2 godine jamstva
Obustavljeno
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Dodatna količina pare do 190 g
Dodatna količina pare od 190 g
40 g/min kontinuirane pare
Keramička površina za glačanje
Pruža brzo zagrijavanje za 30 sekundi kako biste brzo mogli početi s radom.
Prodire dublje u tkanine radi lakog uklanjanja tvrdokornih nabora.
Neprestana količina snažne pare za brže uklanjanje nabora.
Nagrade
5.0
od 5
41
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
wadia
17/10/2021
Česká republika
Provjereni kupac
Dobře napařuje a je velmi lehká
Žehlička má hezký design :-) Velmi zúženou špičku, takže se s ní dobře žehlí i mezi knoflíčky apod. Je velmi lehoučká i po naplnění vodou. Napařování funguje sklvěle (je možné si vybrat z několika možností) a prádlo se žehlí velmi dobře.
Prednosti
Lehká, zúžená špička, několik funkcí pro napařování, prostě super!
Mane
Sice se uvádí, že se nahřeje za 30 vteřin, ale opravdu dobře se s ní žehlí po pár minutkách.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EasySpeed Advanced GC2676/20 Napařovací žehlička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EasySpeed Advanced GC2676/20 Napařovací žehlička
beruška12
08/05/2021
Česká republika
skvělý výrobek
Doporučila bych,už proto že povlečení nemusíte žehlit z obou stran.Skvěle se propaří a vyžehlí při žehlení jedné strany.
Prednosti
lehký a výborné napařování
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur Advanced GC4932/20 Parní žehlička s technologií OptimalTEMP
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur Advanced GC4932/20 Parní žehlička s technologií OptimalTEMP
Martina 12
04/05/2021
Česká republika
Azur Advanced je dokonalá.
Nejprve mě překvapilo, že nemá regulátor teploty. Hned při prvním žehlení jsem se do ní zamilovala. Skvěle vyžehlí veškeré materiály. Mohu vyžehlit bavlněný ubrus a hned po té společenské šaty bez obav, že je spálím. Někdo píše, že má velkou spotřebu vody ...nemám ten pocit. Na vyžehlení jedné 9kg pračky spotřebuji jednu nádržku.
Prednosti
Skvěle žehlí, bez regulace teploty
Mane
Zatím žádné
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur Advanced GC4932/20 Parní žehlička s technologií OptimalTEMP
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur Advanced GC4932/20 Parní žehlička s technologií OptimalTEMP