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  • Učinkovitost parnog glačanja zajamčena je
  • Učinkovitost parnog glačanja zajamčena je
  • Učinkovitost parnog glačanja zajamčena je
  • Učinkovitost parnog glačanja zajamčena je
  • Učinkovitost parnog glačanja zajamčena je
  • Učinkovitost parnog glačanja zajamčena je
  • Učinkovitost parnog glačanja zajamčena je
  • Učinkovitost parnog glačanja zajamčena je
  • Učinkovitost parnog glačanja zajamčena je
  • Učinkovitost parnog glačanja zajamčena je
  • Učinkovitost parnog glačanja zajamčena je
  • Učinkovitost parnog glačanja zajamčena je
  • Učinkovitost parnog glačanja zajamčena je
  • Učinkovitost parnog glačanja zajamčena je
  • Učinkovitost parnog glačanja zajamčena je
  • Učinkovitost parnog glačanja zajamčena je
  • Učinkovitost parnog glačanja zajamčena je
  • Učinkovitost parnog glačanja zajamčena je
  • Učinkovitost parnog glačanja zajamčena je
  • Učinkovitost parnog glačanja zajamčena je

Obustavljeno

AzurParno glačalo

GC4566/80

4.5
| (38) Recenzije | 89% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Učinkovitost parnog glačanja zajamčena je
Zahvaljujući našem inovativnom dizajnu, čestice kamenca lako se lome i automatski prikupljaju u odvojivom spremniku za kamenac. Kamenac se lako može isprati za manje od 15 sekundi, što osigurava odlične dugotrajne rezultate.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Uz naš poboljšani sustav Quick Calc Release

Učinkovitost parnog glačanja zajamčena je

  • Dodatna količina pare do 250 g

  • Dodatna količina pare od 250 g

  • Stopalo za glačanje SteamGlide Advanced

Dodatna količina pare od 250 g za uklanjanje tvrdokornih nabora

Dodatna količina pare od 250 g za uklanjanje tvrdokornih nabora

Prodire dublje u tkanine radi lakog uklanjanja tvrdokornih nabora.

2600 W za brzo zagrijavanje i učinkovito glačanje

2600 W za brzo zagrijavanje i učinkovito glačanje

Brzo zagrijavanje i snažne radne značajke osiguravaju brzo glačanje

Količina pare do 50 g/min za najbolje uklanjanje nabora

Količina pare do 50 g/min za najbolje uklanjanje nabora

Neprestana para do 50 g/min osigurava optimalnu količinu pare za učinkovito uklanjanje svih nabora.

Tehničke specifikacije

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Dijelovi i dodatni pribor

Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.5

od 5

38

Recenzije

89%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2

28/06/2021

Česká republika

Česká republika

Žehlička, kterou ocení každý, kdo často žehlí

Už cca 15 let používám žehličky Philips a tato opět nezklamala… Má nejen pěkný dizajn a barvu, ale také je lehká, dobře se drží a naprosto skvělou žehlící plochu.

Prednosti

Žehlící plocha

Mane

Mě by vyhovovala delší a jiný typ šňůry, ale je to detail

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur GC4563/30 Parní žehlička

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur GC4563/30 Parní žehlička

28/06/2021

Česká republika

Česká republika

Rychle se nahřeje a krásně vyžehlí

Napařovací žehlička Azur GC4563/30 se nahřeje rychlostí blesku a velmi kvalitně vyžehlí všechny druhy prádla. Je sice trošku těžší, ale to ničemu nevadí. Spíš naopak, díky své větší váze prádlo více zatíží a tím pádem i mnohem lépe vyžehlí, než lehčí žehličky. Tato žehlička žehlí skoro sama. Hravě si poradí s každým záhybem a každou plochu zanechá krásně hladkou. Navíc má moc krásný design a barvu. Vypada opravdu elegentně. Z žehličky navíc nikde neteče voda a prádlo nenechává nikde navlhlé. Návod na použití je srozumitelný a použití jednoduché. Voda se do nádržky nalévá bez problémů. Skvělou vychytávkou u této žehličky je snadno vyjímatelný čistící uzávěr se zbytky zvápenatělých částic.Tato žehlička určitě předčila má očekávání a jsem s ní moc spokojená.

Prednosti

Rychlé nahřátí, čistící uzávěr, krásně žehlí

Mane

Váha žehličky

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur GC4563/30 Parní žehlička

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur GC4563/30 Parní žehlička

28/06/2021

Česká republika

Česká republika

Skvělá žehlička

Hodnocení 5 z 5 hvězdiček dávám proto, protože si to tato žehlička opravdu zaslouží. Muže se v klidu rovnat žehličkám na profesionální úrovni. Měla si ji možnost vyzkoušet má maminka, která pracuje v prádelně a byla nadšená. Díky tomu, že je trochu těžší, nemusí se na ní vůbec tlačit. Dlouhý kabel také super. Ale co je největší paráda je rychle čištění žehličky od usazenin vodního kamen. Jen vyndáte nádobku, vypláchnete a znovu nandáte.

Prednosti

Rychlé nahřátá pro používání, krásný vzhled, dlouhý kabel, jednoduché a rychlé čištění usazenin, špičkou žehličky vyžehlíte každý kousek oblečení

Mane

Trochu těžší ale zas nemusíte na žehličku tlačit :)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur GC4563/30 Parní žehlička

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur GC4563/30 Parní žehlička

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