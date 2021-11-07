2 godine jamstva
Obustavljeno
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Para od 40 g/min;dod. kol. pare 160 g
Površina za glačanje SteamGlide Plus
Anti-calc
2400 W
Zahvaljujući snazi od 2400 W parno glačalo Azur Performer Plus brzo će se zagrijati te pružiti snažnu učinkovitost za vrhunske rezultate glačanja.
Neprestana para do 40 g/min osigurava optimalnu količinu pare za učinkovito uklanjanje svih nabora.
Dodatna količina pare može se upotrebljavati za okomito glačanje parom i tvrdokorne nabore.
Nagrade
5.0
od 5
12
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
HenaPH
07/11/2021
Україна
Чудова праска
Зручна і функціональна праска. + Завужений носик, широкий отвір під воду, "засинає" якщо залишив на декілька хвилин. - буває парує, навіть з виключеною подачею пари(води)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur Performer GC3821/70 Парова праска
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur Performer GC3821/70 Парова праска
Vitalina877
29/10/2021
Україна
Чудова праска!
Це моя перша праска про яку хочеться залишити відгук) Вона чудова! В ній прекрасно все: зручна в користуванні, вигладжує чудово і шовк і більш грубі речі, пар працює відмінно. Працювати з нею одне задоволення))) Тому сміло можу рекомендувати її!
Prednosti
Все в ній чудово)
Mane
Немає
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur Performer GC3821/70 Парова праска
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur Performer GC3821/70 Парова праска
Покупець
23/08/2020
Україна
Надійний!
Користуюсь майже 4 роки і жодних нарікань. Із плюсів - тоненький носик, що дозволяє прасувати у важкодоступних місцях.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur Performer GC3821/70 Парова праска
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur Performer GC3821/70 Парова праска