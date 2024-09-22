2 godine jamstva
Obustavljeno
Dvoslojni XL
Ovu dvoslojnu rešetku za Airfryer sigurno možete prati u perilici posuđa, što dodatno olakšava ponovnu uporabu!
Maksimalno iskoristite prostor za kuhanje aparata Airfryer komplet s nastavkom za dvije razine. Možete peći, roštiljati ili pržiti ukusne hamburgere, pileća krilca, ribu i ostale namirnice na jednostavan, brz i zdraviji način.
Nastavak omogućuje pripremu plosnatih namirnica, primjerice burgera.
5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Торррррррі
22/09/2024
Україна
Супер аксесуар для мультипечі
Чудовий додатковий аксесуар для мультипечі . Круто на ньому робити шашлички з курки , риби та овочеві . Мʼясо залишається соковитим і не плаває в жиру .
Prednosti
Крута штука
Mane
Ні
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Набір аксесуарів HD9905/00 для мультипечей XL
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Набір аксесуарів HD9905/00 для мультипечей XL
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