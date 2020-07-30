2 godine jamstva
Obustavljeno
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Para od 45 g/min;dod. kol. pare 180 g
Keramička površina za glačanje
2600 W
Sigurnosno automatsko isključivanje
Sustav za zaustavljanje kapanja parnog glačala tvrtke Philips omogućuje glačanje osjetljivih tkanina pri niskim temperaturama bez brige o mrljama od vode.
Funkcija čišćenja kamenca omogućava jednostavno ispiranje glačala tvrtke Philips radi uklanjanja komadića kamenca. Time produžujete vijek trajanja glačala.
Glačalo tvrtke Philips s neprestanim mlazom pare do 40 g/min osigurava optimalnu količinu pare za učinkovito uklanjanje svih nabora.
Nagrade
4.9
od 5
10
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Alla5149
30/07/2020
Україна
Зручно, швидко, якісно
Дуже зручна у використанні праска. Легко прасувати як малі дитячі речі, так і одяг дорослої людини. Користуюся більше чим пів року. Надіюся, якість не підведе.
Prednosti
Відносно недорога, якісна, легка в користуванні
Mane
Вага, можно трошки легшу.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za GC3584/30 Парова праска
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za GC3584/30 Парова праска
Sunshine1
19/01/2020
България
Гладенето е вече приятно
Вече гладенето е удоволствие. Супер гладко и лесно се глади.Мощна е
Mane
Няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za GC3584/30 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za GC3584/30 Парна ютия
SJV27
12/11/2019
Україна
Чудова правска
Замовляла ще раніше по акції. Користуюся вже досить довго. Все подобається. Гарно прасує, особливо якщо користуватися парою. Жодного накипу ні всередині, ні ззовні. Підошва не царапається. Навіть декілька разів падав з гладильної доски, але все ціле і працює) Також 2 рази спішила на роботу і забула вимкнути, то ж автовимкнення перевірила успішно)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za GC3584/30 Парова праска
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za GC3584/30 Парова праска