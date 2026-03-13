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Viva Collection Sokovnik
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HR1851/00
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User Manual Philips Viva Collection Juicer
Pomoću sokovnika Philips HR1851/00 možete lako napraviti ukusan svježi sok od mekog ili tvrdog voća i povrća zahvaljujući njegovom motoru od 500 W i dvije kontrole brzine.
Sokovnik tvrtke Philips ispušta neugodan miris
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