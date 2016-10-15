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  • Krumpirići odličnog okusa uz do 80% manje masnoće!*
  • Krumpirići odličnog okusa uz do 80% manje masnoće!*
  • Krumpirići odličnog okusa uz do 80% manje masnoće!*
  • Krumpirići odličnog okusa uz do 80% manje masnoće!*
  • Krumpirići odličnog okusa uz do 80% manje masnoće!*
  • Krumpirići odličnog okusa uz do 80% manje masnoće!*
  • Krumpirići odličnog okusa uz do 80% manje masnoće!*
  • Krumpirići odličnog okusa uz do 80% manje masnoće!*
  • Krumpirići odličnog okusa uz do 80% manje masnoće!*
  • Krumpirići odličnog okusa uz do 80% manje masnoće!*
  • Krumpirići odličnog okusa uz do 80% manje masnoće!*
  • Krumpirići odličnog okusa uz do 80% manje masnoće!*
  • Krumpirići odličnog okusa uz do 80% manje masnoće!*
  • Krumpirići odličnog okusa uz do 80% manje masnoće!*
  • Krumpirići odličnog okusa uz do 80% manje masnoće!*
  • Krumpirići odličnog okusa uz do 80% manje masnoće!*
  • Krumpirići odličnog okusa uz do 80% manje masnoće!*
  • Krumpirići odličnog okusa uz do 80% manje masnoće!*
  • Krumpirići odličnog okusa uz do 80% manje masnoće!*
  • Krumpirići odličnog okusa uz do 80% manje masnoće!*

Obustavljeno

Viva CollectionAirfryer

HD9220/20

4.9
| (11) Recenzije | 91% osoba preporučuje ovaj proizvod
Krumpirići odličnog okusa uz do 80% manje masnoće!*
Jedinstvena tehnologija Rapid Air tvrtke Philips omogućava prženje pomoću zraka kako bi hrana bila hrskava izvana, a meka iznutra. Za postizanje savršene teksture i ukusnih rezultata potrebno je malo ili nimalo ulja!
Pogledajte sve prednosti

Zahvaljujući tehnologiji Rapid Air koja pruža savršene rezultate

Krumpirići odličnog okusa uz do 80% manje masnoće!*

  • Friteza koja koristi malu količ. masti

  • Multicooker

  • Crna

  • 800 g

Tehnologija Rapid Air za zdravije prženje

Tehnologija Rapid Air za zdravije prženje

Jedinstvena tehnologija Rapid Air friteze Airfryer omogućava vam prženje i razne vrste pečenja te pripremu najukusnijih grickalica i obroka uz manje masnoće u odnosu na standardnu fritezu, koristeći malo ili nimalo ulja! Osim toga, friteza Airfryer tvrtke Philips s tehnologijom Rapid Air stvara manje mirisa u odnosu na standardne friteze, lako se čisti, sigurna je i ekonomična za svakodnevnu uporabu!

Veliki kapacitet kuhanja za sve vaše omiljene recepte

Veliki kapacitet kuhanja za sve vaše omiljene recepte

Vrijeme i temperatura mogu se prilagoditi

Vrijeme i temperatura mogu se prilagoditi

Integrirani timer omogućava prethodno postavljanje vremena kuhanja do vrijednosti od 30 minuta. Funkcija automatskog isključivanja obuhvaća zvučni indikator spremnosti. Potpuno prilagodljiva kontrola temperature omogućava vam prethodno postavljanje najbolje temperature kuhanja do 200 stupnjeva. Uživajte u hrskavim zlatno-smeđim krumpirićima, grickalicama, piletini, mesu i mnogim drugim namirnicama – sve pripremljeno pri odgovarajućoj temperaturi i u odgovarajućem vremenu kako bi se osigurali najbolji rezultati!

Tehničke specifikacije

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Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.9

od 5

11

Recenzije

91%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

15/10/2016

Slovenija

Slovenija

Ta izdelek ima odlične lastnosti

To je moj najbolši nakup od veh pripomočkov za kuhanje.Hrana je neverjetno hrustljava,sočna,res zelo zelo okusna.Tudi zrezke spoham-zelo dobro

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD9220/20 Airfryer

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD9220/20 Airfryer

31/12/2015

Slovenija

Slovenija

Odličen

Priporočam vsem, je praktičen, hiter, enostavno se pere in zdravo je;-)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD9220/20 Airfryer

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD9220/20 Airfryer

30/09/2019

Česká republika

Česká republika

Rychlost jednoduchost použití

[Employee of philipsglobal] Fritézu mám už několik let a nedám na ní dopustit. Používám ji minimálně 3x týdně a je perfektní na přípravu polotovarů nejčastěji hranolek. Za pár minut perfektní a bez oleje. Mohu jen doporučit.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Řada Viva HD9220/20 Horkovzdušná fritéza Airfryer

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Řada Viva HD9220/20 Horkovzdušná fritéza Airfryer

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Upozorenja

  1. U usporedbi sa svježim krumpirićima pripremljenima u konvencionalnoj fritezi tvrtke Philips.