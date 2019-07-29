2 godine jamstva
Obustavljeno
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
StyleBoard
1800 W
3 postavke za paru
Snažna kontinuirana para ispuhuje se kroz mlaznice, omogućavajući uklanjanje nabora u samo nekoliko poteza.
Izuzetno dugački StyleBoard pruža pouzdanu potporu tijekom glačanja na paru. Jednostavno pritisnite tkaninu između parne ploče i daske za lakše glačanje na paru uz glatke rezultate od vrha do dna.
Koristite nastavak u obliku četke na debljim odjevnim predmetima kao što su kaputi kako bi se postiglo bolje prodiranje pare i bolji rezultati.
Nagrade
4.4
od 5
55
Recenzije
85%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Zrik
29/07/2019
Hrvatska
Odličan proizvod
Napokon lijepo i brzo popeglani volani i falde, spas!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ComfortTouch GC557/30 Samostojeće steamer glačalo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ComfortTouch GC557/30 Samostojeće steamer glačalo
Lili99
25/07/2019
Hrvatska
Oduševio me je malu ručni steamer, a veći još i više
Imam i mali ručni steamer koji me je oduševio, a ovaj veći i jači je super cool.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ComfortTouch GC557/30 Samostojeće steamer glačalo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ComfortTouch GC557/30 Samostojeće steamer glačalo
msesar
18/07/2019
Hrvatska
Odličan i praktičan uređaj
Uređaj je prekrasnog dizajna, para jako brzo pocinje izlaziti i stvarno pegla, odusevilo me, sve preporuke osobama koje ne vole i ne prakticiraju standardno peglanje i također je namijenjeno za osobe koje imaju dosta malo vremena uz posao i sl.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ComfortTouch GC557/30 Samostojeće steamer glačalo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ComfortTouch GC557/30 Samostojeće steamer glačalo
Test izvršen u neovisnoj ustanovi na bakterijama Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538 i Canidia albicans ATCC 10231, pri čemu se koristilo vrijeme primjene pare od 1 minute.