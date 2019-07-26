2 godine jamstva
Obustavljeno
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
1000 W, do 20 g/min
Okomito ispuštanje pare
Odvojivi spremnik za vodu od 70 ml
Električna pumpa automatski pruža kontinuiranu paru za lako i brzo uklanjanje nabora.
Nastavak s četkom otvara vlakna tkanine i omogućuje bolje prodiranje pare. Naročito je dobar za deblje odjevne predmete kao što su jakne i kaputi. Može pomoći i u uklanjanju prljavštine i vlakana.
Steamer glačalo može se sigurno upotrebljavati na svim tkaninama i odjeći pogodnima za glačanje. Parna ploča može se sigurno pritisnuti uz svaki odjevni predmet bez rizika do progorijevanja – odlično rješenje za osjetljive tkanine kao što je svila.
Nagrade
4.8
od 5
53
Recenzije
98%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Perfekcionist
26/07/2019
Hrvatska
Izvrstan proizvod za one koji često putuju
Savršeno rješenje za one koji žele pedantno izglačanu odjeću i kad su na putovanju. Steamer zauzima malo mjesta u putnoj torbi.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Steam&Go GC350/40 Ručno steamer glačalo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Steam&Go GC350/40 Ručno steamer glačalo
Tina1205
23/07/2019
Hrvatska
Odlične karakteristike i jednostavan za korištenje
Ugodno sam iznenađena ovim steamerom. Odličan je za glačanje osjetljivijih tkanina i za ponijeti na putovanje.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Steam&Go GC350/40 Ručno steamer glačalo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Steam&Go GC350/40 Ručno steamer glačalo
Dlili
07/09/2022
България
Provjereni kupac
Чудесен продукт за перфектно изгладени дрехи
Много удобен уред. Страхотен дизайн. Бързо загрява.
Prednosti
Удобство
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Steam&Go GC350/40 Ръчен уред за гладене с пара
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Steam&Go GC350/40 Ръчен уред за гладене с пара
Test izvršen u neovisnoj ustanovi na bakterijama Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538 i Canidia albicans ATCC 10231, pri čemu se koristilo vrijeme primjene pare od 1 minute.