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PerfectCare Performer Glačalo s generatorom pare

Obustavljeno

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PerfectCare PerformerGlačalo s generatorom pare

GC8735/80

PerfectCare Performer Glačalo s generatorom pare

Obustavljeno

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Priručnici i dokumentacija

Eco passport Philips PerfectCare Performer Steam generator iron - English (US)

  • PDF dat., 128 kB
  • 13 March 2026

UKCA GC87xx Sunrise - English (US)

  • PDF dat., 470.4 kB
  • 13 March 2026

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