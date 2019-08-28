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  • Iznimno brzo i tiho glačanje
  • Iznimno brzo i tiho glačanje
  • Iznimno brzo i tiho glačanje
  • Iznimno brzo i tiho glačanje
  • Iznimno brzo i tiho glačanje
  • Iznimno brzo i tiho glačanje
  • Iznimno brzo i tiho glačanje
  • Iznimno brzo i tiho glačanje
  • Iznimno brzo i tiho glačanje
  • Iznimno brzo i tiho glačanje
  • Iznimno brzo i tiho glačanje
  • Iznimno brzo i tiho glačanje

Obustavljeno

PerfectCare Aqua SilenceGlačalo s generatorom pare

GC8650/80

4.6
| (17) Recenzije | 87% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Iznimno brzo i tiho glačanje
Glačajte bilo koji odjevni predmet koji se može glačati - od svile, preko lana i pamuka pa do kašmira...bilo kojim redoslijedom, bez potrebe za prilagodbom temperature. Vaše glačalo PerfectCare tvrtke Philips pruža brze rezultate za sve odjevne predmete, bez rizika od progorijevanja ili sjajnih mrlja. Izuzetno jednostavno glačanje.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

bez potrebe za prilagodbom temperature

Iznimno brzo i tiho glačanje

  • Tlak do 6,2 bara

  • Dodatna količina pare od 330 g

  • Mehanizam za fiksiranje pri nošenju

  • Fiksni spremnik za vodu od 2,5 l

Tehnologija Silent steam: snažna para uz neznatnu količinu buke

Tehnologija Silent steam: snažna para uz neznatnu količinu buke

Uživajte u glačanju u društvu obitelji ili dok gledate televiziju, bez smetnje bučnog generatora pare. Tehnologija Silent steam generira tih, a ipak vrlo snažan mlaz pare. Generator pare opremljen je s filtrima za paru koji prigušuju buku i s jednom platformom koja upija zvuk i smanjuje buku pumpe u podnožju.

Glačajte sve tkanine, od trapera do svile, bez potrebe za postavljanjem temperature

Glačajte sve tkanine, od trapera do svile, bez potrebe za postavljanjem temperature

Sada možete glačati sve tkanine, od trapera do svile, bez potrebe za postavljanjem temperature. Zajamčeno bez progorijevanja – vrijedi za sve tkanine koje se mogu glačati. Revolucionarna tehnologija koja obuhvaća: 1) napredni procesor za pametnu kontrolu koji precizno kontrolira temperaturu površine za glačanje. Ne morate pprilagođavati temperaturu 2) Snažna ciklonska komora za paru omogućava snažan konstantni mlaz pare za jednostavnije i brže glačanje.

Jednostavno i učinkovito uklanjanje kamenca za produženje vijeka trajanja aparata

Jednostavno i učinkovito uklanjanje kamenca za produženje vijeka trajanja aparata

Izuzetno dugotrajne radne značajke parnog glačanja: ekskluzivna funkcija Easy De-Calc tvrtke Philips produžuje vijek trajanja glačala s generatorom pare, a idealna je za uklanjanje kamenca. Zvučnim i svjetlosnim podsjetnikom glačalo će vas podsjetiti da ga trebate očistiti. Jednostavno otvorite gumb Easy De-Calc kada je aparat hladan i pokupite vodu s prljavštinom i kamencem u čašu.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Recenzije

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4.6

od 5

17

Recenzije

87%

osoba preporučuje ovaj proizvod

1

28/08/2019

Hrvatska

Hrvatska

Odlična

Pegla stvarno vrijedi svake kune .. ja sam jako zadovoljna

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Glačalo s generatorom pare

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Glačalo s generatorom pare

26/03/2019

Hrvatska

Hrvatska

Philips PerfectCare Aqua Silence Glačalo

Odlično glačalo. Jednostavno za rukovanje, brzo spremno za rad, posao odrađuje savršeno.

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Glačalo s generatorom pare

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Glačalo s generatorom pare

01/08/2018

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod ima lijep suvremen dizaj, karakteristike su vrlo dobre, zaista jednostavna uporaba.

Vrlo sam zadovoljna proizvodom, u prvoj uporabi sam lspeglala doista veliku količinu rublja(inače bih tu količinu morala peglati više dana). U ovom slučaju posao završila za jedno poslijepodne. Sjajno!!! Ušteda vremena i energije. Moja nova najbolja domaća prijateljica.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Glačalo s generatorom pare

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Glačalo s generatorom pare

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