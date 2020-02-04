2 godine jamstva
Obustavljeno
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Dodatna količina pare do 240g
Dodatna količina pare od 240g
Grijaća ploča SteamGlide Elite
Prodire dublje u tkanine radi lakog uklanjanja tvrdokornih nabora.
Brzo zagrijavanje i snažne radne značajke osiguravaju brzo glačanje
Neprestana količina snažne pare osigurava prodiranje do 50 % više pare kroz tkaninu, za brže uklanjanje nabora.
Nagrade
4.7
od 5
24
Recenzije
95%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Boro12321321321
04/02/2020
Hrvatska
Odlican proizvod
Super! Odlican proizvod i jako kvalitetan kao i svaki Philips proizvod
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur GC4905/40 Parno glačalo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur GC4905/40 Parno glačalo
Sashkic92
15/02/2022
Srbija
Oslicna!
Savrseno klizi, odnosno "leti" po svim materijalima. Jeste teza, ali bas zbog toga bolje pegla nego bilo koja prethodna! Kolicina pare na oba moda je odlicna.
Prednosti
Laka za upotrebu, brza, kliza po svim materijalima...
Mane
Nista.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur GC4905/40 Pegla na paru
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur GC4905/40 Pegla na paru
Dodo52
04/09/2020
Slovensko
Super žehlička
Nový výrobok v domácnosti, kúpa iného typu žehličky-po odskúšani je to veľmi dobrý výsledok
Prednosti
Veľmi dobre žehlenie
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azúrová GC4908/80 Naparovacia žehlička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azúrová GC4908/80 Naparovacia žehlička