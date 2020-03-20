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  • Snažna kontinuirana para za mnogo brže glačanje
  • Snažna kontinuirana para za mnogo brže glačanje
  • Snažna kontinuirana para za mnogo brže glačanje
  • Snažna kontinuirana para za mnogo brže glačanje
  • Snažna kontinuirana para za mnogo brže glačanje
  • Snažna kontinuirana para za mnogo brže glačanje
  • Snažna kontinuirana para za mnogo brže glačanje
  • Snažna kontinuirana para za mnogo brže glačanje
  • Snažna kontinuirana para za mnogo brže glačanje
  • Snažna kontinuirana para za mnogo brže glačanje
  • Snažna kontinuirana para za mnogo brže glačanje
  • Snažna kontinuirana para za mnogo brže glačanje
  • Snažna kontinuirana para za mnogo brže glačanje
  • Snažna kontinuirana para za mnogo brže glačanje
  • Snažna kontinuirana para za mnogo brže glačanje
  • Snažna kontinuirana para za mnogo brže glačanje
  • Snažna kontinuirana para za mnogo brže glačanje
  • Snažna kontinuirana para za mnogo brže glačanje

Obustavljeno

PerfectCare PerformerParna postaja

GC8731/20

4.6
| (27) Recenzije | 88% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Snažna kontinuirana para za mnogo brže glačanje
Parna postaja PerfectCare Performer tvrtke Philips osigurava doživljaj doista jednostavnog i snažnog glačanja bez progorijevanja tkanine. Snažna para duboko i kontinuirano prodire u vlakna te omogućava lako uklanjanje nabora.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Tehnologija tihog rada i odvojivi spremnik za vodu od 1,8 l

Snažna kontinuirana para za mnogo brže glačanje

  • Tlak pumpe od maksimalno 6,5 bara

  • Mlaz do 390 g pare

  • SoftGrip

  • Odvojivi spremnik za vodu od 1,8 l

Odvojivi spremnik za vodu od 1,8 l, do 2 sata glačanja

Odvojivi spremnik za vodu od 1,8 l, do 2 sata glačanja

Spremnik za vodu možete lako odvojiti i napuniti pod mlazom vode. Veliki otvor omogućava brzo punjenje. Spremnik za vodu kapaciteta 1,8 l omogućava neprekidno glačanje do 2 sata bez dopunjavanja.

CompatProVelocity generiranje pare: neprekidni kontinuirani mlaz

Voda prelazi u spremnik za vodu za glačanje visokotlačnom pumpom. Puno vode velikom brzinom ulazi u komoru za paru. To omogućava vrlo snažan i konstantan mlaz pare iz grijaće ploče u svakom trenutku, bez kondenzacije vode;

Neprestana para do 120 g/min

Neprestana para do 120 g/min

Što je više pare, to je glačanje brže. Jedinstvena tehnologija koja se upotrebljava u parnoj postaji tvrtke Philips čini glačanje lakšim, boljim i bržim.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.6

od 5

27

Recenzije

88%

osoba preporučuje ovaj proizvod

1

20/03/2020

Hrvatska

Hrvatska

Provjereni kupac

Brzo i jednostavno

I do sad sam godinama koristila parne postaje, pa kako je napredovala tehnologija tako sam i ja bivala sve zadovoljnija. A kada sam, razmažena svim tim "čudima", pomislila kako više stvarno nema prostora za nekakva radikalnija poboljšanja upoznala sam svoju novu prijateljicu. Uz zaista snažan pritisak pare ona i prepoznaje materijale koje glača, a kada želim dopuniti spremnik vodom nema potrebe čekati, jednostavno odvojim spremnik, nadopunim i nastavim s glačanjem. Pa još mogu glačati okomito, pa ne trebam postolje jer ju mogu odložiti na tkaninu koju glačam bez opasnosti da ću je oštetiti, ako je zaboravim isključiti ona će to učiniti sama.... I vjerojatno sam nešto i zaboravila.

Prednosti

Brzo, jednostavno, sigurno, praktično pa čak i zabavno

Mane

/

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Performer GC8731/20 Parna postaja

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Performer GC8731/20 Parna postaja

27/02/2020

Hrvatska

Hrvatska

Kratko ali slatko

Supruga nakon prvog korištenja ove parne postaje ne prestaje sa superlativima.Već godinama koristi parne postaje raznih proizvođača no do sada nije osjetila toliko značajnu razliku pri prelasku s jedne na drugu kao u ovom slučaju.Oduševljena je snagom uređaja,a kao veliku prednost ističe mogućnost dopune spremnika bez odgode,u bilo kojem trenutku.Samočišćenje kamenca kao i hrpu ostalih mogućnosti tek treba isprobati.

Prednosti

do sada sve

Mane

nema

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Performer GC8731/20 Parna postaja

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Performer GC8731/20 Parna postaja

24/12/2019

Slovenija

Slovenija

Ta izdelek ima odlične lastnosti

dobra likalna postaja je tiha in ima močno paro z njo smo vsi zadovljolni

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Performer GC8731/20 Parna postaja

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Performer GC8731/20 Parna postaja

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