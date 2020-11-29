2 godine jamstva
Obustavljeno
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Tlak od maksimalno 7,5 bara
Dodatna količina pare do 520 g
Odvojivi spremnik za vodu od 1,8 l
Izuzetno lagano glačalo
Glačajte sve, od svile do trapera, bez prilagođavanja temperature. Zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP nije potreban regulator ili postavke temperature. Stoga više nema prethodnog razvrstavanja rublja ili čekanja da se glačalo zagrije i ohladi. Spremni ste za svaku tkaninu, bilo kada.
Zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP jamčimo da ova parna postaja nikada neće progorjeti nijednu tkaninu koja se može glačati. Možete ju čak ostaviti stopalom prema dolje na odjeći ili dasci za glačanje. Nema progorijevanja, nema sjaja. Zajamčeno.
Snažna, neprestana para s lakoćom savladava nabore i na najdebljim tkaninama. Gledajte kako tvrdokorni nabori nestaju kada jednom primijenite dodatnu količinu pare tamo gdje je potrebna. Ta dodatna para savršena je i za okomitu primjenu pare radi osvježavanja odjeće i zavjesa.
Nagrade
5.0
od 5
45
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
29/11/2020
Hrvatska
Dio promocije
Philips PerfectCare Expert Plus Glačalo s generato
Ovaj proizvod sam odabrala , kako bi mogla što lakše ispeglati veš.
Prednosti
Odličan dizajn, predivno pegla
Mane
Nemam ništa protiv
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Parna postaja
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Parna postaja
InesPz
24/11/2020
Hrvatska
Dio promocije
Svaka preporuka
Dugo sam razmišljala dal da ju kupim, kad sam kupila peglu, oduševila sam se. Pegla izvrsno, uštedi mi puno vremena, obožavam peglati. Preporučavam svakome da kupi ovu odličnu prglu.
Prednosti
Sve je veliki plus
Mane
Nema
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Parna postaja
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Parna postaja
petrol123
25/11/2020
Slovenija
Dio promocije
tehnološko zelo primeren izdelek
Najboljši izdelek ki sem ga kdaj uporabljal priporočil bi ga prijateljem
Prednosti
lepo likanje
Mane
cena
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Sistemski likalnik
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Sistemski likalnik
Do 30 % uštede energije s ECO načinom rada u usporedbi sa zadanim načinom rada na temelju standarda IEC 60311