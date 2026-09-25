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Sve serije

  • Prvi dodatak za Airfryer za kuhanje na pari i brzo prženje
  • Prvi dodatak za Airfryer za kuhanje na pari i brzo prženje
  • Prvi dodatak za Airfryer za kuhanje na pari i brzo prženje
  • Prvi dodatak za Airfryer za kuhanje na pari i brzo prženje
  • Prvi dodatak za Airfryer za kuhanje na pari i brzo prženje
  • Prvi dodatak za Airfryer za kuhanje na pari i brzo prženje
  • Prvi dodatak za Airfryer za kuhanje na pari i brzo prženje
  • Prvi dodatak za Airfryer za kuhanje na pari i brzo prženje
  • Prvi dodatak za Airfryer za kuhanje na pari i brzo prženje
  • Prvi dodatak za Airfryer za kuhanje na pari i brzo prženje

Dodatak za Airfryer XXL od 8,3 lKom. 2 u 1 za kuhanje na pari i prženje

HD9960/00

4.3

| (6) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Prvi dodatak za Airfryer za kuhanje na pari i brzo prženje

Kuhajte povrće i okruglice na pari i brzo pržite zdrave obiteljske obroke. Naš jedinstveni 2-u1 komplet za kuhanje na pari i brzo prženje ima dizajn u obliku wok tave za vaša omiljena azijska jela. Istražite nove načine kuhanja uz našu aplikaciju HomeID.

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Kompatibilni proizvodi
Philips Airfryer 5000 s parom, 7,2 L

Philips Airfryer 5000 s parom, 7,2 L
Airfryeri

NA547/07

Serija 3000

Serija 3000
Airfryer kapaciteta 7,2 l

NA342/00

Serija 7000

Serija 7000
Airfryer Combi od 8,3 l i termometar za hranu

HD9880/90

Serija 7000

Serija 7000
Airfyer

HD9876/25

Premium

Premium
Airfryer XXL

HD9870/20

Dva nova načina uživanja u radu uređaja Airfryer

Prvi dodatak za Airfryer za kuhanje na pari i brzo prženje

  • Kuhajte povrće i okruglice na pari

  • Brzo pržite zdrave obiteljske obroke

  • Sustav blokade i prebacivanja

  • Inspirirajte se u aplikaciji HomeID

Kuhajte omiljeno povrće i okruglice na pari

Kuhajte omiljeno povrće i okruglice na pari

Pretvorite svoj Airfryer u uređaj za kuhanje na pari dodavanjem vode u posudu za brzo prženje i stavljanjem poklopca za kuhanje na pari. Uživajte u zdravom povrću kuhanom na pari i ukusnim okruglicama, dim sumu i još mnogo toga.

Brzo pržite ukusnu azijsku hranu

Brzo pržite ukusnu azijsku hranu

Skuhajte omiljena azijska brzo pržena jela uz našu jedinstvenu posudu u obliku wok tave. Zaobljeno dno olakšava prebacivanje sastojaka i umaka uz razvoj bogatog okusa i smeđe boje. Savršeno i za jela koja se prže i pirjaju u tavi.

Oslobodite stvarni potencijal doma uz HomeID

Oslobodite stvarni potencijal doma uz HomeID

Pronađite inspiraciju za kuhanje i kavu s više od 500 recepata i savjeta za vaš dom.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.3

od 5

6

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2

25/09/2026

Polska

Polska

Super sprzet

Super spełnia oczekiwania. Robi robotę. Dobranoc jakość

Ova recenzija je napravljena za Akcesorium do Airfryer XXL 8,3 l

Ova recenzija je napravljena za Akcesorium do Airfryer XXL 8,3 l

25/02/2025

Eesti

Eesti

Mugav lisa!

Väga mõnus toode. Väga lihtne kasutada, nagu kõik airfryeri lisad. Saab väga kiirelt toitu valmistada. Tõesti vahva! Gruusia ja Aasia ajalooga toite on laual kuidagi tunduvalt palju rohkem nüüd. Tegelikult võimalusi palju.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Lisatarvik Airfryer XXL 8.3L jaoks

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Lisatarvik Airfryer XXL 8.3L jaoks

16/01/2025

Lietuva

Lietuva

Puikiai garina!

Tik gavęs šį priedą, iškart puoliau gaminti garuose virtus BAO (su kiaulienos įdaru) - viskas pavyko idealiai! Puikiai išsigarino, gera BAO struktūra. Super

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za „Airfryer“ XXL 8,3 l priedas

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za „Airfryer“ XXL 8,3 l priedas

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