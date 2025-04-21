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  • Hrana odličnog okusa s do 90 % manje masnoće!*
  • Hrana odličnog okusa s do 90 % manje masnoće!*
  • Hrana odličnog okusa s do 90 % manje masnoće!*
  • Hrana odličnog okusa s do 90 % manje masnoće!*
  • Hrana odličnog okusa s do 90 % manje masnoće!*
  • Hrana odličnog okusa s do 90 % manje masnoće!*
  • Hrana odličnog okusa s do 90 % manje masnoće!*
  • Hrana odličnog okusa s do 90 % manje masnoće!*
  • Hrana odličnog okusa s do 90 % manje masnoće!*
  • Hrana odličnog okusa s do 90 % manje masnoće!*
  • Hrana odličnog okusa s do 90 % manje masnoće!*
  • Hrana odličnog okusa s do 90 % manje masnoće!*
  • Hrana odličnog okusa s do 90 % manje masnoće!*
  • Hrana odličnog okusa s do 90 % manje masnoće!*
  • Hrana odličnog okusa s do 90 % manje masnoće!*
  • Hrana odličnog okusa s do 90 % manje masnoće!*

Obustavljeno

Serija 3000Airfryer L

HD9200/90

5
| (28) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Hrana odličnog okusa s do 90 % manje masnoće!*
Zahvaljujući tehnologiji Rapid Air uživajte u zdravoj hrani koja je hrskava izvana, a mekana iznutra. Preuzmite aplikaciju HomeID i otkrijte stotine ukusnih recepata svaki dan.
Pogledajte sve prednosti

Zahvaljujući tehnologiji Rapid Air

Hrana odličnog okusa s do 90 % manje masnoće!*

  • Tehnologija Rapid Air

  • 4,1 L

  • Crna

Domaća kuhinja. Na jednostavan način.

Domaća kuhinja. Na jednostavan način.

Iskoristite puni potencijal aparata Airfryer te pripremajte ukusnije i zdravije obroke. Istražite značajke za uštedu vremena i unaprijedite svoje kulinarske vještine kako biste svakodnevno pripremali domaće obroke koje vaša obitelj i vi obožavate.

Jednostavno za uporabu i čišćenje

Jednostavno za uporabu i čišćenje

Svi odvojivi dijelovi mogu se prati u perilici posuđa. Košara QuickClean našeg aparata Airfryer ima premaz koji sprječava lijepljenje i olakšava čišćenje. Prženje zrakom također znači da se u vašem domu neće razvijati miris svojstven klasičnom dubinskom prženju.

Vrijeme i temperatura mogu se prilagoditi

Vrijeme i temperatura mogu se prilagoditi

Ugrađeni mjerač vremena omogućuje unaprijed postaviti vremena pripremanja duljine do 60 minuta. Funkcija automatskog isključivanja zvučno se oglašava kada je obrok pripremljen. Potpuna regulacija temperature do 200 stupnjeva omogućuje unaprijed postaviti postavku najbolju za hranu koju pripremate. Uživajte u hrskavim, zlatno-smeđim krumpirićima, užinama, ukusnoj piletini i još mnogo toga – sve to priprema se na odgovarajućoj temperaturi u idealnom vremenu.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

28

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

21/04/2025

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

velmi zdraví způsob vaření

Jednoduchá příprava jídel, a hlavně ve zdravém podání, zcela bez tuku, stačí zakápnout nebo použít olej ve spreji. Hrnec je snadno omyvatelný, používám denně.

Prednosti

jednoduchá manipulace, snadno se čistí

Mane

skladnost

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 3000 Series HD9200/90 Fritéza Airfryer L

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 3000 Series HD9200/90 Fritéza Airfryer L

27/06/2022

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Výrobek je perfektni

Kavovar je perfektní má mnoho funkcí a dělá výborný kafe. Doporučila bych ho každému kdo si rád pochutna na fakt dobré kávě.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 3000 Series HD9200/90 Fritéza Airfryer L

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 3000 Series HD9200/90 Fritéza Airfryer L

14/02/2026

Україна

Україна

Provjereni kupac

Мультипіч чудова!

Мені дуже подобається ця піч. Приготування відбувається майже без моєї участі, все виходить смачним, гарно пропеченим, та, що найважливіше, майже дієтичним, без жиру. На невелику родину - це найкращий вибір!

Ova recenzija je napravljena za Мультипіч Philips HD9200/90 Ovi L (4.1 л, 12 функцій)

Ova recenzija je napravljena za Мультипіч Philips HD9200/90 Ovi L (4.1 л, 12 функцій)

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Upozorenja

  1. U usporedbi sa svježim krumpirićima pripremljenima u konvencionalnoj fritezi tvrtke Philips

  2. U usporedbi s udjelom masnoće u piletini i svinjetini pripremljenima u fritezi za prženje u dubokom ulju i u woku.

  3. Dostupno samo u državama sa zajednicom HomeID

  4. Troškovi energije potrebne za kuhanje pilećih prsa (AF 160 °C, bez prethodnog zagrijavanja) ili fileta lososa (200 °C, bez prethodnog zagrijavanja) u odnosu na upotrebu pećnice A klase. Prosječni postoci temeljeni na internom laboratorijskom mjerenju proizvoda HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Rezultati se mogu razlikovati ovisno o proizvodu.