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  • Povećajte prostor za kuhanje u aparatu Airfryer
  • Povećajte prostor za kuhanje u aparatu Airfryer
  • Povećajte prostor za kuhanje u aparatu Airfryer
  • Povećajte prostor za kuhanje u aparatu Airfryer
  • Povećajte prostor za kuhanje u aparatu Airfryer
  • Povećajte prostor za kuhanje u aparatu Airfryer

Obustavljeno

Dodatak za Airfryer

HD9905/00

5
| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Povećajte prostor za kuhanje u aparatu Airfryer
Povećajte prostor za kuhanje u aparatu Airfryer uz komplet s nastavkom za dvije razine. Možete peći, roštiljati ili pržiti ukusne burgere, pileća krilca, ribu i ostale namirnice na jednostavan, brz i zdrav način. Za još više raznovrsnosti upotrebljavajte štapiće za izradu ražnjića od povrća ili mesa.
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Kompatibilni proizvodi
Serija 5000

Serija 5000
Airfryer s dvije košare

NA555/00

Serija 5000

Serija 5000
Airfryer s dvije košare

NA552/00

Serija 1000

Serija 1000
Airfryer s dvije košare

NA150/00

Serija 5000

Serija 5000
Pametni Airfryer XL

HD9280/90

Povećajte prostor za kuhanje u aparatu Airfryer

  • Dvoslojni XL

Dijelovi koji se lako mogu prati u perilici posuđa

Dijelovi koji se lako mogu prati u perilici posuđa

Ovu dvoslojnu rešetku za Airfryer sigurno možete prati u perilici posuđa, što dodatno olakšava ponovnu uporabu!

Komplet s nastavkom za dvije razine za raznolike recepte

Komplet s nastavkom za dvije razine za raznolike recepte

Maksimalno iskoristite prostor za kuhanje aparata Airfryer komplet s nastavkom za dvije razine. Možete peći, roštiljati ili pržiti ukusne hamburgere, pileća krilca, ribu i ostale namirnice na jednostavan, brz i zdraviji način.

Nastavak omogućuje pripremu plosnatih namirnica

Nastavak omogućuje pripremu plosnatih namirnica

Nastavak omogućuje pripremu plosnatih namirnica, primjerice burgera.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

22/09/2024

Україна

Україна

Супер аксесуар для мультипечі

Чудовий додатковий аксесуар для мультипечі . Круто на ньому робити шашлички з курки , риби та овочеві . Мʼясо залишається соковитим і не плаває в жиру .

Prednosti

Крута штука

Mane

Ні

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Набір аксесуарів HD9905/00 для мультипечей XL

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Набір аксесуарів HD9905/00 для мультипечей XL

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