2 godine jamstva
Obustavljeno
Mokro i suho
s glavom za brijanje
Ovaj epilator ima keramičke diskove naglašene teksture za nježno uklanjanje čak i najtanjih dlačica
Naša izuzetno široka epilacijska glava pruža optimalno uklanjanje dlačica sa svakim potezom radi postizanja dugotrajnih i izuzetno glatkih rezultata u roku od nekoliko minuta.
Ovaj epilator ima nježne diskove za izvlačenje dlačica koji uklanjaju dlačice bez čupanja.
4.7
od 5
3
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Marina777
01/04/2019
Україна
Цей продукт дуже зручний у користуванні
Цим епілятором я користуюсь з 2013 року. Він дуже зручний тим, що: - має зручну форму, його зручно тримати під час користування; - ним можна користуватись у воді; - має керамічні щипці, що дозволяє не травмувати шкіру; - має додатковий підсвітлювач; - має від'ємний дріт, що значно покращує користування. До придбання цієї моделі, я користувалась епілятором старішої моделі з охолоджувачем 7 років, теж була дуже ним задоволена.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SatinPerfect HP6577/00 Епілятор
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SatinPerfect HP6577/00 Епілятор
ataga
06/11/2014
Polska
Świetny
Używam depilatora od około roku czasu. Wcześniej zmagałam się z goleniem twardego włosa. Dzięki temu urządzeniu włos jest teraz słabszy, co ma dla mnie duże znaczenie w przypadku depilacji pach.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SatinPerfect HP6577/00 Depilator
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SatinPerfect HP6577/00 Depilator
afferzystka007
29/11/2013
Polska
Polecam, jednak mógłby dłużej pracować, bez konieczności ładowania ;)
Depilator jest prosty w obsłudze, funkcjonalny. Ma śliczny design. Jedynym mankamentem jest krótki czas pracy. Producent mógłby pomysleć o lepszym akumulatorze.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SatinPerfect HP6577/00 Depilator
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SatinPerfect HP6577/00 Depilator