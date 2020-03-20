2 godine jamstva
Obustavljeno
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Tlak pumpe od maksimalno 6,5 bara
Mlaz do 390 g pare
SoftGrip
Odvojivi spremnik za vodu od 1,8 l
Spremnik za vodu možete lako odvojiti i napuniti pod mlazom vode. Veliki otvor omogućava brzo punjenje. Spremnik za vodu kapaciteta 1,8 l omogućava neprekidno glačanje do 2 sata bez dopunjavanja.
Voda prelazi u spremnik za vodu za glačanje visokotlačnom pumpom. Puno vode velikom brzinom ulazi u komoru za paru. To omogućava vrlo snažan i konstantan mlaz pare iz grijaće ploče u svakom trenutku, bez kondenzacije vode;
Što je više pare, to je glačanje brže. Jedinstvena tehnologija koja se upotrebljava u parnoj postaji tvrtke Philips čini glačanje lakšim, boljim i bržim.
Nagrade
4.6
od 5
27
Recenzije
88%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Dolac
20/03/2020
Hrvatska
Provjereni kupac
Brzo i jednostavno
I do sad sam godinama koristila parne postaje, pa kako je napredovala tehnologija tako sam i ja bivala sve zadovoljnija. A kada sam, razmažena svim tim "čudima", pomislila kako više stvarno nema prostora za nekakva radikalnija poboljšanja upoznala sam svoju novu prijateljicu. Uz zaista snažan pritisak pare ona i prepoznaje materijale koje glača, a kada želim dopuniti spremnik vodom nema potrebe čekati, jednostavno odvojim spremnik, nadopunim i nastavim s glačanjem. Pa još mogu glačati okomito, pa ne trebam postolje jer ju mogu odložiti na tkaninu koju glačam bez opasnosti da ću je oštetiti, ako je zaboravim isključiti ona će to učiniti sama.... I vjerojatno sam nešto i zaboravila.
Prednosti
Brzo, jednostavno, sigurno, praktično pa čak i zabavno
Mane
/
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Performer GC8731/20 Parna postaja
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Performer GC8731/20 Parna postaja
Zagi1504
27/02/2020
Hrvatska
Kratko ali slatko
Supruga nakon prvog korištenja ove parne postaje ne prestaje sa superlativima.Već godinama koristi parne postaje raznih proizvođača no do sada nije osjetila toliko značajnu razliku pri prelasku s jedne na drugu kao u ovom slučaju.Oduševljena je snagom uređaja,a kao veliku prednost ističe mogućnost dopune spremnika bez odgode,u bilo kojem trenutku.Samočišćenje kamenca kao i hrpu ostalih mogućnosti tek treba isprobati.
Prednosti
do sada sve
Mane
nema
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Performer GC8731/20 Parna postaja
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Performer GC8731/20 Parna postaja
Nor3cx
24/12/2019
Slovenija
Ta izdelek ima odlične lastnosti
dobra likalna postaja je tiha in ima močno paro z njo smo vsi zadovljolni
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Performer GC8731/20 Parna postaja
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Performer GC8731/20 Parna postaja
ušteda do 40 % energije na temelju IEC 603311, ekološki način rada u usporedbi s načinom rada turbo