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  • Uživajte u svježem soku za nekoliko sekundi
  • Uživajte u svježem soku za nekoliko sekundi
  • Uživajte u svježem soku za nekoliko sekundi
  • Uživajte u svježem soku za nekoliko sekundi
  • Uživajte u svježem soku za nekoliko sekundi
  • Uživajte u svježem soku za nekoliko sekundi
  • Uživajte u svježem soku za nekoliko sekundi
  • Uživajte u svježem soku za nekoliko sekundi
  • Uživajte u svježem soku za nekoliko sekundi
  • Uživajte u svježem soku za nekoliko sekundi

Obustavljeno

Viva CollectionSokovnik

HR1851/00

3

| (1) Recenzije

Uživajte u svježem soku za nekoliko sekundi

Pomoću sokovnika Philips HR1851/00 možete lako napraviti ukusan svježi sok od mekog ili tvrdog voća i povrća zahvaljujući njegovom motoru od 500 W i dvije kontrole brzine.

Pogledajte sve prednosti

Kompaktan sokovnik koji se lako sprema

Uživajte u svježem soku za nekoliko sekundi

  • 500 W

  • 1,5 l

  • Obični otvor

Dobit ćete više soka zahvaljujući filtru s gustom mrežom

Jedinstveni filtar s iznimno gustom mrežom napravljen od nehrđajućeg čelika cijedi svaku kap i daje više soka.

Stalno pripremanje sokova zahvaljujući iznimno velikom kapacitetu

Stalno pripremanje sokova zahvaljujući iznimno velikom kapacitetu

2 kontrole brzine za mekano i tvrdo voće

2 kontrole brzine za mekano i tvrdo voće

Napravite sok od tvrdog ili mekanog voća i povrća pomoću dvije postavke brzine.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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3.0

od 5

1

Recenzije

5
4
2
1

01/03/2016

Hrvatska

Hrvatska

Sok srednje gustoće - komplicirano čišćenje sokovnika

Prije svega je problem kod odabira sokovnika što nigdje u specifikaciji ne možete isčitati kako će biti gust sok. Rekla bih da to ovisi o otvorima na rotirajućem dijelu, ali možda ovisi i o snazi motora...ne znam. Sokovnik zadovoljava moj ukus što se tiče gustoće (srednje gust). Održavanje je srednje do teško komplicirano. Naime, morate odmah isprati sve dijelove i to ručno. Pranje u perilici vam neće pomoći. Nakon što sam usvojila brzo rastavljanje i pranje odmah nakon cijeđenja soka i počela ga upotrebljavati svakodnevno...otišla je ručica koja drži gornji dio sokovnika i sada čekam rezervni dio. I da još jedna stvar...bučan je za poludit.

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1851/00 Sokovnik

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1851/00 Sokovnik

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