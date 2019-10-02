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  • Novi neizostavni dio vaše garderobe
  • Novi neizostavni dio vaše garderobe
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Obustavljeno

Ručno steamer glačalo

GC440/47

4.5
| (15) Recenzije | 87% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Novi neizostavni dio vaše garderobe
Zahvaljujući inovativnoj tehnologiji PureSteam i značajci za brzo uklanjanje kamenca, novo steamer glačalo StyleTouch osiguravat će snažnu paru godinama! Brzo, sigurno i lako – savršeno za glačanje u zadnji tren i osjetljivu odjeću.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Idealno za brzo dotjerivanje i osjetljivu odjeću

Novi neizostavni dio vaše garderobe

  • 1500 W, do 30 g/min

  • Tehnologija PureSteam

  • XL spremnik za vodu

  • Funkcija 2 u 1

Tehnologija PureSteam za kontinuirano snažnu paru godinama

Tehnologija PureSteam za kontinuirano snažnu paru godinama

Tehnologija PureSteam inovativna je tehnologija koja sprječava nakupljanje kamenca oko pogona za stvaranje pare. Omogućuje dosljedno snažnu paru dugi niz godina.

Funkcija 2 u 1 za okomitu i vodoravnu primjenu pare za bolje rezultate

Funkcija 2 u 1 za okomitu i vodoravnu primjenu pare za bolje rezultate

Funkcija 2 u 1 omogućuje okomitu i vodoravnu primjenu pare. Prilikom primjene pare u vodoravnom položaju na ravnoj površini možete postići bolje rezultate, naročito na zahtjevnim područjima kao što su ovratnici i manžetne.

Quick Calc Release

Quick Calc Release

Zahvaljujući značajci za brzo uklanjanje kamenca aparat može trajati duže uz jednake radne značajke.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.5

od 5

15

Recenzije

87%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3

02/10/2019

Česká republika

Česká republika

Vynikající pomocník, který šetří místo i čas.

Je to jediná žehlička, která díky svým rozměrům a pěknému zpracování může být klidně vystavená na poličce a každodenně použita k rychlé úpravě oděvů. Používá ji i přítel, protože nemusí nikde nic nastavovat, stačí pouze zapnout. Skvělá je také možnost ji použít ve svislé i vodorovné poloze. Nádoba na vodu je dostatečně velká a díky ergonomickému úchopu mi nepřijde těžká. Velkou žehličku už ze skříně skoro nevytahuji.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za GC440/47 StyleTouch Ruční napařovač oděvů

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za GC440/47 StyleTouch Ruční napařovač oděvů

15/07/2019

Česká republika

Česká republika

Vydařený design a perfektní zpracování

Výrobek má příjemně hladké tvary, dobře se drží. Je vhodnější spíš pro větší ruku, protože je i pro práci ve svislé poloze trochu těžší. Při napařování je vytvořená pára cítit, jako by měla nějakou sterilizační příměs. Při prvním použití jsem měla pocit, že je to parní pistole. :-D

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za GC440/47 StyleTouch Ruční napařovač oděvů

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za GC440/47 StyleTouch Ruční napařovač oděvů

11/05/2019

Česká republika

Česká republika

doporucuji

jsem velmi spokojena a mile prekvapena, vyzkousela jsem na kalhotach, kosili i jarni bunde, zehlicku jsem odlozila na dno skrine a naparovac mam v kuchyni, aby byl vzdy pri ruce, kladne hodnotim velikost nadobky na vodu a rycglost ohrati a tedy i kratky cas “ zahrivani” pristroje, je velmi sikovny do ruky, je vsak nutno si dat pozor, aby se clovek nespalil, chystam se koupit “ silikonove prsty”, ktere se prodavaji misto chnapky na vareni

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za GC440/47 StyleTouch Ruční napařovač oděvů

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za GC440/47 StyleTouch Ruční napařovač oděvů

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Upozorenja

  1. Test izvršen u neovisnoj ustanovi na bakterijama Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538 i Canidia albicans ATCC 10231, pri čemu se koristilo vrijeme primjene pare od 8 minuta.