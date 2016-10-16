2 godine jamstva
Obustavljeno
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
3000 vata
50 g/min; mlaz pare od 220 g
Stopalo za glačanje T-ionicGlide
Sigurnosno aut. isklj. + ukl. kamenca
Brzo zagrijavanje i snažne radne značajke osiguravaju brzo glačanje
Neprestani mlaz pare do 50 g/min osigurava optimalnu količinu pare za učinkovito uklanjanje svih nabora.
Mlaz pare do 220 g za uklanjanje i najtvrdokornijih nabora
Nagrade
5.0
od 5
2
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Mare78
16/10/2016
Hrvatska
Ovaj proizvod je odlican. Jako sam zadovoljna !
Prezadovoljna sam. Savrsena pegla. Konacno pegla koja izvrsno opegla odjecu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur Pro GC4885/30 Parno glačalo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur Pro GC4885/30 Parno glačalo
Aleps
29/11/2016
Slovenija
Odličen likalnik za sprejemljivo ceno.
Likalnik za sprejemljivo ceno, ima odlične lastnosti, polika tudi najtrdovratnejše gube, ima velik rezervoar za vodo in poseben zbiralnik za odpadni vodni kamen.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur Pro GC4885/30 Steam iron
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur Pro GC4885/30 Steam iron