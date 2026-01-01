Tehnologija Rapid CombiAir za bogatiji okus i raznovrsnost

Uživajte u ukusnoj hrani uz do 99 % manje dodane masnoće.* Patentirana tehnologija Rapid CombiAir s jedinstvenim dizajnom u obliku zvijezde upotrebljava naš najbrži dinamični dvostruki protok zraka koji kruži oko hrane i kroz nju, osiguravajući ravnomjerno kuhanje sa savršenom teksturom iznutra i izvana, za veliku raznovrsnost ukusnih obroka za 40 % manje vremena**.