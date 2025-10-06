ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Isprobajte i osjetite razliku uz Philips Sonicare.
Philips Sonicare Serija 4100Sonična električna četkica za zube

HX3689/41

4.9
| (69) Recenzije | 98 osoba preporučuje ovaj proizvod
Dostupno

Malibu prizmatska
Prizmatska ružičasta
Isprobajte i osjetite razliku uz Philips Sonicare.
Philips Sonicare ostavlja zube čišćima nego ikad prije dok nježno uklanja naslage pri svakom četkanju.
Pogledajte sve prednosti
brend br.1 električnih četkica za zube koju upotrebljavaju stomatolozi diljem svijeta

Pomaže u izbjeljivanju zuba pri svakom četkanju

  • Tehnologija Sonicare

  • QuadPacer i SmarTimer

  • Tanak ergonomski dizajn

  • Trajanje baterije od 14 dana

Pomaže u izbjeljivanju zubi pri svakom četkanju

Philips Sonicare električna četkica za zube s naprednom soničnom tehnologijom nježno uklanja naslage za zdravije zube i desni.

Senzor za pritisak pomaže u zaštiti vaših zubi i desni

Ugrađeni senzor za pritisak automatski otkriva primijenjeni pritisak te vas upozorava i automatski smanjuje vibracije četkice radi zaštite desni. Četkica će vas pulsirajućim zvukom podsjetiti da smanjite pritisak. 7 od 10 ljudi smatra da im je ta značajka pomogla da bolje četkaju zube.

Optimizirajte pranje zuba uz SmarTimer i QuadPacer

SmarTimer za 2 minute i QuadPacer za 30 sekundi navode vas na preporučeno vrijeme četkanja svih područja usta kako bi se osiguralo potpuno čišćenje.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Shvatite recenzije proizvoda

4.9

od 5

69

Recenzije

98%

98 osoba preporučuje ovaj proizvod

5
4
3
2
1

Zubicvila26

06/10/2025

Croatia

Dio promocije

Najbolja četkica ikad!

Inače imam problem s nakupljanjem zubnog kamenca i zbog toga često idem kod zubara na čišćenje zubi. Jednom u 2-3 mjeseca.. Ovu četkicu koristim sad već 5 mjeseci i još imala potrebu otići na čišćenje kamenca kod zubara. Prelazak s manualne na električnu četkicu je bila najbolja odluka ikad! Sve preporuke za Philip električnu četkicu

Prednosti

Odlično čisti zube, njezna na desnima, baterija dugo traje.

Nana1307

26/09/2025

Croatia

Dio promocije

Četkica sa 5*****

Odlična četkica, lako korištenje, održavanje i odlična higijena.

Mary2701

26/09/2025

Croatia

Dio promocije

Super

“Moje mišljenje o Philips Sonicare 4100 četkici je da stvarno čisti temeljito, ali istovremeno nježno prema desnima. Sviđa mi se što ima senzor pritiska i timer pa znam da perem dovoljno dugo, a zubi su glatki kao poslije stomatologa. Jedina mala zamjerka je što ima samo jedan način rada i nema putni etui, ali meni to ne smeta jer mi je važnije da dobro radi posao.”

Prednosti

Svaka preporuka za zube

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Prijavi se za 10% popusta
  • Posjeti Philips online shop
  • 2 godine jamstva

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Prijavi se za 10% popusta
  • Posjeti Philips online shop
  • 2 godine jamstva
Upozorenja

  1. Podaci dostupni u arhivi.

  2. na temelju dva razdoblja dvominutnog četkanja dnevno, u standardnom načinu rada.