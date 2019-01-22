2 godine jamstva
Obustavljeno
GC4516/40
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Para od 45 g/min; dodatna para od 190 g
Grijaća ploča SteamGlide Plus
Anti-calc
2400 W
Zahvaljujući snazi od 2400 W parno glačalo Azur Performer Plus brzo će se zagrijati te pružiti snažnu učinkovitost za vrhunske rezultate glačanja.
Neprestani mlaz pare do 45 g/min osigurava optimalnu količinu pare za učinkovito uklanjanje svih nabora.
Naša grijaća ploča SteamGlide Plus najbolje klizi i omogućuje brzo glačanje. Pažljivo dizajnirani otvori osiguravaju uravnoteženu distribuciju pare.
Nagrade
3.7
od 5
3
Recenzije
zknaus
22/01/2019
Hrvatska
proizvod je vrijedan uloženog novca
U odnosu na glačala koja sam koristio do sada ovo je daleko nadmašilo sva prijašnja
Ova recenzija je napravljena za Azur Performer Plus GC4516/40 Parno glačalo
Ova recenzija je napravljena za Azur Performer Plus GC4516/40 Parno glačalo
Евгени
12/12/2017
България
Хубава ютия
Наливайте в тази ютия само водопроводна вода от градска система, в която има разтворени микроелементи. Ако ще наливате почистена с обратна осмоса вода, всичко ще се излива с пара върху дрехите. В инструкция пишат за това, но трябва да напишат с големи черни букви. Важно е.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur Performer Plus GC4516/40 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur Performer Plus GC4516/40 Парна ютия
Razocarana u peglu
27/03/2022
Hrvatska
Nakon isteka garancije pegla vise ne radi!
Ovu peglu sam kupila te ju koristim kao pomocnu peglu za brzinsko peglanje. Malo je bila u upotrebi! Nakon 2 godine vise ne pusta paru, curi na sve strane i nije za upotrebu!
Ova recenzija je napravljena za Azur Performer Plus GC4516/40 Parno glačalo
Ova recenzija je napravljena za Azur Performer Plus GC4516/40 Parno glačalo
U usporedbi s prosječnim parnim glačalom snage 2200 W tvrtke Philips