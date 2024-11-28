2 godine jamstva
Obustavljeno
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Tlak pumpe od maks. 6,5 bara
Dodatna količina pare do 430 g
Odvojivi spremnik za vodu od 1,5 l
Meh. za fiks. pri nošenju
Čak i ako izvršavate više zadataka istovremeno ili vas nešto omete, nikad nećete progorjeti odjeću. Zahvaljujući našoj tehnologiji OptimalTEMP možemo vam obećati da ova parna postaja nikad neće progorjeti nijednu tkaninu koja se može glačati. Možete ga čak ostaviti vodoravno na odjeći ili dasci za glačanje. Nema progorijevanja, nema sjajnih tragova. Zajamčeno.
Kad trebate s lakoćom riješiti nabore, pouzdajte se da će kontinuirana para obaviti težak posao umjesto vas. Gledajte kako nabori nestaju kad upotrijebite dodatnu količinu pare tamo gdje je to potrebno. Savršeno je kad trebate parno glačati zavjese u okomitom položaju ili osvježiti odjeću koja visi.
Zahvaljujući kompaktnim dimenzijama, lagano je i lako za rukovanje dok glačate odjeću. Čak odgovara dasci za glačanje. No nemojte misliti da manje dimenzije podrazumijevaju manju snagu. Zahvaljujući našoj ekskluzivnoj tehnologiji ProVelocity, proizveli smo snažne parne postaje koje su lagane i kompaktnije nego ikad prije.
Nagrade
4.8
od 5
48
Recenzije
98%
osoba preporučuje ovaj proizvod
28/11/2024
Srbija
Odlična pegla!
Skraćuje vreme peglanja, laka za korišćenje, moderna! Svaka topla preporuka! Baš sam zadovoljna :)
Prednosti
Sve pozitivno
Mane
Nemam
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Parna stanica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Parna stanica
Sofija22
31/10/2023
Srbija
Odlična
Od kada koristim parnu stanicu nikada više se ne bih vratila na običnu peglu,mnogo brže i lakše se pegla.
Prednosti
Brže peglanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Parna stanica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Parna stanica
Mikana56
31/10/2023
Srbija
Za svaku preporuku
Odlicna parna stanica,skracuje vreme peglanju.Vrela moze da se stavi na materijal,niti ce pregoreti niti zalepiti tkaninu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Parna stanica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Parna stanica
Na temelju 2 sata glačanja
Ušteda do 40 % energije na temelju IEC 603311, u usporedbi s modelom GC6734.