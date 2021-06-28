2 godine jamstva
Obustavljeno
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Dodatna količina pare do 250 g
Dodatna količina pare od 250 g
Stopalo za glačanje SteamGlide Advanced
Prodire dublje u tkanine radi lakog uklanjanja tvrdokornih nabora.
Brzo zagrijavanje i snažne radne značajke osiguravaju brzo glačanje
Neprestana para do 50 g/min osigurava optimalnu količinu pare za učinkovito uklanjanje svih nabora.
Nagrade
4.5
od 5
38
Recenzije
89%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Dejnicka
28/06/2021
Česká republika
Dio promocije
Žehlička, kterou ocení každý, kdo často žehlí
Už cca 15 let používám žehličky Philips a tato opět nezklamala… Má nejen pěkný dizajn a barvu, ale také je lehká, dobře se drží a naprosto skvělou žehlící plochu.
Prednosti
Žehlící plocha
Mane
Mě by vyhovovala delší a jiný typ šňůry, ale je to detail
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur GC4563/30 Parní žehlička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur GC4563/30 Parní žehlička
Ninuska279
28/06/2021
Česká republika
Dio promocije
Rychle se nahřeje a krásně vyžehlí
Napařovací žehlička Azur GC4563/30 se nahřeje rychlostí blesku a velmi kvalitně vyžehlí všechny druhy prádla. Je sice trošku těžší, ale to ničemu nevadí. Spíš naopak, díky své větší váze prádlo více zatíží a tím pádem i mnohem lépe vyžehlí, než lehčí žehličky. Tato žehlička žehlí skoro sama. Hravě si poradí s každým záhybem a každou plochu zanechá krásně hladkou. Navíc má moc krásný design a barvu. Vypada opravdu elegentně. Z žehličky navíc nikde neteče voda a prádlo nenechává nikde navlhlé. Návod na použití je srozumitelný a použití jednoduché. Voda se do nádržky nalévá bez problémů. Skvělou vychytávkou u této žehličky je snadno vyjímatelný čistící uzávěr se zbytky zvápenatělých částic.Tato žehlička určitě předčila má očekávání a jsem s ní moc spokojená.
Prednosti
Rychlé nahřátí, čistící uzávěr, krásně žehlí
Mane
Váha žehličky
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur GC4563/30 Parní žehlička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur GC4563/30 Parní žehlička
Dominka11
28/06/2021
Česká republika
Dio promocije
Skvělá žehlička
Hodnocení 5 z 5 hvězdiček dávám proto, protože si to tato žehlička opravdu zaslouží. Muže se v klidu rovnat žehličkám na profesionální úrovni. Měla si ji možnost vyzkoušet má maminka, která pracuje v prádelně a byla nadšená. Díky tomu, že je trochu těžší, nemusí se na ní vůbec tlačit. Dlouhý kabel také super. Ale co je největší paráda je rychle čištění žehličky od usazenin vodního kamen. Jen vyndáte nádobku, vypláchnete a znovu nandáte.
Prednosti
Rychlé nahřátá pro používání, krásný vzhled, dlouhý kabel, jednoduché a rychlé čištění usazenin, špičkou žehličky vyžehlíte každý kousek oblečení
Mane
Trochu těžší ale zas nemusíte na žehličku tlačit :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur GC4563/30 Parní žehlička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur GC4563/30 Parní žehlička