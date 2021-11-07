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Obustavljeno

Azur PerformerParno glačalo

GC3821/80

5
| (12) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Brže, lakše i naprednije
Parno glačalo Azur Performer tvrtke Philips kombinira snažne radne značajke s lakoćom uporabe. Naša značajka Auto Steam Control osigurava odgovarajuću količinu pare za svaki odjevni predmet. Površina za glačanje SteamGlide Plus osigurava brzo glačanje.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Uz našu inovativnu kontrolu pare i temperature

Brže, lakše i naprednije

  • Para od 40 g/min;dod. kol. pare 160 g

  • Površina za glačanje SteamGlide Plus

  • Anti-calc

  • 2400 W

2400 W za brzo zagrijavanje glačala

2400 W za brzo zagrijavanje glačala

Zahvaljujući snazi od 2400 W parno glačalo Azur Performer Plus brzo će se zagrijati te pružiti snažnu učinkovitost za vrhunske rezultate glačanja.

Količina pare do 40 g/min za bolje uklanjanje nabora

Količina pare do 40 g/min za bolje uklanjanje nabora

Neprestana para do 40 g/min osigurava optimalnu količinu pare za učinkovito uklanjanje svih nabora.

Dodatna količina pare do 160 g

Dodatna količina pare do 160 g

Dodatna količina pare može se upotrebljavati za okomito glačanje parom i tvrdokorne nabore.

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Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

12

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

07/11/2021

Україна

Україна

Чудова праска

Зручна і функціональна праска. + Завужений носик, широкий отвір під воду, "засинає" якщо залишив на декілька хвилин. - буває парує, навіть з виключеною подачею пари(води)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur Performer GC3821/70 Парова праска

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur Performer GC3821/70 Парова праска

29/10/2021

Україна

Україна

Чудова праска!

Це моя перша праска про яку хочеться залишити відгук) Вона чудова! В ній прекрасно все: зручна в користуванні, вигладжує чудово і шовк і більш грубі речі, пар працює відмінно. Працювати з нею одне задоволення))) Тому сміло можу рекомендувати її!

Prednosti

Все в ній чудово)

Mane

Немає

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur Performer GC3821/70 Парова праска

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur Performer GC3821/70 Парова праска

23/08/2020

Україна

Україна

Надійний!

Користуюсь майже 4 роки і жодних нарікань. Із плюсів - тоненький носик, що дозволяє прасувати у важкодоступних місцях.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur Performer GC3821/70 Парова праска

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur Performer GC3821/70 Парова праска

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