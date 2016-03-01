Obustavljeno
HR1851/00
Uživajte u svježem soku za nekoliko sekundi
Pomoću sokovnika Philips HR1851/00 možete lako napraviti ukusan svježi sok od mekog ili tvrdog voća i povrća zahvaljujući njegovom motoru od 500 W i dvije kontrole brzine.
500 W
1,5 l
Obični otvor
Jedinstveni filtar s iznimno gustom mrežom napravljen od nehrđajućeg čelika cijedi svaku kap i daje više soka.
Napravite sok od tvrdog ili mekanog voća i povrća pomoću dvije postavke brzine.
3.0
od 5
1
Recenzije
Brigita
01/03/2016
Hrvatska
Sok srednje gustoće - komplicirano čišćenje sokovnika
Prije svega je problem kod odabira sokovnika što nigdje u specifikaciji ne možete isčitati kako će biti gust sok. Rekla bih da to ovisi o otvorima na rotirajućem dijelu, ali možda ovisi i o snazi motora...ne znam. Sokovnik zadovoljava moj ukus što se tiče gustoće (srednje gust). Održavanje je srednje do teško komplicirano. Naime, morate odmah isprati sve dijelove i to ručno. Pranje u perilici vam neće pomoći. Nakon što sam usvojila brzo rastavljanje i pranje odmah nakon cijeđenja soka i počela ga upotrebljavati svakodnevno...otišla je ručica koja drži gornji dio sokovnika i sada čekam rezervni dio. I da još jedna stvar...bučan je za poludit.
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1851/00 Sokovnik
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1851/00 Sokovnik