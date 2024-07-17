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  • Maksimalno okusa, minimalno masti. Bez napora.
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  • Maksimalno okusa, minimalno masti. Bez napora.
  • Maksimalno okusa, minimalno masti. Bez napora.
  • Maksimalno okusa, minimalno masti. Bez napora.
  • Maksimalno okusa, minimalno masti. Bez napora.
  • Maksimalno okusa, minimalno masti. Bez napora.
  • Maksimalno okusa, minimalno masti. Bez napora.
  • Maksimalno okusa, minimalno masti. Bez napora.
  • Maksimalno okusa, minimalno masti. Bez napora.
  • Maksimalno okusa, minimalno masti. Bez napora.
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  • Maksimalno okusa, minimalno masti. Bez napora.
  • Maksimalno okusa, minimalno masti. Bez napora.
  • Maksimalno okusa, minimalno masti. Bez napora.
  • Maksimalno okusa, minimalno masti. Bez napora.
  • Maksimalno okusa, minimalno masti. Bez napora.
  • Maksimalno okusa, minimalno masti. Bez napora.
  • Maksimalno okusa, minimalno masti. Bez napora.
  • Maksimalno okusa, minimalno masti. Bez napora.

PremiumAirfryer XXL

HD9870/20

4.8
| (634) Recenzije | 96% osoba preporučuje ovaj proizvod
Maksimalno okusa, minimalno masti. Bez napora.
Pametnije, lakše i ukusnije. Tehnologija Smart Sensing omogućuje aparatu da razmišlja i kuha za vas. Airfryer automatski podešava vrijeme i temperaturu tijekom kuhanja kako bi se postigla savršeno kuhana jela. Odaberite i uživajte u svakom zalogaju!
Pogledajte sve prednosti
Kompatibilni proizvodi
Dodatna oprema za Airfryer XXL

Dodatna oprema za Airfryer XXL
Pribor za pizzu

HD9953/00R1

Savršeni rezultati na dodir gumba

Maksimalno okusa, minimalno masti. Bez napora.

  • Tehnologija Smart Sensing

  • Tehnologija uklanjanja masnoće

  • Tehnologija Rapid Air

  • Bijela/boja šampanjca, 1,4 kg

Programi Smart Chef za popularna jela

Programi Smart Chef za popularna jela

Naši profesionalni kuhari dizajnirali su programe Smart Chef tako da razmišljaju i kuhaju za vas. Samo jednim dodirom pripremite svježe ili zamrznute krumpiriće, batke ili cijelo pile, pa čak i cijelu ribu u aparatu Airfryer XXL.

Tehnologija uklanjanja masnoće omogućuje odvajanje i hvatanje suvišne masnoće

Tehnologija uklanjanja masnoće omogućuje odvajanje i hvatanje suvišne masnoće

Sada možete jesti zdravije obroke i ukloniti suvišnu masnoću iz hrane. Philipsov XXL Airfryer ima tehnologiju uklanjanja masnoće koja omogućuje odvajanje i hvatanje suvišne masnoće. Uživajte u punom okusu cijelog pečenog pileta s hrskavom kožicom, mekim mesom i do 50 % manje zasićenih masnoća*.

Originalni Airfryer sa 7 puta bržim protokom zraka***

Originalni Airfryer sa 7 puta bržim protokom zraka***

Uživajte u zdravijoj prženoj hrani koja je hrskava izvana i meka iznutra uz do 90 % manje masnoće**. Philipsov Airfryer XXL upotrebljava vrući zrak (umjesto ulja) za prženje hrane uz malo ili bez dodanog ulja. Tehnologija Rapid Air tvrtke Philips stvara 7 puta brži protok zraka kako biste mogli uživati u hrskavijim rezultatima*** i ukusnoj hrani.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

634

Recenzije

96%

osoba preporučuje ovaj proizvod

17/07/2024

Česká republika

Česká republika

Philips

Velmi rychlá a snadná obsluha,jídlo křupavé a šťavnaté.Jsem moc spokojená.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Premium HD9870/20 Airfryer Smart Sensing XXL s příslušenstvím

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Premium HD9870/20 Airfryer Smart Sensing XXL s příslušenstvím

18/12/2023

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Premium HD9870/20 Airfryer Smart Sensing XXL

-Rychlost přípravy -Energetická úspora (vs velká horkovzdušná trouba) -Kvalitní zpracování

Prednosti

-Rychlost přípravy -Energetická úspora (vs velká horkovzdušná trouba) -Kvalitní zpracování

Mane

Větší rozměr, drahé příslušenství.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Premium HD9870/20 Airfryer Smart Sensing XXL s příslušenstvím

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Premium HD9870/20 Airfryer Smart Sensing XXL s příslušenstvím

18/01/2023

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Je prostě skvělý

Výrobek předčil mé očekávání. Naprostá spokojenost

Prednosti

rychlost a smažení bez tuku

Mane

nevím o žádných

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Premium HD9870/20 Airfryer Smart Sensing XXL s příslušenstvím

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Premium HD9870/20 Airfryer Smart Sensing XXL s příslušenstvím

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Upozorenja

  1. Uklanjanje masnoće iz 3 sirova pileća bataka, kuhana 24 min pri 180 °C

  2. U usporedbi sa svježim krumpirićima pripremljenima u konvencionalnoj fritezi tvrtke Philips

  3. Tehnologija Rapid Air tvrtke Philips povećava brzinu protoka zraka u košari za 7 puta, u odnosu na brzinu protoka zraka u aparatu Viva Airfryer tvrtke Philips s ravnim dnom

  4. Kapacitet izražen u litrama odnosi se na ukupnu zapreminu posude

  5. Broj recepata može se razlikovati ovisno o državi

  6. Troškovi energije potrebne za kuhanje pilećih prsa (AF 160 °C, bez prethodnog zagrijavanja) ili fileta lososa (200 °C, bez prethodnog zagrijavanja) u odnosu na uporabu pećnice klase A. Prosječni postoci temeljeni na internom laboratorijskom mjerenju proizvoda HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Rezultati se mogu razlikovati ovisno o proizvodu.