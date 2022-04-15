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Uklanjanje dlačica s tijela
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SatinPerfect Epilator
Obustavljeno
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HP6577/00
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Korisnički priručnik
SatinPerfect & SatinelleČešalj za podrezivanje
SatinPerfect Element za rezanje
SatinPerfectJedinica za povezivanje epilacijske glave
Komplet s pincetom
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