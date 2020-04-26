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  • Iznimno brzo glačanje
  • Iznimno brzo glačanje
  • Iznimno brzo glačanje
  • Iznimno brzo glačanje
  • Iznimno brzo glačanje
  • Iznimno brzo glačanje
  • Iznimno brzo glačanje
  • Iznimno brzo glačanje

Obustavljeno

PerfectCare PerformerGlačalo s generatorom pare

GC8735/80

4.8
| (49) Recenzije | 96% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Iznimno brzo glačanje
Glačalo s generatorom pare PerfectCare Performer tvrtke Philips osigurava doživljaj doista jednostavnog i snažnog glačanja bez progorijevanja tkanine. Snažna para duboko i kontinuirano prodire u vlakna te omogućava lako uklanjanje nabora.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

uz snažnu kontinuiranu paru

Iznimno brzo glačanje

  • Tlak pumpe od maksimalno 6,5 bara

  • Dodatna količina pare do 420 g

  • Spremnik za vodu kapaciteta 1,8 l

  • s odvojivim spremnikom za vodu

Snažna para za vrhunsko uklanjanje nabora

Snažna para za vrhunsko uklanjanje nabora

Ova revolucionarna tehnologija omogućuje vam iznimno brzo glačanje. Snažna neprekidna para savladava čak i tvrdokorne nabore, a deblje tkanine jednostavno se i brzo izglade. Uz to, po potrebi je dostupan i dodatni jaki mlaz pare, savršen za okomito glačanje tvrdokornih nabora.

Veliki odvojivi spremnik za vodu za jednostavno punjenje

Veliki odvojivi spremnik za vodu za jednostavno punjenje

Odvojivi spremnik za vodu omogućava jednostavno punjenje u bilo kojem trenutku, bez prestanka uporabe. Ima veliki ulaz za punjenje kako biste spremnik za vodu mogli jednostavno puniti ispod slavine. Kapacitet od 1,8 l pruža sigurnost za 2 sata neprekidne uporabe bez potrebe za nadopunjavanjem.

Glačajte sve od trapera do svile, bez potrebe za postavljanjem temperature

Glačajte sve od trapera do svile, bez potrebe za postavljanjem temperature

Zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP više ne morate gubiti vrijeme mijenjajući postavke temperature, čekajući na uspostavu temperature ili sortirajući odjeću. Glačajte sve od trapera do svile, zajamčeno bez progorijevanja zahvaljujući savršenom spoju temperature i neprekidno snažne pare.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

49

Recenzije

96%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2

26/04/2020

Hrvatska

Hrvatska

Prezadovoljna!

Odlicna parna postaja! Odlicna količina pare, brzina peglanja, sve sve top!

Prednosti

Cijena, izgled

Mane

-

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Performer GC8735/80 Glačalo s generatorom pare

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Performer GC8735/80 Glačalo s generatorom pare

24/07/2019

Slovenija

Slovenija

garač

Zelo uporaben likalnik, nezahtevna uporaba!! Velika posoda za vodo!!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Performer GC8735/80 Sistemski likalnik

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Performer GC8735/80 Sistemski likalnik

29/09/2018

Slovenija

Slovenija

Dober likalnik za primerno ceno.

Likalnik je hitro pripravljen za uporabo. Všeč mi je, da ni potrebno prilagajati temperature in ima sistem calc-clean s pripadajočo posodo (pri prejšnjem likalniku le-te ni bilo).

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Performer GC8735/80 Sistemski likalnik

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Performer GC8735/80 Sistemski likalnik

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  1. ušteda do 40% energije na temelju IEC 603311, ekološki način rada u usporedbi s načinom rada turbo.