ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Iznimno brzo glačanje
  • Iznimno brzo glačanje

Obustavljeno

PerfectCare ExpertGlačalo s generatorom pare

GC9222/02

4.5
| (2) Recenzije

1 nagrada

Iznimno brzo glačanje
Glačajte bilo koji odjevni predmet koji se može glačati - od svile, preko lana i pamuka pa do kašmira...bilo kojim redoslijedom, bez potrebe za prilagodbom temperature. Vaše glačalo PerfectCare tvrtke Philips pruža brze rezultate za sve odjevne predmete, bez rizika od progorijevanja ili sjajnih mrlja. Doista jednostavno glačanje.
Pogledajte sve prednosti
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

bez potrebe za prilagodbom temperature

Iznimno brzo glačanje

  • 5,5 bara

  • Mlaz pare od 300 g

  • Odvojivi spremnik za vodu od 1,5 l

Tlak pumpe od maksimalno 5,5 bara

Tlak pumpe od maksimalno 5,5 bara

Što je više pare, to je brže glačanje. Konstantno snažna para prodire duboko u odjevne predmete, čineći glačanje bržim i boljim. Snaga pare može se regulirati sukladno potrebama.

Spremno za korištenje u roku od 2 minute uz neograničeno punjenje

Spremno za korištenje u roku od 2 minute uz neograničeno punjenje

Para je spremna za 2 minute, a voda se može puniti u bilo kojem trenutku tijekom glačanja.

Odvojivi spremnik za vodu od 1,5 l, do 2 sata glačanja

Odvojivi spremnik za vodu od 1,5 l, do 2 sata glačanja

Spremnik za vodu možete lako odvojiti i napuniti pod mlazom vode. Veliki otvor omogućava brzo punjenje. Spremnik za vodu kapaciteta 1,5 l omogućava neprekidno glačanje do 2 sata bez dopunjavanja.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Pronađite rezervni dio ili dodatnu opremu

Idi na dijelove i dodatnu opremu

Dijelovi i dodatni pribor

Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.5

od 5

2

Recenzije

3
2
1

18/06/2017

България

България

Provjereni kupac

Много съм доволна.

Много съм доволна от центъра за гладене. Много бързо и лесно се глади, и дрехите се задържат дълго време изгладени. Бързо загрява и е доста по- тих от предишния, който съм ползвала.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Expert GC9222/02 Ютия с парогенератор

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Expert GC9222/02 Ютия с парогенератор

05/09/2015

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod je odličan

Peglanje nikad nije bilo lakše,pegla je zaista izvrsna, ali samo dok traje garancija

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Expert GC9222/02 Glačalo s generatorom pare

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Expert GC9222/02 Glačalo s generatorom pare

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi