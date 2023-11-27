2 godine jamstva
Obustavljeno
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Dodatna količina pare do 520 g
Odvojivi spremnik za vodu od 1,8 l
Tehnologija OptimalTEMP
Inteligentna automatska para
Glačajte sve, od trapera do svile, bez prilagođavanja temperature. Zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP nije potreban regulator ili postavke temperature. Stoga više nema prethodnog razvrstavanja rublja ili čekanja da se glačalo zagrije i ohladi. Spremni ste za svaku tkaninu, bilo kada
Zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP jamčimo da ova parna postaja nikada neće progorjeti nijednu tkaninu koja se može glačati. Možete ju čak ostaviti grijaćom pločom prema dolje na odjeći ili dasci za glačanje. Nema progorijevanja, nema sjaja. Zajamčeno.
Snažna, kontinuirana para s lakoćom savladava nabore i na najdebljim tkaninama. Gledajte kako tvrdokorni nabori nestaju kada jednom primijenite dodatnu količinu pare tamo gdje je potrebna. Dodatna para savršena je i za okomitu primjenu pare radi osvježavanja odjeće i zavjesa.
Nagrade
4.8
od 5
435
Recenzije
96%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Lanči Banači
27/11/2023
Hrvatska
Najbolja pegla ikad.
Nema oštečenja od topline. Odlična snaga, brzina zagrijavanja. Prepoznaje materijale. Velik spremnik za godu. Iduca pegla svakako Philips :))) odradi najveci dio posla!!
Prednosti
Odlicno pegla
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Elite GC9642/60 Parna postaja
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Elite GC9642/60 Parna postaja
Hrvoje00
11/02/2022
Hrvatska
Izvrsna parna postaja
Jednostavno glacanje, nema progorjevanja, prikladna za sve vrste tkanina. Svakako bih ju preporucio.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Elite GC9642/60 Parna postaja
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Elite GC9642/60 Parna postaja
Ivana HM
22/01/2022
Hrvatska
Postaja s kojom cete zavoljeti glacanje
Obitelj smo s troje male djece. Peglanje je rupa bez dna kako se kaze. S ovom parnom postajom to je lak, brz i ugodan posao. Jednostavno obozavam peglati, ova pegla je savrsena.
Prednosti
Brza i ucinkovita, dodatna prednost kabel koji se moze spremiti
Mane
Nema
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Elite GC9642/60 Parna postaja
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Elite GC9642/60 Parna postaja