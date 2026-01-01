2 godine jamstva
HD9876/25
Tehnologija Rapid CombiAir
Programi automatskog kuhanja
Priložen 2 u 1 kom. za kuh. na pari i prženje
22-u-1 funkcija kuhanja
Povezan s aplikacijom HomeID
Uživajte u ukusnoj hrani uz do 99 % manje dodane masnoće.* Patentirana tehnologija Rapid CombiAir s jedinstvenim dizajnom u obliku zvijezde upotrebljava naš najbrži dinamični dvostruki protok zraka koji kruži oko hrane i kroz nju, osiguravajući ravnomjerno kuhanje sa savršenom teksturom iznutra i izvana, za veliku raznovrsnost ukusnih obroka za 40 % manje vremena**.
Budite navođeni kroz cijeli proces. Naš novi programi automatskog kuhanja pružaju kuhanje bez stresa kad vam se žuri. Jednostavno odaberite sastojak, a ostalo prepustite uređaju Airfryer Combi.
Pretvorite Airfryer u aparat za kuhanje na pari dodavanjem vode u posudu za prženje i postavljanjem poklopca za kuhanje na pari. Uživajte u zdravom povrću na pari, kao i ukusnim okruglicama, dim sumu i još mnogo toga.
Recenzije
Prženje 1 kg svježih krumpirića s 1 jušnom žlicom ulja u odnosu na tradicionalno prženje u dubokom ulju s 2 l ulja
u usporedbi s uređajima Airfryer s tehnologijom RapidAir
Broj recepata može se razlikovati ovisno o državi
Kapacitet od 2 kg odnosi se na zamrznute krumpiriće, piletinu, povrće, pečenja… Kapacitet od 8,3 l odnosi se na ukupnu zapreminu posude
Utemeljeno na internom laboratorijskom mjerenju: kuhanje jednog komada pileta (AF postavka 160 °C bez prethodnog zagrijavanja) i fileta lososa (AF postavka 200 °C, bez prethodnog zagrijavanja) u odnosu na upotrebu pećnice klase A.