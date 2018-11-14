2 godine jamstva
Obustavljeno
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Tlak pumpe od maksimalno 6 bara
Dodatna količina pare do 340 g
Spremnik za vodu kapaciteta 2 l
Kompaktan dizajn
Ova revolucionarna tehnologija omogućuje vam iznimno brzo glačanje. Snažna neprekidna para savladava čak i tvrdokorne nabore, a deblje tkanine jednostavno se i brzo izglade. Uz to, po potrebi je dostupan i dodatni jaki mlaz pare, savršen za okomito glačanje tvrdokornih nabora.
Zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP više ne morate gubiti vrijeme mijenjajući postavke temperature, čekajući na uspostavu temperature ili sortirajući odjeću. Glačajte sve od trapera do svile, zajamčeno bez progorijevanja zahvaljujući savršenom spoju temperature i neprekidno snažne pare.
Inovativna tehnologija OptimalTEMP jamči nemogućnost progorijevanja na svim tkaninama. Uz sigurnost koju pruža tijekom glačanja, vruće stopalo za glačanje također možete ostaviti i na pamučnoj dasci za glačanje bez uzrokovanja oštećenja. Na taj način smanjujete nelagodu u zglobovima jer glačalo ne morate tako često podizati i spuštati na postolje.
Nagrade
5.0
od 5
4
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Mihaela2905
14/11/2018
Hrvatska
Odličan proizvod
Jako lako peglanje , odlična jačina pare . Preporučam svima .
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Viva GC7057/20 Parna postaja
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Viva GC7057/20 Parna postaja
radi77
26/08/2019
България
Прекрасен уред
Направи гладенето приятно и лесно. Уреда е много лек.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Viva GC7057/20 Ютия с парогенератор
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Viva GC7057/20 Ютия с парогенератор
Oksana85
20/06/2019
Україна
супер крутий парогенератор
Придбала парогенератор близько 3 міс назад. Сказати, що покупкою задоволена - нічого не сказати! Довго обирала і нарешті визначилася. Коли кур"єр доставив додому перше здивував розмір - хоч резервуар для води на 2 л, а виглядає досить компакто і багато місця не займає. У використанні досить простий, ефективно відпарює від тонких до товстих тканин. Використовую для прасування домашніх речей, а також і для відпарювання швів (багато шию і є над чим постояти). Цей парогенератор економить і час, адже пропарює з двох сторін одночасно (особливо якщо річ з тонкої тканини), і сили (мінімус зусиль і гора речей перепрасована). Уже порекомендувала двом подругам ;-)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Viva GC7057/20 Парогенератор
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Viva GC7057/20 Парогенератор
U usporedbi s parnim glačalom EasySpeed tvrtke Philips