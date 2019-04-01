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  • Snažno savršenstvo, svaki put
  • Snažno savršenstvo, svaki put
  • Snažno savršenstvo, svaki put
  • Snažno savršenstvo, svaki put
  • Snažno savršenstvo, svaki put

Obustavljeno

Azur ProParno glačalo

GC4887/30

4.6
| (36) Recenzije | 85% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Snažno savršenstvo, svaki put
Parno glačalo Azur Pro pruža snažnu paru koja će ubrzati glačanje i osigurati savršene rezultate. Glačanje je sad lako uz izuzetno brzo klizenje, veći spremnik za vodu i ugrađeni spremnik za kamenac
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Brzo izglačajte nabore uz snažnu paru

Snažno savršenstvo, svaki put

  • 3000 W

  • 50 g/min; mlaz pare od 230 g

  • Stopalo za glačanje T-ionicGlide

  • Sigurnosno aut. isklj. + ukl. kamenca

3000 W za brzo zagrijavanje i moćne radne značajke

3000 W za brzo zagrijavanje i moćne radne značajke

Brzo zagrijavanje i snažne radne značajke osiguravaju brzo glačanje

Količina pare do 50 g/min za najbolje uklanjanje nabora

Količina pare do 50 g/min za najbolje uklanjanje nabora

Neprestani mlaz pare do 50 g/min osigurava optimalnu količinu pare za učinkovito uklanjanje svih nabora.

Drška za praktično rukovanje tijekom glačanja

Drška za praktično rukovanje tijekom glačanja

Odlično osmišljena meka drška na vrhu parnog glačala svako će glačanje učiniti ugodnijim.

Tehničke specifikacije

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Dijelovi i dodatni pribor

Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.6

od 5

36

Recenzije

85%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3

01/04/2019

Česká republika

Česká republika

Doporučuji tento produkt, je výborný.

žehlička je výborná, zahřívá se rychle, deska je kvalitní.žehlí se s ní snadno

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur Pro GC4887/00 Napařovací žehlička

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur Pro GC4887/00 Napařovací žehlička

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Dobrá volba

Praktická žehlička, která plní svoji funkci. Všem doporučuji!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur Pro GC4887/00 Napařovací žehlička

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur Pro GC4887/00 Napařovací žehlička

18/02/2019

Česká republika

Česká republika

Tato žehlička je prostě úžasná

Vždycky jsem používala Philips žehličku, ta první mi vydržela asi 15 let než z ní začla trochu odkapávat voda. Tahleta nová je prostě skvělá a má perfektně obrovskou napařovací sílu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur Pro GC4887/00 Napařovací žehlička

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur Pro GC4887/00 Napařovací žehlička

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