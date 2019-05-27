2 godine jamstva
Obustavljeno
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
2800 W
50 g/min; mlaz pare od 210 g
Stopalo za glačanje T-ionicGlide
Sigurnosno aut. isklj. + ukl. kamenca
Snažnih 2800 W za brzo zagrijavanje i nabolje radne značajke
Neprestani mlaz pare do 50 g/min osigurava optimalnu količinu pare za učinkovito uklanjanje svih nabora.
Odlično osmišljena meka drška na vrhu parnog glačala svako će glačanje učiniti ugodnijim.
Nagrade
4.8
od 5
8
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
azur73pro
27/05/2019
Hrvatska
odličan proizvod
Veliki spremnik je stvarno velik, o vodi se uopće ne vodi briga.Voda je stalno tu.Vrh pegle je odličan za teško dostupna mjesta(oko gumbi i sl.)Pegla puno bolje klizi po tkanini od stare pegle.Svu u svemu za sada sve 5.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur Pro GC4881/20 Parno glačalo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur Pro GC4881/20 Parno glačalo
Kasenka
09/02/2022
Česká republika
žehlička, která si pořadí s horou prádla
Vynikající napakovali žehlička. Výkonná, jednoduchá údržba, lehká.
Prednosti
Lehká, snadno se s ní manipuluje, bezudrzbová
Mane
Žádné
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur Pro GC4881/20 Napařovací žehlička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur Pro GC4881/20 Napařovací žehlička
Puzzlik
27/02/2019
Česká republika
Výborná žehlička
Jako vždy úžasný produkt od Philips, nikdy jsem nebyla zklamaná
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur Pro GC4881/20 Napařovací žehlička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur Pro GC4881/20 Napařovací žehlička