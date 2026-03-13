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Viva Collection Sokovnik

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Viva CollectionSokovnik

HR1851/00

Viva Collection Sokovnik

Obustavljeno

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Priručnici i dokumentacija

User Manual Philips Viva Collection Juicer

  • PDF dat., 2 MB
  • 13 March 2026

Pomoću sokovnika Philips HR1851/00 možete lako napraviti ukusan svježi sok od mekog ili tvrdog voća i povrća zahvaljujući njegovom motoru od 500 W i dvije kontrole brzine.

  • PDF dat.
  • 29 March 2026

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