno čišćenje.
Zubicvila26
06/10/2025
Croatia
Dio promocije
Najbolja četkica ikad!
Inače imam problem s nakupljanjem zubnog kamenca i zbog toga često idem kod zubara na čišćenje zubi. Jednom u 2-3 mjeseca.. Ovu četkicu koristim sad već 5 mjeseci i još imala potrebu otići na čišćenje kamenca kod zubara. Prelazak s manualne na električnu četkicu je bila najbolja odluka ikad! Sve preporuke za Philip električnu četkicu
Prednosti
Odlično čisti zube, njezna na desnima, baterija dugo traje.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 4100 HX3689/42 Sonična električna četkica za zube
Nana1307
26/09/2025
Croatia
Dio promocije
Četkica sa 5*****
Odlična četkica, lako korištenje, održavanje i odlična higijena.
Ova recenzija je napravljena za Serija 4100 HX3689/42 Sonična električna četkica za zube
Mary2701
26/09/2025
Croatia
Dio promocije
Super
“Moje mišljenje o Philips Sonicare 4100 četkici je da stvarno čisti temeljito, ali istovremeno nježno prema desnima. Sviđa mi se što ima senzor pritiska i timer pa znam da perem dovoljno dugo, a zubi su glatki kao poslije stomatologa. Jedina mala zamjerka je što ima samo jedan način rada i nema putni etui, ali meni to ne smeta jer mi je važnije da dobro radi posao.”
Prednosti
Svaka preporuka za zube
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 4100 HX3689/42 Sonična električna četkica za zube
Podaci dostupni u arhivi.
na temelju dva razdoblja dvominutnog četkanja dnevno, u standardnom načinu rada.