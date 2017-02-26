ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Glačanje bez brige, postavljanje nije potrebno
  • Glačanje bez brige, postavljanje nije potrebno

Obustavljeno

PerfectCare ExpertGlačalo s generatorom pare

GC9231/02

4.8
| (11) Recenzije | 90% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Glačanje bez brige, postavljanje nije potrebno
Glačajte bilo koji odjevni predmet koji se može glačati - od svile, preko lana i pamuka pa do kašmira...bilo kojim redoslijedom, bez potrebe za prilagodbom temperature. Vaše glačalo PerfectCare pruža izuzetno brze rezultate za sve odjevne predmete, bez rizika od progorijevanja ili sjajnih mrlja. Glačanje je postalo doista izuzetno jednostavno.
Pogledajte sve prednosti
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Odvojivi spremnik za vodu za jednostavno ulijevanje

Glačanje bez brige, postavljanje nije potrebno

  • Tlak do 6,5 bara

  • Mlaz pare od 310 g

  • Mehanizam za fiksiranje pri nošenju

  • Odvojivi spremnik za vodu od 1,5 l

Tlak do 6 bara

Tlak do 6 bara

Što je više pare, to je brže glačanje. Konstantna snažna para prodire duboko u odjevne predmete, čineći glačanje bržim i boljim. Snaga pare može se regulirati sukladno potrebama.

Spremno za korištenje u roku od 2 minute uz neograničeno punjenje

Spremno za korištenje u roku od 2 minute uz neograničeno punjenje

Para je spremna za 2 minute, a voda se može puniti u bilo kojem trenutku tijekom glačanja.

Jednostavno i učinkovito uklanjanje kamenca za produženje vijeka trajanja aparata

Jednostavno i učinkovito uklanjanje kamenca za produženje vijeka trajanja aparata

Izuzetno dugotrajne radne značajke parnog glačanja: ekskluzivna funkcija Easy De-Calc tvrtke Philips produžuje vijek trajanja glačala s generatorom pare, a idealna je za uklanjanje kamenca. Zvučnim i svjetlosnim podsjetnikom glačalo će vas podsjetiti da ga trebate očistiti. Jednostavno otvorite gumb Easy De-Calc kada je aparat hladan i pokupite vodu s prljavštinom i kamencem u čašu.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Pronađite rezervni dio ili dodatnu opremu

Idi na dijelove i dodatnu opremu

Dijelovi i dodatni pribor

Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.8

od 5

11

Recenzije

90%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
2
1

26/02/2017

Hrvatska

Hrvatska

PREZADOVOLJNA

Parnu postaju Perfect Care Elite Silence imam već skoro godinu dana i definitivno bih ju preporučila svakome. Lagana je za rukovanje, koristim isključivo destiliranu vodu jer je kod nas u Slavoniji voda tvrda, peglanje mi je puno jednostavnije i brže... Iako se mnogi žale da u uputstvima piše kako se može koristiti obična voda pa su im se pojaile poteškoće sa uređajem isto tako piše da se u područjima sa tvrdom vodom koristi ona destilirana. Samo se toga držite i neće biti nikakvih problema.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Expert GC9231/02 Glačalo s generatorom pare

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Expert GC9231/02 Glačalo s generatorom pare

30/11/2015

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod je zadovoljio sva očekivanja.

Na prvi pogled djeluje glomazno ali nakon što jednom pokušate peglati sa ovakvom peglom teško se vračate na staro. Iznenadila me laganost pegle jer je u biti sva težina u samoj postaji tako da je to velika prednost prilikom višesatnog peglanja. Meni osobno se najviše sviđa količina pare jer baš iz tog razloga možete izglačati i nabore koje ne možete samom peglom, ali postoji i jedna mana vezana uz tu prednost...previše pare uzrokuje da se nakon par komada odjeće koje sam ispeglala (jer nisam peglala na stolu za peglanje) ostavlja vlažne mrlje na odjeći ali vjerujem da ukoliko se pegla na stolu to nije slučaj. Najveću prednost ovakvoj vrsti glačala pridajem tome što mi treba bar do 30% manje vremena za peglanje koje ostaje za igranje sa dječicom.

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Expert GC9231/02 Glačalo s generatorom pare

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Expert GC9231/02 Glačalo s generatorom pare

24/10/2018

Česká republika

Česká republika

Žehlička je dokonalost sama.

Nikdy mě žehlení nebavilo,teď se těším...hromada prádla není strašák,srovnám na žehlícím prkně a pára udělá to ostatní, žádné nastavování teploty,jen horká pára a prádlo je rovné jak z obchodu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Expert GC9231/02 Parní generátor

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Expert GC9231/02 Parní generátor

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi