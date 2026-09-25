Prvi dodatak za Airfryer za kuhanje na pari i brzo prženje
Kuhajte povrće i okruglice na pari i brzo pržite zdrave obiteljske obroke. Naš jedinstveni 2-u1 komplet za kuhanje na pari i brzo prženje ima dizajn u obliku wok tave za vaša omiljena azijska jela. Istražite nove načine kuhanja uz našu aplikaciju HomeID.
Kuhajte povrće i okruglice na pari
Brzo pržite zdrave obiteljske obroke
Sustav blokade i prebacivanja
Inspirirajte se u aplikaciji HomeID
Pretvorite svoj Airfryer u uređaj za kuhanje na pari dodavanjem vode u posudu za brzo prženje i stavljanjem poklopca za kuhanje na pari. Uživajte u zdravom povrću kuhanom na pari i ukusnim okruglicama, dim sumu i još mnogo toga.
Skuhajte omiljena azijska brzo pržena jela uz našu jedinstvenu posudu u obliku wok tave. Zaobljeno dno olakšava prebacivanje sastojaka i umaka uz razvoj bogatog okusa i smeđe boje. Savršeno i za jela koja se prže i pirjaju u tavi.
Pronađite inspiraciju za kuhanje i kavu s više od 500 recepata i savjeta za vaš dom.
4.3
od 5
6
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Mariuszs
25/09/2026
Polska
Super sprzet
Super spełnia oczekiwania. Robi robotę. Dobranoc jakość
Ova recenzija je napravljena za Akcesorium do Airfryer XXL 8,3 l
Ova recenzija je napravljena za Akcesorium do Airfryer XXL 8,3 l
Rrrrraa
25/02/2025
Eesti
Mugav lisa!
Väga mõnus toode. Väga lihtne kasutada, nagu kõik airfryeri lisad. Saab väga kiirelt toitu valmistada. Tõesti vahva! Gruusia ja Aasia ajalooga toite on laual kuidagi tunduvalt palju rohkem nüüd. Tegelikult võimalusi palju.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Lisatarvik Airfryer XXL 8.3L jaoks
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Lisatarvik Airfryer XXL 8.3L jaoks
MegstuGaminti
16/01/2025
Lietuva
Puikiai garina!
Tik gavęs šį priedą, iškart puoliau gaminti garuose virtus BAO (su kiaulienos įdaru) - viskas pavyko idealiai! Puikiai išsigarino, gera BAO struktūra. Super
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za „Airfryer“ XXL 8,3 l priedas
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za „Airfryer“ XXL 8,3 l priedas