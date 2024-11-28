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  • Završite s glačanjem 30 minuta brže
  • Završite s glačanjem 30 minuta brže
  • Završite s glačanjem 30 minuta brže
  • Završite s glačanjem 30 minuta brže
  • Završite s glačanjem 30 minuta brže
  • Završite s glačanjem 30 minuta brže
  • Završite s glačanjem 30 minuta brže
  • Završite s glačanjem 30 minuta brže
  • Završite s glačanjem 30 minuta brže
  • Završite s glačanjem 30 minuta brže
  • Završite s glačanjem 30 minuta brže
  • Završite s glačanjem 30 minuta brže
  • Završite s glačanjem 30 minuta brže
  • Završite s glačanjem 30 minuta brže
  • Završite s glačanjem 30 minuta brže
  • Završite s glačanjem 30 minuta brže
  • Završite s glačanjem 30 minuta brže
  • Završite s glačanjem 30 minuta brže
  • Završite s glačanjem 30 minuta brže
  • Završite s glačanjem 30 minuta brže
  • Završite s glačanjem 30 minuta brže
  • Završite s glačanjem 30 minuta brže

Obustavljeno

PerfectCare Expert PlusParna postaja

GC7920/20

4.8
| (48) Recenzije | 98% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Završite s glačanjem 30 minuta brže
Tako je brzo i praktično da više nikad nećete morati brinuti oko progorijevanja odjeće. Završite brže zahvaljujući dvostruko većoj količini pare u odnosu na parno glačalo. Nema postavki koje treba mijenjati, rezultati su brži, a uklanjanje nabora učinkovitije. Jednostavno izglačajte čitav sadržaj košare odjednom.
Pogledajte sve prednosti
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

U usporedbi s parnim glačalom Azur tvrtke Philips*

Završite s glačanjem 30 minuta brže

  • Tlak pumpe od maks. 6,5 bara

  • Dodatna količina pare do 430 g

  • Odvojivi spremnik za vodu od 1,5 l

  • Meh. za fiks. pri nošenju

Zajamčeno bez progorijevanja

Čak i ako izvršavate više zadataka istovremeno ili vas nešto omete, nikad nećete progorjeti odjeću. Zahvaljujući našoj tehnologiji OptimalTEMP možemo vam obećati da ova parna postaja nikad neće progorjeti nijednu tkaninu koja se može glačati. Možete ga čak ostaviti vodoravno na odjeći ili dasci za glačanje. Nema progorijevanja, nema sjajnih tragova. Zajamčeno.

Snažna para za vrhunsko uklanjanje nabora

Kad trebate s lakoćom riješiti nabore, pouzdajte se da će kontinuirana para obaviti težak posao umjesto vas. Gledajte kako nabori nestaju kad upotrijebite dodatnu količinu pare tamo gdje je to potrebno. Savršeno je kad trebate parno glačati zavjese u okomitom položaju ili osvježiti odjeću koja visi.

Lagano i kompaktno za laku upotrebu i spremanje

Zahvaljujući kompaktnim dimenzijama, lagano je i lako za rukovanje dok glačate odjeću. Čak odgovara dasci za glačanje. No nemojte misliti da manje dimenzije podrazumijevaju manju snagu. Zahvaljujući našoj ekskluzivnoj tehnologiji ProVelocity, proizveli smo snažne parne postaje koje su lagane i kompaktnije nego ikad prije.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

48

Recenzije

98%

osoba preporučuje ovaj proizvod

1

28/11/2024

Srbija

Srbija

Odlična pegla!

Skraćuje vreme peglanja, laka za korišćenje, moderna! Svaka topla preporuka! Baš sam zadovoljna :)

Prednosti

Sve pozitivno

Mane

Nemam

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Parna stanica

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Parna stanica

31/10/2023

Srbija

Srbija

Odlična

Od kada koristim parnu stanicu nikada više se ne bih vratila na običnu peglu,mnogo brže i lakše se pegla.

Prednosti

Brže peglanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Parna stanica

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Parna stanica

31/10/2023

Srbija

Srbija

Za svaku preporuku

Odlicna parna stanica,skracuje vreme peglanju.Vrela moze da se stavi na materijal,niti ce pregoreti niti zalepiti tkaninu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Parna stanica

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Parna stanica

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Upozorenja

  1. Na temelju 2 sata glačanja

  2. Ušteda do 40 % energije na temelju IEC 603311, u usporedbi s modelom GC6734.