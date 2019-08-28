2 godine jamstva
Obustavljeno
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Tlak do 6,2 bara
Dodatna količina pare od 330 g
Mehanizam za fiksiranje pri nošenju
Fiksni spremnik za vodu od 2,5 l
Uživajte u glačanju u društvu obitelji ili dok gledate televiziju, bez smetnje bučnog generatora pare. Tehnologija Silent steam generira tih, a ipak vrlo snažan mlaz pare. Generator pare opremljen je s filtrima za paru koji prigušuju buku i s jednom platformom koja upija zvuk i smanjuje buku pumpe u podnožju.
Sada možete glačati sve tkanine, od trapera do svile, bez potrebe za postavljanjem temperature. Zajamčeno bez progorijevanja – vrijedi za sve tkanine koje se mogu glačati. Revolucionarna tehnologija koja obuhvaća: 1) napredni procesor za pametnu kontrolu koji precizno kontrolira temperaturu površine za glačanje. Ne morate pprilagođavati temperaturu 2) Snažna ciklonska komora za paru omogućava snažan konstantni mlaz pare za jednostavnije i brže glačanje.
Izuzetno dugotrajne radne značajke parnog glačanja: ekskluzivna funkcija Easy De-Calc tvrtke Philips produžuje vijek trajanja glačala s generatorom pare, a idealna je za uklanjanje kamenca. Zvučnim i svjetlosnim podsjetnikom glačalo će vas podsjetiti da ga trebate očistiti. Jednostavno otvorite gumb Easy De-Calc kada je aparat hladan i pokupite vodu s prljavštinom i kamencem u čašu.
Nagrade
4.6
od 5
17
Recenzije
87%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Antonija27
28/08/2019
Hrvatska
Odlična
Pegla stvarno vrijedi svake kune .. ja sam jako zadovoljna
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Glačalo s generatorom pare
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Glačalo s generatorom pare
agoreta
26/03/2019
Hrvatska
Philips PerfectCare Aqua Silence Glačalo
Odlično glačalo. Jednostavno za rukovanje, brzo spremno za rad, posao odrađuje savršeno.
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Glačalo s generatorom pare
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Glačalo s generatorom pare
NjasaC
01/08/2018
Hrvatska
Proizvod ima lijep suvremen dizaj, karakteristike su vrlo dobre, zaista jednostavna uporaba.
Vrlo sam zadovoljna proizvodom, u prvoj uporabi sam lspeglala doista veliku količinu rublja(inače bih tu količinu morala peglati više dana). U ovom slučaju posao završila za jedno poslijepodne. Sjajno!!! Ušteda vremena i energije. Moja nova najbolja domaća prijateljica.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Glačalo s generatorom pare
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Glačalo s generatorom pare
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