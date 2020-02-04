ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Savršeni rezultati svaki put
  • Savršeni rezultati svaki put
  • Savršeni rezultati svaki put
  • Savršeni rezultati svaki put
  • Savršeni rezultati svaki put
  • Savršeni rezultati svaki put
  • Savršeni rezultati svaki put
  • Savršeni rezultati svaki put
  • Savršeni rezultati svaki put
  • Savršeni rezultati svaki put
  • Savršeni rezultati svaki put
  • Savršeni rezultati svaki put
  • Savršeni rezultati svaki put
  • Savršeni rezultati svaki put
  • Savršeni rezultati svaki put
  • Savršeni rezultati svaki put
  • Savršeni rezultati svaki put
  • Savršeni rezultati svaki put

Obustavljeno

AzurParno glačalo

GC4905/40

4.7
| (24) Recenzije | 95% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Savršeni rezultati svaki put
Quick Calc Release i grijaća ploča SteamGlide Elite s naprednom otpornošću na grebanje jamče dugoročne vrhunske značajke.
Pogledajte sve prednosti
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Uz našu najbolju grijaću ploču otpornu na ogrebotine

Savršeni rezultati svaki put

  • Dodatna količina pare do 240g

  • Dodatna količina pare od 240g

  • Grijaća ploča SteamGlide Elite

Dodatna količina pare do 240 g za uklanjanje tvrdokornih nabora

Prodire dublje u tkanine radi lakog uklanjanja tvrdokornih nabora.

3000 W za brzo zagrijavanje i moćne radne značajke

Brzo zagrijavanje i snažne radne značajke osiguravaju brzo glačanje

Količina pare do 55 g/min za brže uklanjanje nabora

Količina pare do 55 g/min za brže uklanjanje nabora

Neprestana količina snažne pare osigurava prodiranje do 50 % više pare kroz tkaninu, za brže uklanjanje nabora.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Pronađite rezervni dio ili dodatnu opremu

Idi na dijelove i dodatnu opremu

Dijelovi i dodatni pribor

Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.7

od 5

24

Recenzije

95%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2
1

04/02/2020

Hrvatska

Hrvatska

Odlican proizvod

Super! Odlican proizvod i jako kvalitetan kao i svaki Philips proizvod

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur GC4905/40 Parno glačalo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur GC4905/40 Parno glačalo

15/02/2022

Srbija

Srbija

Oslicna!

Savrseno klizi, odnosno "leti" po svim materijalima. Jeste teza, ali bas zbog toga bolje pegla nego bilo koja prethodna! Kolicina pare na oba moda je odlicna.

Prednosti

Laka za upotrebu, brza, kliza po svim materijalima...

Mane

Nista.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur GC4905/40 Pegla na paru

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur GC4905/40 Pegla na paru

04/09/2020

Slovensko

Slovensko

Super žehlička

Nový výrobok v domácnosti, kúpa iného typu žehličky-po odskúšani je to veľmi dobrý výsledok

Prednosti

Veľmi dobre žehlenie

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azúrová GC4908/80 Naparovacia žehlička

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azúrová GC4908/80 Naparovacia žehlička

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi