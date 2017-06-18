2 godine jamstva
Obustavljeno
GC9222/02
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
5,5 bara
Mlaz pare od 300 g
Odvojivi spremnik za vodu od 1,5 l
Što je više pare, to je brže glačanje. Konstantno snažna para prodire duboko u odjevne predmete, čineći glačanje bržim i boljim. Snaga pare može se regulirati sukladno potrebama.
Para je spremna za 2 minute, a voda se može puniti u bilo kojem trenutku tijekom glačanja.
Spremnik za vodu možete lako odvojiti i napuniti pod mlazom vode. Veliki otvor omogućava brzo punjenje. Spremnik za vodu kapaciteta 1,5 l omogućava neprekidno glačanje do 2 sata bez dopunjavanja.
Nagrade
4.5
od 5
2
Recenzije
Mariya88
18/06/2017
България
Provjereni kupac
Много съм доволна.
Много съм доволна от центъра за гладене. Много бързо и лесно се глади, и дрехите се задържат дълго време изгладени. Бързо загрява и е доста по- тих от предишния, който съм ползвала.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Expert GC9222/02 Ютия с парогенератор
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Expert GC9222/02 Ютия с парогенератор
mila
05/09/2015
Hrvatska
Proizvod je odličan
Peglanje nikad nije bilo lakše,pegla je zaista izvrsna, ali samo dok traje garancija
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Expert GC9222/02 Glačalo s generatorom pare
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Expert GC9222/02 Glačalo s generatorom pare