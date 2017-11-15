2 godine jamstva
Obustavljeno
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Para od 50 g/min;dod. kol. pare 200 g
Površina za glačanje T-ionicGlide
Sigurnosno aut. isključiv. + Anti-calc
Sigurno za odjeću koja se može glačati
Potpuna lakoća korištenja, prilagodba nije potrebna. Sada možete glačati sve odjevne predmete koji se smiju glačati jedan za drugim, bez čekanja i prilagodbe regulatora temperature na glačalu.
Zajamčeno je potpuno sigurno korištenje čak i na najosjetljivijim tkaninama kao što su svila, kašmir, vuna i poliester. Neovisni instituti za testiranje glačala koristili su PerfectCare na najosjetljivijim odjevnim predmetima koji se mogu glačati i potvrdili su izvrsnost rezultata glačanja.
100% brzo glačanje, nema potrebe za razvrstavanjem. Glačajte sve odjevne predmete pomoću učinkovitije pare.
Nagrade
4.8
od 5
4
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Krteček
15/11/2017
Česká republika
Tento produkt má výtečné vlastnosti
Výtečný výrobek pro ty kteří chtějí v klidu žehlit a nezabývat se jakou teplotu podle typu látky nastavit
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Azur GC4924/20 Napařovací žehlička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Azur GC4924/20 Napařovací žehlička
Дочи
29/09/2018
България
Супер
Без забележки. Загрява бързо и не се налага да избирате режим на гладене
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Azur GC4924/20 Парна ютия
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Azur GC4924/20 Парна ютия
Icokadiev
23/10/2016
България
Страхотна
Ползвам е от един месец и е невероятно и уникална яка ютия. Бих я препоръчал. Христо Кадиев
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Azur GC4924/20 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Azur GC4924/20 Парна ютия
Testirano u odnosu na parna glačala tvrtke Philips