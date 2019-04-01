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Obustavljeno

SatinPerfectEpilator

HP6577/00

4.7
| (3) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Otkrijte savršenstvo svoje kože
SatinPerfect epilator tvrtke Philips sa sustavom SkinPerfect uklanja čak i tanke, kratke dlačice istovremeno štiteći kožu. Omogućava uporabu i na mokroj i suhoj koži pa ga možete koristiti i pod tušem. U kompletu je glava za brijanje s češljem za podrezivanje.
Pogledajte sve prednosti

Epilator sa sustavom Skin Perfect

Otkrijte savršenstvo svoje kože

  • Mokro i suho

  • s glavom za brijanje

Keramički diskovi naglašene teksture uklanjaju čak i tanke, kratke dlačice

Keramički diskovi naglašene teksture uklanjaju čak i tanke, kratke dlačice

Ovaj epilator ima keramičke diskove naglašene teksture za nježno uklanjanje čak i najtanjih dlačica

Široka glava epilatora pokriva više kože po potezu

Široka glava epilatora pokriva više kože po potezu

Naša izuzetno široka epilacijska glava pruža optimalno uklanjanje dlačica sa svakim potezom radi postizanja dugotrajnih i izuzetno glatkih rezultata u roku od nekoliko minuta.

Nježni diskovi za izvlačenje dlačica uklanjaju dlačice bez čupanja

Nježni diskovi za izvlačenje dlačica uklanjaju dlačice bez čupanja

Ovaj epilator ima nježne diskove za izvlačenje dlačica koji uklanjaju dlačice bez čupanja.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Pronađite rezervni dio ili dodatnu opremu

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Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.7

od 5

3

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

01/04/2019

Україна

Україна

Цей продукт дуже зручний у користуванні

Цим епілятором я користуюсь з 2013 року. Він дуже зручний тим, що: - має зручну форму, його зручно тримати під час користування; - ним можна користуватись у воді; - має керамічні щипці, що дозволяє не травмувати шкіру; - має додатковий підсвітлювач; - має від'ємний дріт, що значно покращує користування. До придбання цієї моделі, я користувалась епілятором старішої моделі з охолоджувачем 7 років, теж була дуже ним задоволена.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SatinPerfect HP6577/00 Епілятор

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SatinPerfect HP6577/00 Епілятор

06/11/2014

Polska

Polska

Świetny

Używam depilatora od około roku czasu. Wcześniej zmagałam się z goleniem twardego włosa. Dzięki temu urządzeniu włos jest teraz słabszy, co ma dla mnie duże znaczenie w przypadku depilacji pach.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SatinPerfect HP6577/00 Depilator

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SatinPerfect HP6577/00 Depilator

29/11/2013

Polska

Polska

Polecam, jednak mógłby dłużej pracować, bez konieczności ładowania ;)

Depilator jest prosty w obsłudze, funkcjonalny. Ma śliczny design. Jedynym mankamentem jest krótki czas pracy. Producent mógłby pomysleć o lepszym akumulatorze.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SatinPerfect HP6577/00 Depilator

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SatinPerfect HP6577/00 Depilator

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