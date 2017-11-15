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  • Najbrže parno glačalo tvrtke Philips*
  • Najbrže parno glačalo tvrtke Philips*
  • Najbrže parno glačalo tvrtke Philips*
  • Najbrže parno glačalo tvrtke Philips*
  • Najbrže parno glačalo tvrtke Philips*
  • Najbrže parno glačalo tvrtke Philips*
  • Najbrže parno glačalo tvrtke Philips*
  • Najbrže parno glačalo tvrtke Philips*
  • Najbrže parno glačalo tvrtke Philips*
  • Najbrže parno glačalo tvrtke Philips*
  • Najbrže parno glačalo tvrtke Philips*
  • Najbrže parno glačalo tvrtke Philips*
  • Najbrže parno glačalo tvrtke Philips*
  • Najbrže parno glačalo tvrtke Philips*
  • Najbrže parno glačalo tvrtke Philips*
  • Najbrže parno glačalo tvrtke Philips*
  • Najbrže parno glačalo tvrtke Philips*
  • Najbrže parno glačalo tvrtke Philips*
  • Najbrže parno glačalo tvrtke Philips*
  • Najbrže parno glačalo tvrtke Philips*
  • Najbrže parno glačalo tvrtke Philips*
  • Najbrže parno glačalo tvrtke Philips*
  • Najbrže parno glačalo tvrtke Philips*
  • Najbrže parno glačalo tvrtke Philips*

Obustavljeno

PerfectCare AzurParno glačalo

GC4924/20

4.8
| (4) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Najbrže parno glačalo tvrtke Philips*
Glačajte sve komade odjeće pogodne za glačanje, od traperica do svile i od lana do kašmira, i to bilo kojim redoslijedom te bez prilagodbe temperature. PerfectCare Azur pruža savršene rezultate bez rizika od progorijevanja ili sjaja. Glačanje nikada nije bilo jednostavnije i brže.
Pogledajte sve prednosti
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Od traperica do svile u jednom potezu

Najbrže parno glačalo tvrtke Philips*

  • Para od 50 g/min;dod. kol. pare 200 g

  • Površina za glačanje T-ionicGlide

  • Sigurnosno aut. isključiv. + Anti-calc

  • Sigurno za odjeću koja se može glačati

Potpuna lakoća korištenja, prilagodba nije potrebna

Potpuna lakoća korištenja, prilagodba nije potrebna

Potpuna lakoća korištenja, prilagodba nije potrebna. Sada možete glačati sve odjevne predmete koji se smiju glačati jedan za drugim, bez čekanja i prilagodbe regulatora temperature na glačalu.

Potpuna sigurnost korištenja na svim odjevnim predmetima koji se mogu glačati

Potpuna sigurnost korištenja na svim odjevnim predmetima koji se mogu glačati

Zajamčeno je potpuno sigurno korištenje čak i na najosjetljivijim tkaninama kao što su svila, kašmir, vuna i poliester. Neovisni instituti za testiranje glačala koristili su PerfectCare na najosjetljivijim odjevnim predmetima koji se mogu glačati i potvrdili su izvrsnost rezultata glačanja.

Potpuna brzina na svim tkaninama – nema bržeg glačala

100% brzo glačanje, nema potrebe za razvrstavanjem. Glačajte sve odjevne predmete pomoću učinkovitije pare.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

4

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

15/11/2017

Česká republika

Česká republika

Tento produkt má výtečné vlastnosti

Výtečný výrobek pro ty kteří chtějí v klidu žehlit a nezabývat se jakou teplotu podle typu látky nastavit

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Azur GC4924/20 Napařovací žehlička

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Azur GC4924/20 Napařovací žehlička

29/09/2018

България

България

Супер

Без забележки. Загрява бързо и не се налага да избирате режим на гладене

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Azur GC4924/20 Парна ютия

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Azur GC4924/20 Парна ютия

23/10/2016

България

България

Страхотна

Ползвам е от един месец и е невероятно и уникална яка ютия. Бих я препоръчал. Христо Кадиев

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Azur GC4924/20 Парна ютия

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Azur GC4924/20 Парна ютия

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Upozorenja

  1. Testirano u odnosu na parna glačala tvrtke Philips