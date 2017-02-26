2 godine jamstva
Obustavljeno
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Tlak do 6,5 bara
Mlaz pare od 310 g
Mehanizam za fiksiranje pri nošenju
Odvojivi spremnik za vodu od 1,5 l
Što je više pare, to je brže glačanje. Konstantna snažna para prodire duboko u odjevne predmete, čineći glačanje bržim i boljim. Snaga pare može se regulirati sukladno potrebama.
Para je spremna za 2 minute, a voda se može puniti u bilo kojem trenutku tijekom glačanja.
Izuzetno dugotrajne radne značajke parnog glačanja: ekskluzivna funkcija Easy De-Calc tvrtke Philips produžuje vijek trajanja glačala s generatorom pare, a idealna je za uklanjanje kamenca. Zvučnim i svjetlosnim podsjetnikom glačalo će vas podsjetiti da ga trebate očistiti. Jednostavno otvorite gumb Easy De-Calc kada je aparat hladan i pokupite vodu s prljavštinom i kamencem u čašu.
Nagrade
4.8
od 5
11
Recenzije
90%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Juli53
26/02/2017
Hrvatska
PREZADOVOLJNA
Parnu postaju Perfect Care Elite Silence imam već skoro godinu dana i definitivno bih ju preporučila svakome. Lagana je za rukovanje, koristim isključivo destiliranu vodu jer je kod nas u Slavoniji voda tvrda, peglanje mi je puno jednostavnije i brže... Iako se mnogi žale da u uputstvima piše kako se može koristiti obična voda pa su im se pojaile poteškoće sa uređajem isto tako piše da se u područjima sa tvrdom vodom koristi ona destilirana. Samo se toga držite i neće biti nikakvih problema.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Expert GC9231/02 Glačalo s generatorom pare
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Expert GC9231/02 Glačalo s generatorom pare
VesnaBambolica
30/11/2015
Hrvatska
Proizvod je zadovoljio sva očekivanja.
Na prvi pogled djeluje glomazno ali nakon što jednom pokušate peglati sa ovakvom peglom teško se vračate na staro. Iznenadila me laganost pegle jer je u biti sva težina u samoj postaji tako da je to velika prednost prilikom višesatnog peglanja. Meni osobno se najviše sviđa količina pare jer baš iz tog razloga možete izglačati i nabore koje ne možete samom peglom, ali postoji i jedna mana vezana uz tu prednost...previše pare uzrokuje da se nakon par komada odjeće koje sam ispeglala (jer nisam peglala na stolu za peglanje) ostavlja vlažne mrlje na odjeći ali vjerujem da ukoliko se pegla na stolu to nije slučaj. Najveću prednost ovakvoj vrsti glačala pridajem tome što mi treba bar do 30% manje vremena za peglanje koje ostaje za igranje sa dječicom.
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Expert GC9231/02 Glačalo s generatorom pare
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Expert GC9231/02 Glačalo s generatorom pare
Dejna05
24/10/2018
Česká republika
Žehlička je dokonalost sama.
Nikdy mě žehlení nebavilo,teď se těším...hromada prádla není strašák,srovnám na žehlícím prkně a pára udělá to ostatní, žádné nastavování teploty,jen horká pára a prádlo je rovné jak z obchodu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Expert GC9231/02 Parní generátor
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Expert GC9231/02 Parní generátor