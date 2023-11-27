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  • Napredna automatska para za lakše glačanje i brže postizanje rezultata
  • Napredna automatska para za lakše glačanje i brže postizanje rezultata
  • Napredna automatska para za lakše glačanje i brže postizanje rezultata
  • Napredna automatska para za lakše glačanje i brže postizanje rezultata
  • Napredna automatska para za lakše glačanje i brže postizanje rezultata
  • Napredna automatska para za lakše glačanje i brže postizanje rezultata
  • Napredna automatska para za lakše glačanje i brže postizanje rezultata
  • Napredna automatska para za lakše glačanje i brže postizanje rezultata
  • Napredna automatska para za lakše glačanje i brže postizanje rezultata
  • Napredna automatska para za lakše glačanje i brže postizanje rezultata
  • Napredna automatska para za lakše glačanje i brže postizanje rezultata
  • Napredna automatska para za lakše glačanje i brže postizanje rezultata
  • Napredna automatska para za lakše glačanje i brže postizanje rezultata
  • Napredna automatska para za lakše glačanje i brže postizanje rezultata
  • Napredna automatska para za lakše glačanje i brže postizanje rezultata
  • Napredna automatska para za lakše glačanje i brže postizanje rezultata
  • Napredna automatska para za lakše glačanje i brže postizanje rezultata
  • Napredna automatska para za lakše glačanje i brže postizanje rezultata
  • Napredna automatska para za lakše glačanje i brže postizanje rezultata
  • Napredna automatska para za lakše glačanje i brže postizanje rezultata

Obustavljeno

PerfectCare Elite PlusParna postaja

GC9660/30

4.8
| (435) Recenzije | 96% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Napredna automatska para za lakše glačanje i brže postizanje rezultata
PerfectCare Elite Plus parna je postaja koja pruža lakše glačanje i brže postizanje rezultata zahvaljujući izuzetno laganom glačalu i naprednoj automatskoj pari, za vrhunsku praktičnost. Nije potrebno postavljanje temperature i nema progorijevanja – zajamčeno.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Pametni aut. način rada za paru za brže, jednostavnije glačanje

Napredna automatska para za lakše glačanje i brže postizanje rezultata

  • Dodatna količina pare do 520 g

  • Odvojivi spremnik za vodu od 1,8 l

  • Tehnologija OptimalTEMP

  • Inteligentna automatska para

Tehnologija OptimalTEMP – nije potrebno postavljanje temperature

Tehnologija OptimalTEMP – nije potrebno postavljanje temperature

Glačajte sve, od trapera do svile, bez prilagođavanja temperature. Zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP nije potreban regulator ili postavke temperature. Stoga više nema prethodnog razvrstavanja rublja ili čekanja da se glačalo zagrije i ohladi. Spremni ste za svaku tkaninu, bilo kada

Nema progorijevanja – zajamčeno

Nema progorijevanja – zajamčeno

Zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP jamčimo da ova parna postaja nikada neće progorjeti nijednu tkaninu koja se može glačati. Možete ju čak ostaviti grijaćom pločom prema dolje na odjeći ili dasci za glačanje. Nema progorijevanja, nema sjaja. Zajamčeno.

Snažna para za vrhunsko uklanjanje nabora

Snažna para za vrhunsko uklanjanje nabora

Snažna, kontinuirana para s lakoćom savladava nabore i na najdebljim tkaninama. Gledajte kako tvrdokorni nabori nestaju kada jednom primijenite dodatnu količinu pare tamo gdje je potrebna. Dodatna para savršena je i za okomitu primjenu pare radi osvježavanja odjeće i zavjesa.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recenzije

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4.8

od 5

435

Recenzije

96%

osoba preporučuje ovaj proizvod

27/11/2023

Hrvatska

Hrvatska

Najbolja pegla ikad.

Nema oštečenja od topline. Odlična snaga, brzina zagrijavanja. Prepoznaje materijale. Velik spremnik za godu. Iduca pegla svakako Philips :))) odradi najveci dio posla!!

Prednosti

Odlicno pegla

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Elite GC9642/60 Parna postaja

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Elite GC9642/60 Parna postaja

11/02/2022

Hrvatska

Hrvatska

Izvrsna parna postaja

Jednostavno glacanje, nema progorjevanja, prikladna za sve vrste tkanina. Svakako bih ju preporucio.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Elite GC9642/60 Parna postaja

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Elite GC9642/60 Parna postaja

22/01/2022

Hrvatska

Hrvatska

Postaja s kojom cete zavoljeti glacanje

Obitelj smo s troje male djece. Peglanje je rupa bez dna kako se kaze. S ovom parnom postajom to je lak, brz i ugodan posao. Jednostavno obozavam peglati, ova pegla je savrsena.

Prednosti

Brza i ucinkovita, dodatna prednost kabel koji se moze spremiti

Mane

Nema

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Elite GC9642/60 Parna postaja

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Elite GC9642/60 Parna postaja

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