2 godine jamstva
Obustavljeno
Friteza koja koristi malu količ. masti
Multicooker
Crna
800 g
Jedinstvena tehnologija Rapid Air friteze Airfryer omogućava vam prženje i razne vrste pečenja te pripremu najukusnijih grickalica i obroka uz manje masnoće u odnosu na standardnu fritezu, koristeći malo ili nimalo ulja! Osim toga, friteza Airfryer tvrtke Philips s tehnologijom Rapid Air stvara manje mirisa u odnosu na standardne friteze, lako se čisti, sigurna je i ekonomična za svakodnevnu uporabu!
Integrirani timer omogućava prethodno postavljanje vremena kuhanja do vrijednosti od 30 minuta. Funkcija automatskog isključivanja obuhvaća zvučni indikator spremnosti. Potpuno prilagodljiva kontrola temperature omogućava vam prethodno postavljanje najbolje temperature kuhanja do 200 stupnjeva. Uživajte u hrskavim zlatno-smeđim krumpirićima, grickalicama, piletini, mesu i mnogim drugim namirnicama – sve pripremljeno pri odgovarajućoj temperaturi i u odgovarajućem vremenu kako bi se osigurali najbolji rezultati!
4.9
od 5
11
Recenzije
91%
osoba preporučuje ovaj proizvod
loti
15/10/2016
Slovenija
Ta izdelek ima odlične lastnosti
To je moj najbolši nakup od veh pripomočkov za kuhanje.Hrana je neverjetno hrustljava,sočna,res zelo zelo okusna.Tudi zrezke spoham-zelo dobro
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD9220/20 Airfryer
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD9220/20 Airfryer
Jernejka
31/12/2015
Slovenija
Odličen
Priporočam vsem, je praktičen, hiter, enostavno se pere in zdravo je;-)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD9220/20 Airfryer
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD9220/20 Airfryer
Vladik79
30/09/2019
Česká republika
Rychlost jednoduchost použití
[Employee of philipsglobal] Fritézu mám už několik let a nedám na ní dopustit. Používám ji minimálně 3x týdně a je perfektní na přípravu polotovarů nejčastěji hranolek. Za pár minut perfektní a bez oleje. Mohu jen doporučit.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Řada Viva HD9220/20 Horkovzdušná fritéza Airfryer
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Řada Viva HD9220/20 Horkovzdušná fritéza Airfryer
U usporedbi sa svježim krumpirićima pripremljenima u konvencionalnoj fritezi tvrtke Philips.