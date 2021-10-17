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  • Brže – od početka do kraja
  • Brže – od početka do kraja
  • Brže – od početka do kraja
  • Brže – od početka do kraja
  • Brže – od početka do kraja
  • Brže – od početka do kraja

Obustavljeno

EasySpeed AdvancedParno glačalo

GC2678/30

5
| (41) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Brže – od početka do kraja
Ubrzajte glačanje od početka do kraja: brzo zagrijavanje, izuzetno veliki otvor za vodu, snažni mlazovi pare koji se nose s tvrdokornim naborima, izdržljivo keramičko stopalo za glačanje koje brzo klizi i naš sustav za zaustavljanje kapanja. To je pet načina za ubrzavanje glačanja.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Ubrzava glačanje na 5 načina

Brže – od početka do kraja

  • Dodatna količina pare do 190 g

  • Dodatna količina pare od 190 g

  • 40 g/min kontinuirane pare

  • Keramička površina za glačanje

2400 W za brzo zagrijavanje za 30 sekundi

2400 W za brzo zagrijavanje za 30 sekundi

Pruža brzo zagrijavanje za 30 sekundi kako biste brzo mogli početi s radom.

Dodatna količina pare do 190 g za uklanjanje tvrdokornih nabora

Dodatna količina pare do 190 g za uklanjanje tvrdokornih nabora

Prodire dublje u tkanine radi lakog uklanjanja tvrdokornih nabora.

Količina pare do 40 g/min za snažniji, dosljedan rad

Količina pare do 40 g/min za snažniji, dosljedan rad

Neprestana količina snažne pare za brže uklanjanje nabora.

Tehničke specifikacije

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Dijelovi i dodatni pribor

Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

41

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

17/10/2021

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Dobře napařuje a je velmi lehká

Žehlička má hezký design :-) Velmi zúženou špičku, takže se s ní dobře žehlí i mezi knoflíčky apod. Je velmi lehoučká i po naplnění vodou. Napařování funguje sklvěle (je možné si vybrat z několika možností) a prádlo se žehlí velmi dobře.

Prednosti

Lehká, zúžená špička, několik funkcí pro napařování, prostě super!

Mane

Sice se uvádí, že se nahřeje za 30 vteřin, ale opravdu dobře se s ní žehlí po pár minutkách.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EasySpeed Advanced GC2676/20 Napařovací žehlička

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EasySpeed Advanced GC2676/20 Napařovací žehlička

08/05/2021

Česká republika

Česká republika

skvělý výrobek

Doporučila bych,už proto že povlečení nemusíte žehlit z obou stran.Skvěle se propaří a vyžehlí při žehlení jedné strany.

Prednosti

lehký a výborné napařování

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur Advanced GC4932/20 Parní žehlička s technologií OptimalTEMP

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur Advanced GC4932/20 Parní žehlička s technologií OptimalTEMP

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Azur Advanced je dokonalá.

Nejprve mě překvapilo, že nemá regulátor teploty. Hned při prvním žehlení jsem se do ní zamilovala. Skvěle vyžehlí veškeré materiály. Mohu vyžehlit bavlněný ubrus a hned po té společenské šaty bez obav, že je spálím. Někdo píše, že má velkou spotřebu vody ...nemám ten pocit. Na vyžehlení jedné 9kg pračky spotřebuji jednu nádržku.

Prednosti

Skvěle žehlí, bez regulace teploty

Mane

Zatím žádné

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur Advanced GC4932/20 Parní žehlička s technologií OptimalTEMP

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur Advanced GC4932/20 Parní žehlička s technologií OptimalTEMP

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