2 godine jamstva
Obustavljeno
Tehnologija Rapid Air
4,1 L
Crna
Iskoristite puni potencijal aparata Airfryer te pripremajte ukusnije i zdravije obroke. Istražite značajke za uštedu vremena i unaprijedite svoje kulinarske vještine kako biste svakodnevno pripremali domaće obroke koje vaša obitelj i vi obožavate.
Svi odvojivi dijelovi mogu se prati u perilici posuđa. Košara QuickClean našeg aparata Airfryer ima premaz koji sprječava lijepljenje i olakšava čišćenje. Prženje zrakom također znači da se u vašem domu neće razvijati miris svojstven klasičnom dubinskom prženju.
Ugrađeni mjerač vremena omogućuje unaprijed postaviti vremena pripremanja duljine do 60 minuta. Funkcija automatskog isključivanja zvučno se oglašava kada je obrok pripremljen. Potpuna regulacija temperature do 200 stupnjeva omogućuje unaprijed postaviti postavku najbolju za hranu koju pripremate. Uživajte u hrskavim, zlatno-smeđim krumpirićima, užinama, ukusnoj piletini i još mnogo toga – sve to priprema se na odgovarajućoj temperaturi u idealnom vremenu.
5.0
od 5
28
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
sobina
21/04/2025
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
velmi zdraví způsob vaření
Jednoduchá příprava jídel, a hlavně ve zdravém podání, zcela bez tuku, stačí zakápnout nebo použít olej ve spreji. Hrnec je snadno omyvatelný, používám denně.
Prednosti
jednoduchá manipulace, snadno se čistí
Mane
skladnost
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 3000 Series HD9200/90 Fritéza Airfryer L
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 3000 Series HD9200/90 Fritéza Airfryer L
Pinkaja
27/06/2022
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Výrobek je perfektni
Kavovar je perfektní má mnoho funkcí a dělá výborný kafe. Doporučila bych ho každému kdo si rád pochutna na fakt dobré kávě.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 3000 Series HD9200/90 Fritéza Airfryer L
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 3000 Series HD9200/90 Fritéza Airfryer L
Наталія_К
14/02/2026
Україна
Provjereni kupac
Мультипіч чудова!
Мені дуже подобається ця піч. Приготування відбувається майже без моєї участі, все виходить смачним, гарно пропеченим, та, що найважливіше, майже дієтичним, без жиру. На невелику родину - це найкращий вибір!
Ova recenzija je napravljena za Мультипіч Philips HD9200/90 Ovi L (4.1 л, 12 функцій)
Ova recenzija je napravljena za Мультипіч Philips HD9200/90 Ovi L (4.1 л, 12 функцій)
U usporedbi sa svježim krumpirićima pripremljenima u konvencionalnoj fritezi tvrtke Philips
U usporedbi s udjelom masnoće u piletini i svinjetini pripremljenima u fritezi za prženje u dubokom ulju i u woku.
Dostupno samo u državama sa zajednicom HomeID
Troškovi energije potrebne za kuhanje pilećih prsa (AF 160 °C, bez prethodnog zagrijavanja) ili fileta lososa (200 °C, bez prethodnog zagrijavanja) u odnosu na upotrebu pećnice A klase. Prosječni postoci temeljeni na internom laboratorijskom mjerenju proizvoda HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Rezultati se mogu razlikovati ovisno o proizvodu.