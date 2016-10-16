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  • Snažno savršenstvo, svaki put
  • Snažno savršenstvo, svaki put
  • Snažno savršenstvo, svaki put
  • Snažno savršenstvo, svaki put
  • Snažno savršenstvo, svaki put
  • Snažno savršenstvo, svaki put
  • Snažno savršenstvo, svaki put
  • Snažno savršenstvo, svaki put
  • Snažno savršenstvo, svaki put
  • Snažno savršenstvo, svaki put
  • Snažno savršenstvo, svaki put
  • Snažno savršenstvo, svaki put
  • Snažno savršenstvo, svaki put
  • Snažno savršenstvo, svaki put
  • Snažno savršenstvo, svaki put
  • Snažno savršenstvo, svaki put

Obustavljeno

Azur ProParno glačalo

GC4885/30

5
| (2) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Snažno savršenstvo, svaki put
Parno glačalo Azur Pro pruža snažnu paru koja će ubrzati glačanje i osigurati savršene rezultate. Kontrola, izuzetno brzo klizenje, lako čišćenje kamenca i veći spremnik za vodu znatno olakšavaju glačanje.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Brzo izglačajte nabore uz snažnu paru

Snažno savršenstvo, svaki put

  • 3000 vata

  • 50 g/min; mlaz pare od 220 g

  • Stopalo za glačanje T-ionicGlide

  • Sigurnosno aut. isklj. + ukl. kamenca

3000 W za brzo zagrijavanje i moćne radne značajke

3000 W za brzo zagrijavanje i moćne radne značajke

Brzo zagrijavanje i snažne radne značajke osiguravaju brzo glačanje

Količina pare do 50 g/min za najbolje uklanjanje nabora

Količina pare do 50 g/min za najbolje uklanjanje nabora

Neprestani mlaz pare do 50 g/min osigurava optimalnu količinu pare za učinkovito uklanjanje svih nabora.

Mlaz pare do 220 g za uklanjanje i najtvrdokornijih nabora

Mlaz pare do 220 g za uklanjanje i najtvrdokornijih nabora

Mlaz pare do 220 g za uklanjanje i najtvrdokornijih nabora

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

2

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

16/10/2016

Hrvatska

Hrvatska

Ovaj proizvod je odlican. Jako sam zadovoljna !

Prezadovoljna sam. Savrsena pegla. Konacno pegla koja izvrsno opegla odjecu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur Pro GC4885/30 Parno glačalo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur Pro GC4885/30 Parno glačalo

29/11/2016

Slovenija

Slovenija

Odličen likalnik za sprejemljivo ceno.

Likalnik za sprejemljivo ceno, ima odlične lastnosti, polika tudi najtrdovratnejše gube, ima velik rezervoar za vodo in poseben zbiralnik za odpadni vodni kamen.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur Pro GC4885/30 Steam iron

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur Pro GC4885/30 Steam iron

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