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  • Najbolji doživljaj kuhanja, svaki put.
  • Najbolji doživljaj kuhanja, svaki put.
  • Najbolji doživljaj kuhanja, svaki put.
  • Najbolji doživljaj kuhanja, svaki put.
  • Najbolji doživljaj kuhanja, svaki put.
  • Najbolji doživljaj kuhanja, svaki put.
  • Najbolji doživljaj kuhanja, svaki put.
  • Najbolji doživljaj kuhanja, svaki put.
  • Najbolji doživljaj kuhanja, svaki put.
  • Najbolji doživljaj kuhanja, svaki put.
  • Najbolji doživljaj kuhanja, svaki put.
  • Najbolji doživljaj kuhanja, svaki put.
  • Najbolji doživljaj kuhanja, svaki put.
  • Najbolji doživljaj kuhanja, svaki put.
  • Najbolji doživljaj kuhanja, svaki put.
  • Najbolji doživljaj kuhanja, svaki put.
  • Najbolji doživljaj kuhanja, svaki put.
  • Najbolji doživljaj kuhanja, svaki put.

Serija 7000Airfyer

HD9876/25

Najbolji doživljaj kuhanja, svaki put.
Kuhajte brže i pametnije zahvaljujući našoj najnaprednijoj tehnologiji Rapid CombiAir. Kuhajte dodirom jedne tipke, zahvaljujući receptima spremljenima u aplikaciji HomeID i programima automatskog kuhanja.
Pogledajte sve prednosti

Iznenađujuće jednostavno uz savršene rezultate.

Najbolji doživljaj kuhanja, svaki put.

  • Tehnologija Rapid CombiAir

  • Programi automatskog kuhanja

  • Priložen 2 u 1 kom. za kuh. na pari i prženje

  • 22-u-1 funkcija kuhanja

  • Povezan s aplikacijom HomeID

Tehnologija Rapid CombiAir za bogatiji okus i raznovrsnost

Tehnologija Rapid CombiAir za bogatiji okus i raznovrsnost

Uživajte u ukusnoj hrani uz do 99 % manje dodane masnoće.* Patentirana tehnologija Rapid CombiAir s jedinstvenim dizajnom u obliku zvijezde upotrebljava naš najbrži dinamični dvostruki protok zraka koji kruži oko hrane i kroz nju, osiguravajući ravnomjerno kuhanje sa savršenom teksturom iznutra i izvana, za veliku raznovrsnost ukusnih obroka za 40 % manje vremena**.

Programi automatskog kuhanja pružaju smjernice za najbolje rezultate

Programi automatskog kuhanja pružaju smjernice za najbolje rezultate

Budite navođeni kroz cijeli proces. Naš novi programi automatskog kuhanja pružaju kuhanje bez stresa kad vam se žuri. Jednostavno odaberite sastojak, a ostalo prepustite uređaju Airfryer Combi.

Kuhanje omiljenog povrća i okruglica na pari

Kuhanje omiljenog povrća i okruglica na pari

Pretvorite Airfryer u aparat za kuhanje na pari dodavanjem vode u posudu za prženje i postavljanjem poklopca za kuhanje na pari. Uživajte u zdravom povrću na pari, kao i ukusnim okruglicama, dim sumu i još mnogo toga.

Tehničke specifikacije

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Upozorenja

  1. Prženje 1 kg svježih krumpirića s 1 jušnom žlicom ulja u odnosu na tradicionalno prženje u dubokom ulju s 2 l ulja

  2. u usporedbi s uređajima Airfryer s tehnologijom RapidAir

  3. Broj recepata može se razlikovati ovisno o državi

  4. Kapacitet od 2 kg odnosi se na zamrznute krumpiriće, piletinu, povrće, pečenja… Kapacitet od 8,3 l odnosi se na ukupnu zapreminu posude

  5. Utemeljeno na internom laboratorijskom mjerenju: kuhanje jednog komada pileta (AF postavka 160 °C bez prethodnog zagrijavanja) i fileta lososa (AF postavka 200 °C, bez prethodnog zagrijavanja) u odnosu na upotrebu pećnice klase A.