2 godine jamstva
Tehnologija Smart Sensing
Tehnologija uklanjanja masnoće
Tehnologija Rapid Air
Bijela/boja šampanjca, 1,4 kg
Naši profesionalni kuhari dizajnirali su programe Smart Chef tako da razmišljaju i kuhaju za vas. Samo jednim dodirom pripremite svježe ili zamrznute krumpiriće, batke ili cijelo pile, pa čak i cijelu ribu u aparatu Airfryer XXL.
Sada možete jesti zdravije obroke i ukloniti suvišnu masnoću iz hrane. Philipsov XXL Airfryer ima tehnologiju uklanjanja masnoće koja omogućuje odvajanje i hvatanje suvišne masnoće. Uživajte u punom okusu cijelog pečenog pileta s hrskavom kožicom, mekim mesom i do 50 % manje zasićenih masnoća*.
Uživajte u zdravijoj prženoj hrani koja je hrskava izvana i meka iznutra uz do 90 % manje masnoće**. Philipsov Airfryer XXL upotrebljava vrući zrak (umjesto ulja) za prženje hrane uz malo ili bez dodanog ulja. Tehnologija Rapid Air tvrtke Philips stvara 7 puta brži protok zraka kako biste mogli uživati u hrskavijim rezultatima*** i ukusnoj hrani.
4.8
od 5
634
Recenzije
96%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Javalka
17/07/2024
Česká republika
Philips
Velmi rychlá a snadná obsluha,jídlo křupavé a šťavnaté.Jsem moc spokojená.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Premium HD9870/20 Airfryer Smart Sensing XXL s příslušenstvím
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Premium HD9870/20 Airfryer Smart Sensing XXL s příslušenstvím
Ja+Pe
18/12/2023
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Premium HD9870/20 Airfryer Smart Sensing XXL
-Rychlost přípravy -Energetická úspora (vs velká horkovzdušná trouba) -Kvalitní zpracování
Prednosti
-Rychlost přípravy -Energetická úspora (vs velká horkovzdušná trouba) -Kvalitní zpracování
Mane
Větší rozměr, drahé příslušenství.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Premium HD9870/20 Airfryer Smart Sensing XXL s příslušenstvím
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Premium HD9870/20 Airfryer Smart Sensing XXL s příslušenstvím
Vařečka1
18/01/2023
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Je prostě skvělý
Výrobek předčil mé očekávání. Naprostá spokojenost
Prednosti
rychlost a smažení bez tuku
Mane
nevím o žádných
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Premium HD9870/20 Airfryer Smart Sensing XXL s příslušenstvím
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Premium HD9870/20 Airfryer Smart Sensing XXL s příslušenstvím
Uklanjanje masnoće iz 3 sirova pileća bataka, kuhana 24 min pri 180 °C
U usporedbi sa svježim krumpirićima pripremljenima u konvencionalnoj fritezi tvrtke Philips
Tehnologija Rapid Air tvrtke Philips povećava brzinu protoka zraka u košari za 7 puta, u odnosu na brzinu protoka zraka u aparatu Viva Airfryer tvrtke Philips s ravnim dnom
Kapacitet izražen u litrama odnosi se na ukupnu zapreminu posude
Broj recepata može se razlikovati ovisno o državi
Troškovi energije potrebne za kuhanje pilećih prsa (AF 160 °C, bez prethodnog zagrijavanja) ili fileta lososa (200 °C, bez prethodnog zagrijavanja) u odnosu na uporabu pećnice klase A. Prosječni postoci temeljeni na internom laboratorijskom mjerenju proizvoda HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Rezultati se mogu razlikovati ovisno o proizvodu.