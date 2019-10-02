2 godine jamstva
Obustavljeno
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
1500 W, do 30 g/min
Tehnologija PureSteam
XL spremnik za vodu
Funkcija 2 u 1
Tehnologija PureSteam inovativna je tehnologija koja sprječava nakupljanje kamenca oko pogona za stvaranje pare. Omogućuje dosljedno snažnu paru dugi niz godina.
Funkcija 2 u 1 omogućuje okomitu i vodoravnu primjenu pare. Prilikom primjene pare u vodoravnom položaju na ravnoj površini možete postići bolje rezultate, naročito na zahtjevnim područjima kao što su ovratnici i manžetne.
Zahvaljujući značajci za brzo uklanjanje kamenca aparat može trajati duže uz jednake radne značajke.
Nagrade
4.5
od 5
15
Recenzije
87%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Vercik36
02/10/2019
Česká republika
Vynikající pomocník, který šetří místo i čas.
Je to jediná žehlička, která díky svým rozměrům a pěknému zpracování může být klidně vystavená na poličce a každodenně použita k rychlé úpravě oděvů. Používá ji i přítel, protože nemusí nikde nic nastavovat, stačí pouze zapnout. Skvělá je také možnost ji použít ve svislé i vodorovné poloze. Nádoba na vodu je dostatečně velká a díky ergonomickému úchopu mi nepřijde těžká. Velkou žehličku už ze skříně skoro nevytahuji.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za GC440/47 StyleTouch Ruční napařovač oděvů
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za GC440/47 StyleTouch Ruční napařovač oděvů
MiFi
15/07/2019
Česká republika
Vydařený design a perfektní zpracování
Výrobek má příjemně hladké tvary, dobře se drží. Je vhodnější spíš pro větší ruku, protože je i pro práci ve svislé poloze trochu těžší. Při napařování je vytvořená pára cítit, jako by měla nějakou sterilizační příměs. Při prvním použití jsem měla pocit, že je to parní pistole. :-D
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za GC440/47 StyleTouch Ruční napařovač oděvů
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za GC440/47 StyleTouch Ruční napařovač oděvů
Luuca
11/05/2019
Česká republika
doporucuji
jsem velmi spokojena a mile prekvapena, vyzkousela jsem na kalhotach, kosili i jarni bunde, zehlicku jsem odlozila na dno skrine a naparovac mam v kuchyni, aby byl vzdy pri ruce, kladne hodnotim velikost nadobky na vodu a rycglost ohrati a tedy i kratky cas “ zahrivani” pristroje, je velmi sikovny do ruky, je vsak nutno si dat pozor, aby se clovek nespalil, chystam se koupit “ silikonove prsty”, ktere se prodavaji misto chnapky na vareni
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za GC440/47 StyleTouch Ruční napařovač oděvů
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za GC440/47 StyleTouch Ruční napařovač oděvů
Test izvršen u neovisnoj ustanovi na bakterijama Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538 i Canidia albicans ATCC 10231, pri čemu se koristilo vrijeme primjene pare od 8 minuta.