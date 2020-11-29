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  • Nevjerojatno lagano i snažno
  • Nevjerojatno lagano i snažno
  • Nevjerojatno lagano i snažno
  • Nevjerojatno lagano i snažno
  • Nevjerojatno lagano i snažno
  • Nevjerojatno lagano i snažno
  • Nevjerojatno lagano i snažno
  • Nevjerojatno lagano i snažno
  • Nevjerojatno lagano i snažno
  • Nevjerojatno lagano i snažno
  • Nevjerojatno lagano i snažno
  • Nevjerojatno lagano i snažno
  • Nevjerojatno lagano i snažno
  • Nevjerojatno lagano i snažno
  • Nevjerojatno lagano i snažno
  • Nevjerojatno lagano i snažno

Obustavljeno

PerfectCare Expert PlusParna postaja

GC8962/40

5
| (45) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Nevjerojatno lagano i snažno
Model PerfectCare Expert Plus dizajniran je za udobnost i praktičnost. Izuzetno lagan i jednostavan za rukovanje, ali sa snažnom parom za brže postizanje odličnih rezultata. Tehnologija OptimalTEMP jamči da neće biti progorijevanja na odjevnim predmetima koji se mogu glačati.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

za brzinu i udobnost

Nevjerojatno lagano i snažno

  • Tlak od maksimalno 7,5 bara

  • Dodatna količina pare do 520 g

  • Odvojivi spremnik za vodu od 1,8 l

  • Izuzetno lagano glačalo

Tehnologija OptimalTEMP – nije potrebno postavljanje temperature

Tehnologija OptimalTEMP – nije potrebno postavljanje temperature

Glačajte sve, od svile do trapera, bez prilagođavanja temperature. Zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP nije potreban regulator ili postavke temperature. Stoga više nema prethodnog razvrstavanja rublja ili čekanja da se glačalo zagrije i ohladi. Spremni ste za svaku tkaninu, bilo kada.

Nema progorijevanja – zajamčeno

Nema progorijevanja – zajamčeno

Zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP jamčimo da ova parna postaja nikada neće progorjeti nijednu tkaninu koja se može glačati. Možete ju čak ostaviti stopalom prema dolje na odjeći ili dasci za glačanje. Nema progorijevanja, nema sjaja. Zajamčeno.

Snažna para za vrhunsko uklanjanje nabora

Snažna para za vrhunsko uklanjanje nabora

Snažna, neprestana para s lakoćom savladava nabore i na najdebljim tkaninama. Gledajte kako tvrdokorni nabori nestaju kada jednom primijenite dodatnu količinu pare tamo gdje je potrebna. Ta dodatna para savršena je i za okomitu primjenu pare radi osvježavanja odjeće i zavjesa.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

45

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

29/11/2020

Hrvatska

Hrvatska

Philips PerfectCare Expert Plus Glačalo s generato

Ovaj proizvod sam odabrala , kako bi mogla što lakše ispeglati veš.

Prednosti

Odličan dizajn, predivno pegla

Mane

Nemam ništa protiv

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Parna postaja

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Parna postaja

24/11/2020

Hrvatska

Hrvatska

Svaka preporuka

Dugo sam razmišljala dal da ju kupim, kad sam kupila peglu, oduševila sam se. Pegla izvrsno, uštedi mi puno vremena, obožavam peglati. Preporučavam svakome da kupi ovu odličnu prglu.

Prednosti

Sve je veliki plus

Mane

Nema

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Parna postaja

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Parna postaja

25/11/2020

Slovenija

Slovenija

tehnološko zelo primeren izdelek

Najboljši izdelek ki sem ga kdaj uporabljal priporočil bi ga prijateljem

Prednosti

lepo likanje

Mane

cena

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Sistemski likalnik

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Sistemski likalnik

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