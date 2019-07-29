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  • Jednostavno uklanjanje nabora od vrha do dna
  • Jednostavno uklanjanje nabora od vrha do dna
  • Jednostavno uklanjanje nabora od vrha do dna
  • Jednostavno uklanjanje nabora od vrha do dna
  • Jednostavno uklanjanje nabora od vrha do dna
  • Jednostavno uklanjanje nabora od vrha do dna
  • Jednostavno uklanjanje nabora od vrha do dna
  • Jednostavno uklanjanje nabora od vrha do dna
  • Jednostavno uklanjanje nabora od vrha do dna
  • Jednostavno uklanjanje nabora od vrha do dna
  • Jednostavno uklanjanje nabora od vrha do dna
  • Jednostavno uklanjanje nabora od vrha do dna
  • Jednostavno uklanjanje nabora od vrha do dna
  • Jednostavno uklanjanje nabora od vrha do dna
  • Jednostavno uklanjanje nabora od vrha do dna
  • Jednostavno uklanjanje nabora od vrha do dna
  • Jednostavno uklanjanje nabora od vrha do dna
  • Jednostavno uklanjanje nabora od vrha do dna
  • Jednostavno uklanjanje nabora od vrha do dna
  • Jednostavno uklanjanje nabora od vrha do dna
  • Jednostavno uklanjanje nabora od vrha do dna
  • Jednostavno uklanjanje nabora od vrha do dna
  • Jednostavno uklanjanje nabora od vrha do dna
  • Jednostavno uklanjanje nabora od vrha do dna

Obustavljeno

ComfortTouchSamostojeće steamer glačalo

GC552/40

4.4
| (55) Recenzije | 85% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Jednostavno uklanjanje nabora od vrha do dna
Naše novo ručno steamer glačalo ComfortTouch uklanja nabore i osvježava tkaninu. Uz snažnu kontinuiranu paru i izuzetno dugački StyleBoard, odjeća će biti izglačana od vrha do dna u tren oka.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

uz FlexHead i izuzetno dugački StyleBoard

Jednostavno uklanjanje nabora od vrha do dna

  • StyleBoard

  • 1800 W

  • 3 postavke za paru

Snažna kontinuirana para za brzo uklanjanje nabora

Snažna kontinuirana para za brzo uklanjanje nabora

Snažna kontinuirana para ispuhuje se kroz mlaznice, omogućavajući uklanjanje nabora u samo nekoliko poteza.

Izuzetno dugački StyleBoard za bolje rezultate od vrha do dna

Izuzetno dugački StyleBoard pruža pouzdanu potporu tijekom glačanja na paru. Jednostavno pritisnite tkaninu između parne ploče i daske za lakše glačanje na paru uz glatke rezultate od vrha do dna.

Četka za tkaninu koja omogućuje dublje prodiranje pare u deblju odjeću

Četka za tkaninu koja omogućuje dublje prodiranje pare u deblju odjeću

Koristite nastavak u obliku četke na debljim odjevnim predmetima kao što su kaputi kako bi se postiglo bolje prodiranje pare i bolji rezultati.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.4

od 5

55

Recenzije

85%

osoba preporučuje ovaj proizvod

29/07/2019

Hrvatska

Hrvatska

Odličan proizvod

Napokon lijepo i brzo popeglani volani i falde, spas!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ComfortTouch GC557/30 Samostojeće steamer glačalo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ComfortTouch GC557/30 Samostojeće steamer glačalo

25/07/2019

Hrvatska

Hrvatska

Oduševio me je malu ručni steamer, a veći još i više

Imam i mali ručni steamer koji me je oduševio, a ovaj veći i jači je super cool.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ComfortTouch GC557/30 Samostojeće steamer glačalo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ComfortTouch GC557/30 Samostojeće steamer glačalo

18/07/2019

Hrvatska

Hrvatska

Odličan i praktičan uređaj

Uređaj je prekrasnog dizajna, para jako brzo pocinje izlaziti i stvarno pegla, odusevilo me, sve preporuke osobama koje ne vole i ne prakticiraju standardno peglanje i također je namijenjeno za osobe koje imaju dosta malo vremena uz posao i sl.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ComfortTouch GC557/30 Samostojeće steamer glačalo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ComfortTouch GC557/30 Samostojeće steamer glačalo

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Upozorenja

  1. Test izvršen u neovisnoj ustanovi na bakterijama Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538 i Canidia albicans ATCC 10231, pri čemu se koristilo vrijeme primjene pare od 1 minute.