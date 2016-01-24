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Obustavljeno

PerfectCare PureGlačalo s generatorom pare

GC7640/80

3.8
| (6) Recenzije

1 nagrada

Brže i lakše glačanje
Glačajte odjevne predmete bez prilagodbe temperature zahvaljujući revolucionarnoj tehnologiji OptimalTEMP. Mnogo kompaktniji i laganiji dizajn za lakše nošenje i spremanje. Spremnici protiv kamenca Pure Steam uklanjaju 99 % kamenca i produžuju vijek trajanja za 5 puta
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

bez potrebe za prilagodbom temperature

Brže i lakše glačanje

  • Tlak pumpe od maksimalno 5,2 bara

  • Dodatna količina pare od 250 g

  • Mehanizam za fiksiranje pri nošenju

  • Fiksni spremnik za vodu od 1,5 l

Glačajte sve tkanine, od trapera do svile, bez postavljanja temperature

Glačajte sve tkanine, od trapera do svile, bez postavljanja temperature

"Sada možete glačati sve tkanine, od trapera do svile, bez potrebe za postavljanjem temperature. Zajamčeno bez progorijevanja – vrijedi za sve tkanine koje se mogu glačati. Revolucionarna tehnologija koja obuhvaća: 1) napredni procesor za pametnu kontrolu koji precizno kontrolira temperaturu grijaće ploče. Ne morate postavljati temperaturu 2) sustav za paru Compact ProVelocity osigurava veću količinu pare za brže glačanje. Omogućuje kompaktniji dizajn generatora pare za lakše spremanje."

Dodatna količina pare do 250 g

Dodatna količina pare može se koristiti za okomito glačanje parom i tvrdokorne nabore.

Štednja energije u načinu rada ECO

Štednja energije u načinu rada ECO

Uporabom načina rada ECO, sa smanjenom količinom pare, možete uštedjeti energiju bez kompromisa po pitanju rezultata glačanja. Ako želite brže glačanje, prijeđite na način rada Turbo koji omogućuje stvaranje više pare.

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Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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3.8

od 5

6

Recenzije

4
3

24/01/2016

Hrvatska

Hrvatska

Provjereni kupac

pegla za 5

zadovoljna sam proizvodom, najviše me veseli što ne moram obraćati pažnju na temperaturu, a i peglanje traje kraće

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Pure GC7640/80 Glačalo s generatorom pare

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Pure GC7640/80 Glačalo s generatorom pare

01/04/2017

България

България

Provjereni kupac

Този продукт е уникален!!!

Вече гладя с удоволствие! Напълно покри очакванията ми!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Pure GC7640/80 Ютия с парогенератор

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Pure GC7640/80 Ютия с парогенератор

17/02/2017

България

България

Изключително полезен уред!

С покупката на този уред, колкото и да мразиш гладенето веднага ще си промениш мнението. Изключително съм доволна и препоръчвам покупката му.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Pure GC7640/80 Ютия с парогенератор

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Pure GC7640/80 Ютия с парогенератор

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