2 godine jamstva
Obustavljeno
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
3000 W
50 g/min; mlaz pare od 230 g
Stopalo za glačanje T-ionicGlide
Sigurnosno aut. isklj. + ukl. kamenca
Brzo zagrijavanje i snažne radne značajke osiguravaju brzo glačanje
Neprestani mlaz pare do 50 g/min osigurava optimalnu količinu pare za učinkovito uklanjanje svih nabora.
Odlično osmišljena meka drška na vrhu parnog glačala svako će glačanje učiniti ugodnijim.
Nagrade
4.6
od 5
36
Recenzije
85%
osoba preporučuje ovaj proizvod
niky
01/04/2019
Česká republika
Doporučuji tento produkt, je výborný.
žehlička je výborná, zahřívá se rychle, deska je kvalitní.žehlí se s ní snadno
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur Pro GC4887/00 Napařovací žehlička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur Pro GC4887/00 Napařovací žehlička
PS89
27/02/2019
Česká republika
Dobrá volba
Praktická žehlička, která plní svoji funkci. Všem doporučuji!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur Pro GC4887/00 Napařovací žehlička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur Pro GC4887/00 Napařovací žehlička
Barbora75
18/02/2019
Česká republika
Tato žehlička je prostě úžasná
Vždycky jsem používala Philips žehličku, ta první mi vydržela asi 15 let než z ní začla trochu odkapávat voda. Tahleta nová je prostě skvělá a má perfektně obrovskou napařovací sílu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur Pro GC4887/00 Napařovací žehlička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur Pro GC4887/00 Napařovací žehlička