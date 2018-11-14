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  • Glačajte brže uz 2 puta više pare *
  • Glačajte brže uz 2 puta više pare *
  • Glačajte brže uz 2 puta više pare *
  • Glačajte brže uz 2 puta više pare *
  • Glačajte brže uz 2 puta više pare *
  • Glačajte brže uz 2 puta više pare *
  • Glačajte brže uz 2 puta više pare *
  • Glačajte brže uz 2 puta više pare *
  • Glačajte brže uz 2 puta više pare *
  • Glačajte brže uz 2 puta više pare *
  • Glačajte brže uz 2 puta više pare *
  • Glačajte brže uz 2 puta više pare *
  • Glačajte brže uz 2 puta više pare *
  • Glačajte brže uz 2 puta više pare *
  • Glačajte brže uz 2 puta više pare *
  • Glačajte brže uz 2 puta više pare *
  • Glačajte brže uz 2 puta više pare *
  • Glačajte brže uz 2 puta više pare *

Obustavljeno

PerfectCare VivaParna postaja

GC7057/20

5
| (4) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Glačajte brže uz 2 puta više pare *
Parna postaja tvrtke Philips pruža brže i lakše glačanje. Glačajte odjevne predmete bez prilagodbe temperature zahvaljujući revolucionarnoj tehnologiji OptimalTEMP.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

nije potrebno postavljanje temperature

Glačajte brže uz 2 puta više pare *

  • Tlak pumpe od maksimalno 6 bara

  • Dodatna količina pare do 340 g

  • Spremnik za vodu kapaciteta 2 l

  • Kompaktan dizajn

Snažna para za vrhunsko uklanjanje nabora

Snažna para za vrhunsko uklanjanje nabora

Ova revolucionarna tehnologija omogućuje vam iznimno brzo glačanje. Snažna neprekidna para savladava čak i tvrdokorne nabore, a deblje tkanine jednostavno se i brzo izglade. Uz to, po potrebi je dostupan i dodatni jaki mlaz pare, savršen za okomito glačanje tvrdokornih nabora.

Glačajte sve od trapera do svile, bez potrebe za postavljanjem temperature

Glačajte sve od trapera do svile, bez potrebe za postavljanjem temperature

Zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP više ne morate gubiti vrijeme mijenjajući postavke temperature, čekajući na uspostavu temperature ili sortirajući odjeću. Glačajte sve od trapera do svile, zajamčeno bez progorijevanja zahvaljujući savršenom spoju temperature i neprekidno snažne pare.

Vruća površina za glačanje može se sigurno odložiti na dasku za glačanje

Vruća površina za glačanje može se sigurno odložiti na dasku za glačanje

Inovativna tehnologija OptimalTEMP jamči nemogućnost progorijevanja na svim tkaninama. Uz sigurnost koju pruža tijekom glačanja, vruće stopalo za glačanje također možete ostaviti i na pamučnoj dasci za glačanje bez uzrokovanja oštećenja. Na taj način smanjujete nelagodu u zglobovima jer glačalo ne morate tako često podizati i spuštati na postolje.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

4

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

14/11/2018

Hrvatska

Hrvatska

Odličan proizvod

Jako lako peglanje , odlična jačina pare . Preporučam svima .

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Viva GC7057/20 Parna postaja

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Viva GC7057/20 Parna postaja

26/08/2019

България

България

Прекрасен уред

Направи гладенето приятно и лесно. Уреда е много лек.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Viva GC7057/20 Ютия с парогенератор

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Viva GC7057/20 Ютия с парогенератор

20/06/2019

Україна

Україна

супер крутий парогенератор

Придбала парогенератор близько 3 міс назад. Сказати, що покупкою задоволена - нічого не сказати! Довго обирала і нарешті визначилася. Коли кур"єр доставив додому перше здивував розмір - хоч резервуар для води на 2 л, а виглядає досить компакто і багато місця не займає. У використанні досить простий, ефективно відпарює від тонких до товстих тканин. Використовую для прасування домашніх речей, а також і для відпарювання швів (багато шию і є над чим постояти). Цей парогенератор економить і час, адже пропарює з двох сторін одночасно (особливо якщо річ з тонкої тканини), і сили (мінімус зусиль і гора речей перепрасована). Уже порекомендувала двом подругам ;-)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Viva GC7057/20 Парогенератор

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Viva GC7057/20 Парогенератор

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