2 godine jamstva
Obustavljeno
GC7640/80
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Tlak pumpe od maksimalno 5,2 bara
Dodatna količina pare od 250 g
Mehanizam za fiksiranje pri nošenju
Fiksni spremnik za vodu od 1,5 l
"Sada možete glačati sve tkanine, od trapera do svile, bez potrebe za postavljanjem temperature. Zajamčeno bez progorijevanja – vrijedi za sve tkanine koje se mogu glačati. Revolucionarna tehnologija koja obuhvaća: 1) napredni procesor za pametnu kontrolu koji precizno kontrolira temperaturu grijaće ploče. Ne morate postavljati temperaturu 2) sustav za paru Compact ProVelocity osigurava veću količinu pare za brže glačanje. Omogućuje kompaktniji dizajn generatora pare za lakše spremanje."
Dodatna količina pare može se koristiti za okomito glačanje parom i tvrdokorne nabore.
Uporabom načina rada ECO, sa smanjenom količinom pare, možete uštedjeti energiju bez kompromisa po pitanju rezultata glačanja. Ako želite brže glačanje, prijeđite na način rada Turbo koji omogućuje stvaranje više pare.
Nagrade
3.8
od 5
6
Recenzije
mirna7
24/01/2016
Hrvatska
Provjereni kupac
pegla za 5
zadovoljna sam proizvodom, najviše me veseli što ne moram obraćati pažnju na temperaturu, a i peglanje traje kraće
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Pure GC7640/80 Glačalo s generatorom pare
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Pure GC7640/80 Glačalo s generatorom pare
Dideto78
01/04/2017
България
Provjereni kupac
Този продукт е уникален!!!
Вече гладя с удоволствие! Напълно покри очакванията ми!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Pure GC7640/80 Ютия с парогенератор
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Pure GC7640/80 Ютия с парогенератор
Галина
17/02/2017
България
Изключително полезен уред!
С покупката на този уред, колкото и да мразиш гладенето веднага ще си промениш мнението. Изключително съм доволна и препоръчвам покупката му.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Pure GC7640/80 Ютия с парогенератор
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Pure GC7640/80 Ютия с парогенератор