2 godine jamstva
Obustavljeno
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Tlak pumpe od maksimalno 6,5 bara
Dodatna količina pare do 420 g
Spremnik za vodu kapaciteta 1,8 l
s odvojivim spremnikom za vodu
Ova revolucionarna tehnologija omogućuje vam iznimno brzo glačanje. Snažna neprekidna para savladava čak i tvrdokorne nabore, a deblje tkanine jednostavno se i brzo izglade. Uz to, po potrebi je dostupan i dodatni jaki mlaz pare, savršen za okomito glačanje tvrdokornih nabora.
Odvojivi spremnik za vodu omogućava jednostavno punjenje u bilo kojem trenutku, bez prestanka uporabe. Ima veliki ulaz za punjenje kako biste spremnik za vodu mogli jednostavno puniti ispod slavine. Kapacitet od 1,8 l pruža sigurnost za 2 sata neprekidne uporabe bez potrebe za nadopunjavanjem.
Zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP više ne morate gubiti vrijeme mijenjajući postavke temperature, čekajući na uspostavu temperature ili sortirajući odjeću. Glačajte sve od trapera do svile, zajamčeno bez progorijevanja zahvaljujući savršenom spoju temperature i neprekidno snažne pare.
Nagrade
4.8
od 5
49
Recenzije
96%
osoba preporučuje ovaj proizvod
lucija05
26/04/2020
Hrvatska
Prezadovoljna!
Odlicna parna postaja! Odlicna količina pare, brzina peglanja, sve sve top!
Prednosti
Cijena, izgled
Mane
-
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Performer GC8735/80 Glačalo s generatorom pare
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Performer GC8735/80 Glačalo s generatorom pare
Boštjan
24/07/2019
Slovenija
garač
Zelo uporaben likalnik, nezahtevna uporaba!! Velika posoda za vodo!!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Performer GC8735/80 Sistemski likalnik
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Performer GC8735/80 Sistemski likalnik
tik65
29/09/2018
Slovenija
Dober likalnik za primerno ceno.
Likalnik je hitro pripravljen za uporabo. Všeč mi je, da ni potrebno prilagajati temperature in ima sistem calc-clean s pripadajočo posodo (pri prejšnjem likalniku le-te ni bilo).
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Performer GC8735/80 Sistemski likalnik
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Performer GC8735/80 Sistemski likalnik
ušteda do 40% energije na temelju IEC 603311, ekološki način rada u usporedbi s načinom rada turbo.