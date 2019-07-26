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  • Kompaktno rješenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rješenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rješenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rješenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rješenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rješenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rješenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rješenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rješenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rješenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rješenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rješenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rješenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rješenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rješenje za lako uklanjanje nabora

Obustavljeno

Steam&GoRučno steamer glačalo

GC350/40

4.8
| (53) Recenzije | 98% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Kompaktno rješenje za lako uklanjanje nabora
Ovo ručno steamer glačalo savršeno je za osjetljive tkanine, područja koja se teško glačaju i osvježavanje odjeće ili namještaja – zajamčeno bez progorijevanja. Lagani i kompaktni dizajn olakšava uporabu bilo kada i bilo gdje. Samo tretirajte parom i spremni ste!
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Idealan partner glačalu; nema potrebe za daskom

Kompaktno rješenje za lako uklanjanje nabora

  • 1000 W, do 20 g/min

  • Okomito ispuštanje pare

  • Odvojivi spremnik za vodu od 70 ml

Automatska kontinuirana para za lako uklanjanje nabora

Automatska kontinuirana para za lako uklanjanje nabora

Električna pumpa automatski pruža kontinuiranu paru za lako i brzo uklanjanje nabora.

Nastavak s četkom za deblje tkanine

Nastavak s četkom za deblje tkanine

Nastavak s četkom otvara vlakna tkanine i omogućuje bolje prodiranje pare. Naročito je dobar za deblje odjevne predmete kao što su jakne i kaputi. Može pomoći i u uklanjanju prljavštine i vlakana.

Sigurna uporaba na tkaninama koje se mogu glačati zajamčeno bez progorijevanja

Sigurna uporaba na tkaninama koje se mogu glačati zajamčeno bez progorijevanja

Steamer glačalo može se sigurno upotrebljavati na svim tkaninama i odjeći pogodnima za glačanje. Parna ploča može se sigurno pritisnuti uz svaki odjevni predmet bez rizika do progorijevanja – odlično rješenje za osjetljive tkanine kao što je svila.

Tehničke specifikacije

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Dijelovi i dodatni pribor

Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

53

Recenzije

98%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2

26/07/2019

Hrvatska

Hrvatska

Izvrstan proizvod za one koji često putuju

Savršeno rješenje za one koji žele pedantno izglačanu odjeću i kad su na putovanju. Steamer zauzima malo mjesta u putnoj torbi.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Steam&Go GC350/40 Ručno steamer glačalo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Steam&Go GC350/40 Ručno steamer glačalo

23/07/2019

Hrvatska

Hrvatska

Odlične karakteristike i jednostavan za korištenje

Ugodno sam iznenađena ovim steamerom. Odličan je za glačanje osjetljivijih tkanina i za ponijeti na putovanje.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Steam&Go GC350/40 Ručno steamer glačalo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Steam&Go GC350/40 Ručno steamer glačalo

07/09/2022

България

България

Provjereni kupac

Чудесен продукт за перфектно изгладени дрехи

Много удобен уред. Страхотен дизайн. Бързо загрява.

Prednosti

Удобство

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Steam&Go GC350/40 Ръчен уред за гладене с пара

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Steam&Go GC350/40 Ръчен уред за гладене с пара

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Upozorenja

  1. Test izvršen u neovisnoj ustanovi na bakterijama Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538 i Canidia albicans ATCC 10231, pri čemu se koristilo vrijeme primjene pare od 1 minute.